„(Donald) Trump (elnök) alatt az Egyesült Államok lett az egyetlen ország, amely nemcsak megértette az orosz fél érdekeit, hanem olyan megoldásokat is javasolt, amelyek figyelembe vennék a jelenlegi válság kiváltó okait” – hangoztatta Lavrov, aki szerint Moszkva mindig is az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezését támogatta.

Lavrov szerint egyedül az Egyesült Államok hajlandó cselekedni (Fotó: AFP)

Azzal vádolta meg az európaiakat, hogy mindent megtesznek a béketörekvések akadályozása érdekében, beleértve a Trump-adminisztráció kezdeményezéseit is. Kifogásolta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Európa „hisztérikusan próbálják ráerőltetni” az amerikaiakra a fegyverszünet gondolatát, hogy Ukrajna újból felfegyverkezzék, és lélegzethez juttassák „a kijevi rezsimet”.

Természetesen nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust

– hangsúlyozta az évértékelő sajtótájékoztatón. Úgy vélekedett, hogy a jelenlegi európai vezetőkkel aligha lehet megegyezni, mert túlságosan mélyen beléjük ivódott az Oroszország iránti gyűlölet. De – mint mondta – Moszkva ennek ellenére nem mond le a párbeszédről.

A józan erők végül felébredtek, a hangjuk már hallható. És nemcsak Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, hanem Németországban és Franciaországban is. Vannak erők, amelyek elsősorban a saját nemzeti érdekeiket tartják szem előtt. (…) Most (a német kancellár, Friedrich) Merz azt mondta, hogy Oroszország európai ország, beszélni kell vele. Káprázatos!

– fogalmazott.