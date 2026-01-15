Német katonákat küld Grönlandra a Bundeswehr

A német védelmi tárca közlése szerint a misszió célja az, hogy felmérje a lehetséges katonai hozzájárulás feltételeit Dánia támogatására, különösen a tengeri térség megfigyelése és biztosítása terén. A felderítést más európai partnerországok katonáival közösen hajtják végre.

Washingtonban nem közeledtek az álláspontok

A döntés hátterében az a washingtoni találkozó áll, amelyen Dánia és Grönland külügyminisztere tárgyalt az amerikai kormánnyal, ám érdemi előrelépés nélkül zárult. Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter ezt követően úgy nyilatkozott: „alapvető véleménykülönbség” áll fenn a felek között.