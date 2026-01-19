Trump meghívta Putyint

Az elmúlt napokban nagyon sok nyugtalanító információ érkezett. Természetesen figyelemmel követjük az eseményeket, és elemezzük a történéseket

– mondta az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov nem kívánta kommentálni Donald Trump amerikai elnöknek azt a kijelentését, amely szerint Grönland orosz fenyegetettségét kívánja megszüntetni, mert Dánia nem tett lépéseket ennek érdekében. Anélkül, hogy állást foglalt volna ennek helyességével és törvényességével kapcsolatban, egyetértését fejezte ki azokkal a szakértőkkel, akik szerint Trump be fog kerülni a világtörténelembe, ha megoldja a Grönland az Egyesült Államokhoz csatlakozásának kérdését.

A szóvivő bejelentette, hogy Trump Vlagyimir Putyin orosz elnöknek meghívót küldött a Béketanácsba. Mint mondta, ennek lehetőségét jelenleg mérlegelik Moszkvában.

Kifejezte reményét az ügyben, hogy hamarosan tisztázódik minden részlet a Béketanács kapcsán. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök levélben hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Magyarországot a gázai Béketanácsba, alapító tagként. A testület elnöki tisztét Trump töltené be élethosszig, és először a gázai konfliktussal foglalkozna, majd más konfliktusok kezelésére is kiterjesztenék tevékenységét – derült ki a Reuters által megtekintett levélből és alapokmány-tervezetből.