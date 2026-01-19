Donald TrumpEurópaEgyesült Államok

Trumpnak kell Grönland, a háborúpárti Európa nem hátrál

Donald Trump amerikai elnök nemrég bejelentette, hogy extra vámokkal sújtja azokat az országokat, amelyek akadályozzák Grönland átvételét. A háborúpárti Európa vezetői azonban összezárni látszanak a kérdést illetően, a dán miniszterelnök, Mette Frederiksen pedig arról beszélt, hogy a kontinens nem hagyja magát zsarolni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 7:24
Fotó: ANDREW LEYDEN Forrás: NurPhoto
Egyre nőnek a feszültségek, miután Donald Trump nemrég újabb vámokat jelentett be, ezúttal azon országok ellen, amelyek akadályozzák Grönland Egyesült Államok általi átvételét. Európa azonban összezárni látszik a kérdés kapcsán, a dán miniszterelnök pedig nemrég arról beszélt, hogy a kontinens nem hagyja magát zsarolni – írja az Origo.

Európa összezár Donald Trump bejelentése után
Európa összezár Donald Trump bejelentése után. Fotó: NurPhoto/Andrew Leyden 

Donald Trump nemrég bejelentette, hogy tízszázalékos büntetővámot vet ki azokra az országokra, amelyek akadályozzák Grönland átvételét, miután az amerikai álláspont szerint az Egyesült Államoknak szüksége van a területre nemzetbiztonsági okok miatt. Az amerikai elnök szerint azok az országok, amelyek ezt akadályozzák, „nem tudják mivel játszanak”, Washington pedig „a könnyű vagy a nehéz úton”, de megszerzi a Dániához tartozó szigetet. 

A tízszázalékos vámok, amelyek Dániára, Finnországra, Franciaországra, Németországra, Hollandiára, Norvégiára, Svédországra és az Egyesült Királyságra vonatkoznak legkésőbb február első napján életbe lépnek. 

 

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap az NBC News Meet the Press című műsorában azt nyilatkozta, hogy „Grönland csak akkor védhető meg, ha az Egyesült Államok része, és nem lesz szükség a védelmére, ha az Egyesült Államok része”. „Úgy hiszem, hogy az európaiak meg fogják érteni, hogy ez a legjobb Grönlandnak, a legjobb Európának és a legjobb az Egyesült Államoknak” – mondta.

Espen Barth Eide norvég külügyminiszter ezzel szemben arról beszélt, hogy a szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartása a nemzetközi jog és együttműködés „nem alku tárgyát képező” alapelve.

„Ha békében akarunk élni, és együtt akarunk működni a közös problémák megoldásában, akkor azzal kell kezdenünk, hogy kölcsönösen elismerjük egymás szuverenitását és területi integritását” – tette hozzá.

Az európai vezetőknek és Donald Trumpnak lesz alkalma beszélni, miután mindegyikük jelen lesz szerdán a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol az amerikai elnök is beszédet mond majd. 

A megbeszélés kulcsfontosságú lesz, hiszen a hírek szerint az európai vezetők készek akár kényszerítés elleni intézkedéseket is bevezetni, amelyek koordinálásáért Emmanuel Macron francia elnök felel. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

