grönlandegyesült államokTrump

Trumpnak üzentek Grönland miatt

Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére vasárnap az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot, s amelyekkel szemben Donald Trump amerikai elnök februártól tízszázalékos vámot helyezett kilátásba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 17:51
Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország vasárnap közzétett közös állásfoglalása szerint a vámok bejelentése aláássa a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes eszkalációhoz vezethet. 

Trumpnak üzentek a Grönland miatt Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto
Trumpnak üzentek Grönland miatt Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG/NurPhoto

 

Továbbra is egységesen és összehangoltan fogunk reagálni. Elkötelezettek vagyunk szuverenitásunk megvédése mellett

– tették hozzá. A nyolc ország leszögezte, hogy szolidárisak Dániával és Grönland népével. 

A NATO tagjaként elkötelezettek vagyunk az Északi-sarkvidék biztonságának erősítése mellett, mert ez a közös transzatlanti érdek

– húzták alá. Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök vasárnap a kereskedelmi háború veszélyeire hívta fel a figyelmet. 

Úgy gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne csöppenjünk egy fékeveszett kereskedelmi háborúba. Nem hiszem, hogy bárki is jól járna ezzel

– mondta a kormányfő az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva. Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter szerint Németország és európai partnerei nem hagyják , hogy Donald Trump „zsarolja” őket. Mint mondta, Németország mindig is kezet fog nyújtani az Egyesült Államoknak, hogy közös megoldásokat találjanak, de Berlin Grönland ügyében nem tart Washingtonnal. 

Tehát a világos üzenet, hogy nem hagyjuk magunkat megzsarolni, és lesz európai válasz

– fűzte hozzá. Mindemellett a német műveleti parancsnokság vasárnap közölte, hogy még a nap folyamán visszatér az a 15 német katona, akiket pénteken este küldtek Grönlandra, hogy felmérjék a viszonyokat hadgyakorlatok megtartásához. A tájékoztatás szerint az egység elvégezte feladatát, és felderítőmissziója eredményeit a napokban kiértékelik – összegzett az MTI.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

 

