Trump átírta az idei davosi Világgazdasági Fórum napirendjét

Az idei svájci világgazdasági fórum január 19-től január 23-ig tart, és eredetileg az orosz-ukrán háborúra és annak rendezésére koncentrált volna, de az elmúlt egy hét tükrében aligha a háború lesz a vezető téma. Ehelyett várhatóan Grönland, az amerikai büntető vámtarifák, és Trump által hétvégén bejelentett Béketanács kerülhet fókuszba – írta közösségi oldalán Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő.

A davosi fórumon Donald Trump amerikai elnök személyesen vesz részt. Fotó: AFP/Jim Watson

A szakértő a lapunknak elmondta, hogy mindenképpen meghatározó lesz a davosi csúcs, amin Donald Trump amerikai elnök – más amerikai elnökökkel ellentétben – személyesen vesz majd részt. Trump szereti a davosi a fórumot, aminek üzleti háttere van. Tavaly például közvetlen az elnöki beiktatása után került megrendezésre a csúcs, akkor egy videóval jelentkezett be, de 2020-ban még a Covid-járvány kirobbanása előtt személyesen vett részt a találkozón.

A globális vezetők mellett ott lesznek az üzleti szféra meghatározó szereplői is, például az Nvidia és a Microsoft vezére is. Az amerikai elnök pedig szeret ilyen környezetben tárgyalni

– magyarázta Bendarzsevszkij. Főleg a szlogen miatt – ami „A párbeszéd szelleme” (Spirit of dialogue) – eddig többen arra számítottak, hogy Ukrajna lesz a 2026-os Világgazdasági Fórumon az elsődleges téma. Az idei találkozó különlegessége, hogy az amerikaiak egy külön épületet tartanak fenn, ahol fontos egyeztetéseket, tárgyalásokat fognak lebonyolítani.

Biztosan lesz Trump–Zelenszkij-találkozó

Előre beharangozták, hogy nemcsak a béketervről fog egyeztetni az ukrán és az amerikai delegáció – az talán másodlagos lesz –, hanem az amerikai–ukrán gazdasági együttműködés lehetőségeiről is

– részletezte a szakértő, majd úgy folytatta, hogy egy 800 milliárd dolláros együttműködés aláírására kerülhet sor az Egyesült Államok és Ukrajna között, ami az ukrán háború utáni helyreállításról szól. Továbbá napirenden lesz még az Amerika és Ukrajna közötti biztonsági garanciák kérdése is.