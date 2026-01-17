Donald Trump nagy lépést tett Grönland megszerzéséért, vámokat vet ki, szerinte a világ békéje a tét

„Évekig támogattuk Dániát, az Európai Unió összes országát és másokat is azzal, hogy nem vetettünk ki rájuk vámokat vagy bármilyen más ellentételezést. Most, évszázadok után, itt az ideje, hogy Dánia visszaadjon valamit – a világbéke forog kockán!” – írta közösségi oldalán Donald Trump.

Donald Trump vámokat vet ki Dániára és több más európai országra, amíg meg nem tudja vásárolni Grönlandot

Fotó: AFP

Az amerikai elnök kiemelte: Kína és Oroszország Grönlandot akarja, és Dánia nem tehet ez ellen semmit.

Jelenleg két kutyaszánjuk van védelemként, az egyiket nemrég küldték oda

– fogalmazott az elnök, és hozzátette, csak az Amerikai Egyesült Államok vehet részt nagyon sikeresen ebben a játékban az ő elnöksége alatt. Trump azt írta, „senki sem fogja megérinteni ezt a szent földdarabot, különösen mivel az Egyesült Államok és az egész világ nemzetbiztonsága forog kockán”.

Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország képviselői és katonái „ismeretlen célból” Grönlandra érkeztek – emlékeztet az amerikai elnök, és kiemeli:

Ez egy nagyon veszélyes helyzet bolygónk biztonsága, védelme és túlélése szempontjából. Ezek az országok, amelyek ezt a nagyon veszélyes játékot űzik, olyan kockázatot hoztak be a játékba, amely nem tartható vagy nem fenntartható. Ezért elengedhetetlen, hogy a globális béke és biztonság védelme érdekében határozott intézkedéseket hozzunk, hogy ez a potenciálisan veszélyes helyzet gyorsan és kérdés nélkül véget érjen.

Trump elmondta, 2026. február 1-jétől a fent említett országok (Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország) 10 százalékos vámot köteles fizetni az Amerikai Egyesült Államokba küldött összes árura, 2026. június 1-jén pedig ez a vám 25 százalékra emelkedik.

A vám addig esedékes és fizetendő, amíg megállapodás nem születik Grönland teljes és totális megvásárlásáról

– jelentette ki Donald Trump. Mint megjegyezte, az Egyesült Államok több mint 150 éve próbálja megkötni ezt a tranzakciót, sok elnök próbálkozott már, és jó okkal, de Dánia mindig elutasította ezt.