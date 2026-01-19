Grönland: az EU vezetői megdöbbentő dologra készülnek Trump ellen

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump Grönland megvásárlására törekszik. Az európai vezetők – az ügyet ismerő források szerint – várhatóan január 22-én személyesen ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák, miként reagáljanak Donald Trump amerikai elnöki vámfenyegetésére, amit azokkal az országokkal szemben helyezett kilátásba, amelyek nem támogatják Grönland megszerzésére irányuló terveit – írja a Politico.

Grönland megszerzését tűzte ki célnak Donald Trump amerikai elnök, és vámokkal sújtaná azok az országokat, amelyek ellenzik a terveit. Fotó: AFP

António Costa, az Európai Tanács elnöke azt követően hívja össze a Tanács rendkívüli ülését, hogy az uniós nagykövetek vasárnap Brüsszelben egyeztettek. A tárgyalások központi témája Trump szombati kijelentése volt, miszerint megvásárolná Grönlandot és vámokkal fogja büntetni azokat az uniós országokat, amelyek akadályoznák ezt.

A France 24 eközben arról ír, hogy Emmanuel Macron francia elnök kérni fogja az Európai Unió vezetését, hogy első alkalommal aktiválják az úgynevezett gazdasági kényszerítés elleni eszközt (anti-coercion instrument – ACI), amennyiben Trump beváltja Grönland kapcsán fenyegetéseit.

Az ACI – amelyet eddig még soha nem alkalmaztak – lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások európai importjának korlátozását.

Borítókép: Emmanual Macron francia elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)