Zelenszkij: Elvárjuk, hogy a Kijevet érintő megállapodást végrehajtsák

„Fontos nyilatkozat az amerikai elnök részéről Kijev és más ukrán városok biztonságának szavatolásáról ebben a rendkívüli téli időszakban. Az áramellátás az élet alapja. Nagyra értékeljük partnereink erőfeszítéseit, amelyekkel segítenek nekünk életeket menteni. Köszönjük, Trump elnök! Küldöttségeink ezt az Egyesült Arab Emírségekben megvitatták. Várjuk a megállapodások végrehajtását. A feszültségcsökkentő lépések hozzájárulnak a háború befejezéséhez vezető valódi előrelépéshez” – írta angol nyelven Zelenszkij a mikroblogján.

Zelenszkij Trump elnök megállapodásának betartását követeli (Fotó: AFP)

Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe

– mondta Trump kabinetjének csütörtöki ülésén.

Aligha lehet tartós békét szavatolni Ukrajnában egy oroszellenes kijevi vezetésnek adandó biztonsági garanciákkal – vélekedett csütörtökön Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva.

Az orosz diplomácia vezetője elmondta: Moszkvának nincsenek adatai arról, hogy milyen biztonsági garanciákról állapodott meg az Egyesült Államok és Ukrajna.

Nem tudjuk, milyen garanciákban állapodtak meg, de ezek nyilvánvalóan egy olyan ukrán rezsimnek szólnak, amely oroszellenes, neonáci politikát folytat

– jegyezte meg a miniszter.

És ha a cél az, hogy megőrizzék ezt a rendszert a volt Ukrajna egy részén, és továbbra is ezt a rendszert használják kiindulópontként az Oroszországi Föderáció elleni fenyegetésekhez, akkor valószínűleg maguk is rádöbbennek, hogy az ilyen biztonsági garanciák aligha minősíthetők megbízható intézkedéseknek

– fogalmazott a tárcavezető.