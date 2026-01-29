volodimir zelenszkijukrajnaszergej lavrovorosz-ukrán háború

Zelenszkij: Elvárjuk, hogy a Kijevet érintő megállapodást végrehajtsák

Ukrajna elvárja, hogy végre legyen hajtva az a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett megállapodás, amelynek keretében Vlagyimir Putyin orosz államfő beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel – közölte csütörtökön este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az orosz fél számára elfogadhatatlan a Zelenszkij által követelt tűzszünet.

Munkatársunktól
2026. 01. 29. 22:53
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen Fotó: AFP
„Fontos nyilatkozat az amerikai elnök részéről Kijev és más ukrán városok biztonságának szavatolásáról ebben a rendkívüli téli időszakban. Az áramellátás az élet alapja. Nagyra értékeljük partnereink erőfeszítéseit, amelyekkel segítenek nekünk életeket menteni. Köszönjük, Trump elnök! Küldöttségeink ezt az Egyesült Arab Emírségekben megvitatták. Várjuk a megállapodások végrehajtását. A feszültségcsökkentő lépések hozzájárulnak a háború befejezéséhez vezető valódi előrelépéshez” – írta angol nyelven Zelenszkij a mikroblogján.

Zelenszkij Trump elnök megállapodásának betartását követeli
Zelenszkij Trump elnök megállapodásának betartását követeli (Fotó: AFP)

Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe

mondta Trump kabinetjének csütörtöki ülésén.

Aligha lehet tartós békét szavatolni Ukrajnában egy oroszellenes kijevi vezetésnek adandó biztonsági garanciákkal – vélekedett csütörtökön Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva.

Az orosz diplomácia vezetője elmondta: Moszkvának nincsenek adatai arról, hogy milyen biztonsági garanciákról állapodott meg az Egyesült Államok és Ukrajna.

Nem tudjuk, milyen garanciákban állapodtak meg, de ezek nyilvánvalóan egy olyan ukrán rezsimnek szólnak, amely oroszellenes, neonáci politikát folytat

– jegyezte meg a miniszter.

És ha a cél az, hogy megőrizzék ezt a rendszert a volt Ukrajna egy részén, és továbbra is ezt a rendszert használják kiindulópontként az Oroszországi Föderáció elleni fenyegetésekhez, akkor valószínűleg maguk is rádöbbennek, hogy az ilyen biztonsági garanciák aligha minősíthetők megbízható intézkedéseknek

– fogalmazott a tárcavezető.

Moszkva nem fogja nyilvánosan kommentálni az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban folyó megbeszéléseket, mert azoknak bizalmas légkörben kell folyniuk – mondta. Oroszország csak „a kézzelfogható javaslatokat” fogja megvizsgálni, és „nem vesz részt semmilyen olyan játékban, amely a nyilvánosság előtt folyik”. Hangsúlyozta, hogy a sajtót majd akkor tájékoztatják a tárgyalások menetéről, „amikor már minden egyértelművé válik”.

Lavrov a török sajtónak külön adott interjújában felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrajnai konfliktus lényege nem a területi kérdés, hanem a mindent elpusztítani akaró „náci rezsim”. 

Ukrajna a Nyugat bábja, eszköze, amelyet utóbbi Oroszország biztonságát közvetlenül fenyegető célokra használ

– jelentette ki a miniszter.

Felidézte, hogy a 28 pontos amerikai béketerv eredeti verziója magában foglalja a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítását mind a nyelvhasználatot, mind a vallásszabadságot illetően. Európa és Kijev azonban „kiforgatták” Washington tervét, „most pedig megpróbálják eladni az amerikai kormánynak saját elképzelésüket a békéről” – húzta alá.

Többször elmondtuk, és Vlagyimir Putyin elnök is gyakran emlékeztetett arra, hogy a fegyverszünet, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét megpróbál elérni legalább 60 napra, de inkább hosszabb időre, számunkra elfogadhatatlan

– közölte Lavrov, hozzátéve, hogy egy tűzszünet csak a kijevi vezetés újrafelfegyverzését szolgálná.

Most, a biztonsági garanciákról szóló viták során, amely garanciákra az ukrán vezetők, az európaiak, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint számos NATO- és EU-tagállam sok minisztere annyira büszke, kijelentik, hogy a biztonsági garanciák a kulcs ahhoz, hogy ez a konfliktus ne újuljon ki. De ez egy teljesen más kiskapu kulcsa lesz. Mert ha megnézzük, miről is van szó, akkor a Zelenszkij-rezsim gazdái azon dolgoznak, hogy garantálják ennek az illegális, legitimitását vesztett rezsimnek a biztonságát, amelynek gyökerei a 2014. februári államcsínyig nyúlnak vissza

– szögezte le.

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta Bila Bereza települést a Szumi régióban – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi tárca.

A csütörtökön kiadott orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1150 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában, illetve 111 ukrán harci drónt tudott lelőni az orosz légvédelem.

Andrej Marocsko katonai szakértő arról számolt be, hogy az orosz erők több irányból egyszerre tűzkatlanba fogták az ukrán fegyveres erők egy alakulatát a Zaporizzsja régióban található Pavlivkánál.

Az oroszországi Déli Katonai Körzet sajtószolgálata bejelentette, hogy elkezdődött az a kiképzőprogram, amelyet a pilóta nélküli rendszerekkel felszerelt csapatok számára dolgoztak ki tavaly év végén.

A Déli Katonai Körzet oktatóközpontjában megkezdődött azoknak a katonák kiképzése, akik szerződést kötöttek az orosz védelmi minisztériummal pilóta nélküli rendszerekkel felszerelt csapatban való szolgálatra

– áll a közleményben. 

A kiképzési tervet a „különleges hadművelet” tapasztalatai alapján állították össze, és magában foglalja a drónirányítás mellett a felderítést, a kommunikációs eszközökkel és a rádióelektronikai hadviselési eszközökkel történő munkát, valamint a taktikai, a tűzvezetési és az egészségügyi felkészítést is. A kiképzés szakaszosan folyik: a szimulátoroktól és az elméleti képzéstől a felderítő és támadó drónokkal végzett gyakorlati repülésekig.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

