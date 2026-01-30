A Brussels Signal véleménycikke Barbara Tuchman amerikai történész Az ostobaság menete című, 1984-ben megjelent munkáját idézi meg. A szerző ebben a könyvben a trójai háborútól a vietnámi háborúig olyan történelmi példákat vizsgált, amikor kormányok és politikai vezetők tartósan olyan döntésekhez ragaszkodtak, amelyek nyilvánvalóan ellentétesek voltak saját érdekeikkel, és súlyos, sokszor visszafordíthatatlan következményekhez vezettek. Tuchman alapvető megállapítása szerint a hatalom gyakran képtelen vagy nem hajlandó tanulni a valóság visszajelzéseiből, és ideológiai, presztízs- vagy politikai megfontolások mentén halad tovább egy hibás irányba – írja az Origo.
Brüsszelben is elismerték: Ukrajna EU-csatlakozásával Európa elpusztul
A Brussels Signal véleménycikke egy ismert történeti mű tanulságaira támaszkodva elemzi az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját. A hivatkozott munka olyan történelmi példákat mutat be, amikor kormányok és politikai vezetők saját érdekeikkel szembemenve ragaszkodtak rossz döntésekhez, amelyek súlyos, sokszor visszafordíthatatlan következményekkel jártak. A cikk szerzője szerint az Ukrajna támogatására, újjáépítésére és gyorsított csatlakozására irányuló uniós tervek ma is hasonló kockázatokat hordoznak, és jelentős pénzügyi, gazdasági és politikai terhet róhatnak az EU-ra.
A cikk párhuzamot állít Barbara Tuchman könyvében bemutatott történelmi példák, valamint az ukrajnai háború és az ahhoz kapcsolódó uniós döntések között.
A szerző szerint az Európai Unió az elmúlt években rendkívüli pénzügyi kötelezettségeket vállalt Ukrajna támogatása érdekében: jelentős összegeket fordított közvetlen segítségnyújtásra, hiteleket biztosított, miközben az energiaválság következményei komoly terhet róttak a tagállamok gazdaságaira.
A cikk egy kiszivárgott dokumentumra hivatkozva azt állítja, hogy egy hozzávetőleg 800 milliárd eurós újjáépítési terv van készülőben, amely nagyrészt európai közpénzekből valósulna meg, és amelyhez Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, valamint biztonsági garanciák is kapcsolódnának.
A cikk hangsúlyozza:
nem az a vita tárgya, hogy Ukrajna rászorul-e a támogatásra, hanem az, hogy az Európai Unió képes-e ennek hosszú távú finanszírozására.
A szerző szerint a gazdaságilag gyengülő, eladósodott és demográfiai kihívásokkal küzdő tagállamok számára Ukrajna támogatása már jelenleg is jelentős terhet jelent, és fennáll annak a veszélye, hogy az ország tartós pénzügyi kötelezettséggé válik az európai adófizetők számára.
A mezőgazdaság kérdése külön hangsúlyt kap a cikkben.
A szerző rámutat arra, hogy Ukrajna Európa egyik legnagyobb agrártermelője, és teljes jogú uniós tagsága alapjaiban rendítené meg a közös agrárpolitikát.
Álláspontja szerint az uniós gazdák már most is jelentős nyomás alatt állnak, és a háború idején megindult ukrán mezőgazdasági importtal szembeni tiltakozások előre jelzik, milyen feszültségeket okozna Ukrajna teljes körű integrációja ezen a területen.
A Brussels Signal cikke szerint Ukrajna gyorsított csatlakozása az Európai Unió bővítési politikájának hitelességét is veszélyeztetné. A szerző példaként hozza fel a nyugat-balkáni országokat, amelyek évtizedek óta szigorú feltételek mellett, lassú ütemben haladnak a csatlakozás útján.
Ezzel szemben Ukrajna továbbra is komoly korrupciós, intézményi és jogállamisági problémákkal küzd, és jelenleg messze van a koppenhágai kritériumok teljesítésétől.
A szerző végül kitér az uniós döntéshozatal jogi kereteire is, különösen az egyhangúság követelményére. Mivel minden csatlakozási lépéshez valamennyi tagállam jóváhagyása szükséges, a cikk szerint súlyos politikai válság alakulhat ki, amennyiben az EU vezetése figyelmen kívül hagyja a tagállami ellenállást és a közvélemény-kutatások eredményeit.
A Brussels Signal cikke alternatív megoldásként egy teljes jogú tagság nélküli stratégiai partnerség lehetőségét veti fel, amely lehetővé tenné Ukrajna támogatását és újjáépítését anélkül, hogy az Európai Unió politikai és gazdasági stabilitását kockára tenné.
A szerző összegzése szerint a történelmi tapasztalatok arra figyelmeztetnek, hogy amikor politikai közösségek elveszítik a saját érdekeikhez való igazodás képességét, könnyen olyan pályára kerülnek, amelynek következményei beláthatatlanok.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
