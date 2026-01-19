GrönlandEurópa TanácsTrump

Grönland: az EU vezetői megdöbbentő dologra készülnek Trump ellen

Az Európai Unió vezetése rendkívüli csúcstalálkozóra készül, miután Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseket tett, és vámokkal fenyegette az amerikai tervet ellenző országokat. A találkozót a tervek szerint a következő napokban rendezik meg, hogy megfelelő válaszlépéseket dolgozzanak ki a kialakult helyzetre. Felmerült az is, hogy az EU eddig soha nem alkalmazott kényszerítés elleni eszközt vessen be.

András János
2026. 01. 19. 8:44
Emmanual Macron francia elnök és António Costa Európai Tanács elnöke Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump Grönland megvásárlására törekszik. Az európai vezetők – az ügyet ismerő források szerint – várhatóan január 22-én személyesen ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák, miként reagáljanak Donald Trump amerikai elnöki vámfenyegetésére, amit azokkal az országokkal szemben helyezett kilátásba, amelyek nem támogatják Grönland megszerzésére irányuló terveit – írja a Politico.

Grönland megszerzését tűzte ki célnak Donald Trump amerikai elnök és vámokkal sújtaná azokat, akik ellenzik a terveit
Grönland megszerzését tűzte ki célnak Donald Trump amerikai elnök, és vámokkal sújtaná azok az országokat, amelyek ellenzik a terveit. Fotó: AFP

António Costa, az Európai Tanács elnöke azt követően hívja össze a Tanács rendkívüli ülését, hogy az uniós nagykövetek vasárnap Brüsszelben egyeztettek. A tárgyalások központi témája Trump szombati kijelentése volt, miszerint megvásárolná Grönlandot és vámokkal fogja büntetni azokat az uniós országokat, amelyek akadályoznák ezt.

A France 24 eközben arról ír, hogy Emmanuel Macron francia elnök kérni fogja az Európai Unió vezetését, hogy első alkalommal aktiválják az úgynevezett gazdasági kényszerítés elleni eszközt (anti-coercion instrument – ACI), amennyiben Trump beváltja Grönland kapcsán fenyegetéseit. 

Az ACI – amelyet eddig még soha nem alkalmaztak – lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások európai importjának korlátozását. 

Borítókép: Emmanual Macron francia elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)

Nógrádi György
