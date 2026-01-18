Trumpnak üzentek Grönland miatt

Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország vasárnap közzétett közös állásfoglalása szerint a vámok bejelentése aláássa a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes eszkalációhoz vezethet.
Továbbra is egységesen és összehangoltan fogunk reagálni. Elkötelezettek vagyunk szuverenitásunk megvédése mellett
– tették hozzá. A nyolc ország leszögezte, hogy szolidárisak Dániával és Grönland népével.
A NATO tagjaként elkötelezettek vagyunk az Északi-sarkvidék biztonságának erősítése mellett, mert ez a közös transzatlanti érdek
– húzták alá. Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök vasárnap a kereskedelmi háború veszélyeire hívta fel a figyelmet.
Úgy gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne csöppenjünk egy fékeveszett kereskedelmi háborúba. Nem hiszem, hogy bárki is jól járna ezzel
– mondta a kormányfő az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva. Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter szerint Németország és európai partnerei nem hagyják , hogy Donald Trump „zsarolja” őket. Mint mondta, Németország mindig is kezet fog nyújtani az Egyesült Államoknak, hogy közös megoldásokat találjanak, de Berlin Grönland ügyében nem tart Washingtonnal.
Tehát a világos üzenet, hogy nem hagyjuk magunkat megzsarolni, és lesz európai válasz
– fűzte hozzá. Mindemellett a német műveleti parancsnokság vasárnap közölte, hogy még a nap folyamán visszatér az a 15 német katona, akiket pénteken este küldtek Grönlandra, hogy felmérjék a viszonyokat hadgyakorlatok megtartásához. A tájékoztatás szerint az egység elvégezte feladatát, és felderítőmissziója eredményeit a napokban kiértékelik – összegzett az MTI.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
