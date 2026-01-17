GrönlandimportvámokDonald Trump

Donald Trump nagy lépést tett Grönland megszerzéséért, vámokat vet ki, szerinte a világ békéje a tét

Az amerikai elnök vámokat vet ki Dániára és több más európai országra, amíg meg nem tudja vásárolni Grönlandot. Donald Trump szerint ezek az országok veszélyes játékot űznek, és az egész világ biztonsága forog kockán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 18:07
Donald Trump Fotó: ANDREW LEYDEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Évekig támogattuk Dániát, az Európai Unió összes országát és másokat is azzal, hogy nem vetettünk ki rájuk vámokat vagy bármilyen más ellentételezést. Most, évszázadok után, itt az ideje, hogy Dánia visszaadjon valamit – a világbéke forog kockán!” – írta közösségi oldalán Donald Trump.

Donald Trump vámokat vet ki Dániára és több más európai országra, amíg meg nem tudja vásárolni Grönlandot
Donald Trump vámokat vet ki Dániára és több más európai országra, amíg meg nem tudja vásárolni Grönlandot
Fotó: AFP

Az amerikai elnök kiemelte: Kína és Oroszország Grönlandot akarja, és Dánia nem tehet ez ellen semmit

Jelenleg két kutyaszánjuk van védelemként, az egyiket nemrég küldték oda

– fogalmazott az elnök, és hozzátette, csak az Amerikai Egyesült Államok vehet részt nagyon sikeresen ebben a játékban az ő elnöksége alatt. Trump azt írta, „senki sem fogja megérinteni ezt a szent földdarabot, különösen mivel az Egyesült Államok és az egész világ nemzetbiztonsága forog kockán”. 

Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország képviselői és katonái „ismeretlen célból” Grönlandra érkeztek – emlékeztet az amerikai elnök, és kiemeli: 

Ez egy nagyon veszélyes helyzet bolygónk biztonsága, védelme és túlélése szempontjából. Ezek az országok, amelyek ezt a nagyon veszélyes játékot űzik, olyan kockázatot hoztak be a játékba, amely nem tartható vagy nem fenntartható. Ezért elengedhetetlen, hogy a globális béke és biztonság védelme érdekében határozott intézkedéseket hozzunk, hogy ez a potenciálisan veszélyes helyzet gyorsan és kérdés nélkül véget érjen.

Trump elmondta, 2026. február 1-jétől a fent említett országok (Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország) 10 százalékos vámot köteles fizetni az Amerikai Egyesült Államokba küldött összes árura, 2026. június 1-jén pedig ez a vám 25 százalékra emelkedik. 

A vám addig esedékes és fizetendő, amíg megállapodás nem születik Grönland teljes és totális megvásárlásáról

– jelentette ki Donald Trump. Mint megjegyezte, az Egyesült Államok több mint 150 éve próbálja megkötni ezt a tranzakciót, sok elnök próbálkozott már, és jó okkal, de Dánia mindig elutasította ezt. 

Most, az Arany Kupola és a modern kori támadó és védekező fegyverrendszerek miatt különösen fontos a megszerzés – tette hozzá. Trump azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok nyitott a tárgyalásokra Dániával és bármelyik olyan országgal, amely „ennyi mindent kockáztat, annak ellenére, amit mi tettünk értük, beleértve a maximális védelmet is, oly sok évtizeden keresztül”.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter úgy jellemezte új birodalmi ügynökét, hogy azzal politikailag ki is nyírta

Pilhál Tamás avatarja

Ki a fene akarja, hogy a pénzügyeit a „magyar Jockey Ewing” kezelje?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.