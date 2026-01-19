GrönlandSvájcBéketanácsVilággazdasági Fórumorosz-ukrán háborúTrumpDavos

Trump átírta az idei davosi Világgazdasági Fórum napirendjét

A 2026-os Világgazdasági Fórum programját váratlan geopolitikai események formálják át. Bár eredetileg az orosz–ukrán háború rendezése lett volna a központi téma, a hangsúly egyre inkább Grönland kérdésére, az amerikai vámfenyegetésekre és Donald Trump által bejelentett Béketanácsra tolódik – nyilatkozta lapunknak Bendarzsevszkij Anton. A davosi csúcstalálkozó jelentőségét növeli, hogy az amerikai elnök személyesen vesz részt rajta.

András János
2026. 01. 19. 13:33
A 2026-os davosi Világgazdasági Fórum sok izgalmat tartogat Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei svájci világgazdasági fórum január 19-től január 23-ig tart, és eredetileg az orosz-ukrán háborúra és annak rendezésére koncentrált volna, de az elmúlt egy hét tükrében aligha a háború lesz a vezető téma. Ehelyett várhatóan Grönland, az amerikai büntető vámtarifák, és Trump által hétvégén bejelentett Béketanács kerülhet fókuszba – írta közösségi oldalán Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő.

A davosi fórumon Donald Trump amerikai elnök személyesen vesz részt
A davosi fórumon Donald Trump amerikai elnök személyesen vesz részt. Fotó: AFP/Jim Watson

A szakértő a lapunknak elmondta, hogy mindenképpen meghatározó lesz a davosi csúcs, amin Donald Trump amerikai elnök – más amerikai elnökökkel ellentétben – személyesen vesz majd részt. Trump szereti a davosi a fórumot, aminek üzleti háttere van. Tavaly például közvetlen az elnöki beiktatása után került megrendezésre a csúcs, akkor egy videóval jelentkezett be, de 2020-ban még a Covid-járvány kirobbanása előtt személyesen vett részt a találkozón.

A globális vezetők mellett ott lesznek az üzleti szféra meghatározó szereplői is, például az Nvidia és a Microsoft vezére is. Az amerikai elnök pedig szeret ilyen környezetben tárgyalni

– magyarázta Bendarzsevszkij. Főleg a szlogen miatt – ami „A párbeszéd szelleme” (Spirit of dialogue) – eddig többen arra számítottak, hogy Ukrajna lesz a 2026-os Világgazdasági Fórumon az elsődleges téma. Az idei találkozó különlegessége, hogy az amerikaiak egy külön épületet tartanak fenn, ahol fontos egyeztetéseket, tárgyalásokat fognak lebonyolítani. 

Biztosan lesz Trump–Zelenszkij-találkozó

Előre beharangozták, hogy nemcsak a béketervről fog egyeztetni az ukrán és az amerikai delegáció – az talán másodlagos lesz –, hanem az amerikai–ukrán gazdasági együttműködés lehetőségeiről is

– részletezte a szakértő, majd úgy folytatta, hogy egy 800 milliárd dolláros együttműködés aláírására kerülhet sor az Egyesült Államok és Ukrajna között, ami az ukrán háború utáni helyreállításról szól. Továbbá napirenden lesz még az Amerika és Ukrajna közötti biztonsági garanciák kérdése is.

Az elemző álláspontja szerint a svájci tárgyalássorozat az eredeti tervekhez képest várhatóan két nagy témával egészül ki, ami az első napokban meghatározó lehet

Grönland kérdése és az amerikai büntetővámok, illetve a várható európai válasz Trump vámfenyegetésére.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Unió vezetése rendkívüli csúcstalálkozóra készül, miután Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseket tett, és vámokkal fenyegette az amerikai tervet ellenző országokat. Emmanuel Macron francia elnök kérni fogja az Európai Unió vezetését, hogy első alkalommal aktiválják az úgynevezett gazdasági kényszerítés elleni eszközt (anti-coercion instrument – ACI), amennyiben Trump beváltja Grönland kapcsán fenyegetéseit. 

Az EU ráadásul azt fontolgatja, hogy korlátozzák az amerikai cégek számára az európai piacokhoz való hozzáférést

– mondta a szakértő.

A fórum várhatóan Grönlandra fog fókuszálni, és a béketanács kérdése is fontos szerepet kaphat a találkozón – ami Donald Trump elképzelése szerint egyfajta párhuzamos struktúraként jöhet létre az ENSZ mellett. 

Eredetileg Ukrajna dominált volna a Világgazdasági Fórumon, de most úgy tűnik, hogy a fókusz Grönlandra és a béketanácsra terelődött, de ettől függetlenül Ukrajna is napirenden maradt, és nagy eséllyel a Trump–Zelenszkij találkozóra is sor fog kerülni

– zárta az interjút lapunknak Bendarzsevszkij Anton.

Borítókép: A 2026-os davosi Világgazdasági Fórum sok izgalmat tartogat (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGrönland

Egy fontos cikk

Bayer Zsolt avatarja

Hogy ne csak mindig a szokásos libsi mantrát olvasgassuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu