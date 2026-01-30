Brüsszelben is elismerték: Ukrajna EU-csatlakozásával Európa elpusztul

A cikk párhuzamot állít Barbara Tuchman könyvében bemutatott történelmi példák, valamint az ukrajnai háború és az ahhoz kapcsolódó uniós döntések között.

A szerző szerint az Európai Unió az elmúlt években rendkívüli pénzügyi kötelezettségeket vállalt Ukrajna támogatása érdekében: jelentős összegeket fordított közvetlen segítségnyújtásra, hiteleket biztosított, miközben az energiaválság következményei komoly terhet róttak a tagállamok gazdaságaira.

A cikk egy kiszivárgott dokumentumra hivatkozva azt állítja, hogy egy hozzávetőleg 800 milliárd eurós újjáépítési terv van készülőben, amely nagyrészt európai közpénzekből valósulna meg, és amelyhez Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, valamint biztonsági garanciák is kapcsolódnának.

A cikk hangsúlyozza:

nem az a vita tárgya, hogy Ukrajna rászorul-e a támogatásra, hanem az, hogy az Európai Unió képes-e ennek hosszú távú finanszírozására.

A szerző szerint a gazdaságilag gyengülő, eladósodott és demográfiai kihívásokkal küzdő tagállamok számára Ukrajna támogatása már jelenleg is jelentős terhet jelent, és fennáll annak a veszélye, hogy az ország tartós pénzügyi kötelezettséggé válik az európai adófizetők számára.