Trumpnak kell Grönland, a háborúpárti Európa nem hátrál

Egyre nőnek a feszültségek, miután Donald Trump nemrég újabb vámokat jelentett be, ezúttal azon országok ellen, amelyek akadályozzák Grönland Egyesült Államok általi átvételét. Európa azonban összezárni látszik a kérdés kapcsán, a dán miniszterelnök pedig nemrég arról beszélt, hogy a kontinens nem hagyja magát zsarolni – írja az Origo.

Európa összezár Donald Trump bejelentése után. Fotó: NurPhoto/Andrew Leyden

Donald Trump nemrég bejelentette, hogy tízszázalékos büntetővámot vet ki azokra az országokra, amelyek akadályozzák Grönland átvételét, miután az amerikai álláspont szerint az Egyesült Államoknak szüksége van a területre nemzetbiztonsági okok miatt. Az amerikai elnök szerint azok az országok, amelyek ezt akadályozzák, „nem tudják mivel játszanak”, Washington pedig „a könnyű vagy a nehéz úton”, de megszerzi a Dániához tartozó szigetet.