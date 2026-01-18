Trumpnak üzentek Grönland miatt

Úgy gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne csöppenjünk egy fékeveszett kereskedelmi háborúba. Nem hiszem, hogy bárki is jól járna ezzel

– mondta a kormányfő az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva. Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter szerint Németország és európai partnerei nem hagyják , hogy Donald Trump „zsarolja” őket. Mint mondta, Németország mindig is kezet fog nyújtani az Egyesült Államoknak, hogy közös megoldásokat találjanak, de Berlin Grönland ügyében nem tart Washingtonnal.

Among allies, issues are best resolved through discussion, not through pressure.



Strengthening Arctic security together with allies is very important for Finland. This is also the purpose of the Danish-led and allied-coordinated action in Greenland.



European countries stand… — Alexander Stubb (@alexstubb) January 17, 2026

Tehát a világos üzenet, hogy nem hagyjuk magunkat megzsarolni, és lesz európai válasz

– fűzte hozzá. Mindemellett a német műveleti parancsnokság vasárnap közölte, hogy még a nap folyamán visszatér az a 15 német katona, akiket pénteken este küldtek Grönlandra, hogy felmérjék a viszonyokat hadgyakorlatok megtartásához. A tájékoztatás szerint az egység elvégezte feladatát, és felderítőmissziója eredményeit a napokban kiértékelik – összegzett az MTI.

