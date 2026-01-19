Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump többször is szót ejtett Grönland megvásárlásáról.
Trump meghívta Putyint
Az elmúlt napokban a nemzetközi politika fókuszában Grönland és a gázai Béketanács ügye állt. Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére fókuszál és vámokkal fenyegeti az amerikai terv ellenzőit, eközben pedig meghívót küldött Vlagyimir Putyinnak a Béketanácsba, amelynek alapító tagja Magyarország is.
Az elmúlt napokban nagyon sok nyugtalanító információ érkezett. Természetesen figyelemmel követjük az eseményeket, és elemezzük a történéseket
– mondta az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov nem kívánta kommentálni Donald Trump amerikai elnöknek azt a kijelentését, amely szerint Grönland orosz fenyegetettségét kívánja megszüntetni, mert Dánia nem tett lépéseket ennek érdekében. Anélkül, hogy állást foglalt volna ennek helyességével és törvényességével kapcsolatban, egyetértését fejezte ki azokkal a szakértőkkel, akik szerint Trump be fog kerülni a világtörténelembe, ha megoldja a Grönland az Egyesült Államokhoz csatlakozásának kérdését.
A szóvivő bejelentette, hogy Trump Vlagyimir Putyin orosz elnöknek meghívót küldött a Béketanácsba. Mint mondta, ennek lehetőségét jelenleg mérlegelik Moszkvában.
Kifejezte reményét az ügyben, hogy hamarosan tisztázódik minden részlet a Béketanács kapcsán. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök levélben hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Magyarországot a gázai Béketanácsba, alapító tagként. A testület elnöki tisztét Trump töltené be élethosszig, és először a gázai konfliktussal foglalkozna, majd más konfliktusok kezelésére is kiterjesztenék tevékenységét – derült ki a Reuters által megtekintett levélből és alapokmány-tervezetből.
Peszkov egyebek között azt is közölte, hogy Putyin hétfőn ismét részt vett a hagyományos ortodox vízkereszti fürdőzés szertartásán, és megmártózott egy jégen kivágott lékben – írja a Ria Novosztyi. Kirill pátriárka a liturgia utáni vízkereszti prédikációjában Putyint ortodox vezérnek nevezte.
Borítókép: Trump meghívta Putyint a Béketanácsba (Fotó: AFP)
Lukasenka megerősítette: a két ország egysége erősebb, mint valaha
A belarusz vezető szerint országaik védelme elválaszthatatlan.
Babis az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak
Közösen harcoltak az illegális migráció ellen, és most a béke ügye mellett állnak ki – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Gyilkosság, erőszak, rendbontás – ezt hozta a bevándorlás Európába
A migránsbűnözés egyre nagyobb méreteket ölt.
Orosz–amerikai találkozó: Kirill Dmitrijev tárgyal az amerikaiakkal Davosban
Ismét orosz–amerikai találkozó jön.
