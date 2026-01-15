Németország katonai segítséget küld. A tervek szerint 13 német katona érkezik Grönlandra egy Airbus A400M típusú katonai szállító repülőgéppel, amely Nuukba repül. A küldetés a dán kormány meghívására történik, és egyelőre 2026. január 17-ig szól, írja a Junge Freiheit.
Német katonákat küld Grönlandra a Bundeswehr
Európa növeli katonai jelenlétét Grönlandon, miután eredménytelenül zárult az Egyesült Államok, Dánia és Grönland részvételével tartott washingtoni válságtanácskozás. Németország bejelentette: már csütörtökön felderítő egységet küld a Bundeswehr az autonóm dán területre – erősítette meg a berlini védelmi minisztérium.
A német védelmi tárca közlése szerint a misszió célja az, hogy felmérje a lehetséges katonai hozzájárulás feltételeit Dánia támogatására, különösen a tengeri térség megfigyelése és biztosítása terén. A felderítést más európai partnerországok katonáival közösen hajtják végre.
Washingtonban nem közeledtek az álláspontok
A döntés hátterében az a washingtoni találkozó áll, amelyen Dánia és Grönland külügyminisztere tárgyalt az amerikai kormánnyal, ám érdemi előrelépés nélkül zárult. Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter ezt követően úgy nyilatkozott: „alapvető véleménykülönbség” áll fenn a felek között.
További Külföld híreink
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump továbbra is ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, hogy Grönland amerikai ellenőrzés alá kerüljön. Trump már a tárgyalásokat megelőzően is élesen fogalmazott: közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra.
Egyúttal arra is utalt, hogy Washington akár a NATO-ból való kivonulást is mérlegelheti, ha a szövetségesek nem támogatják elképzeléseit.
Grönland: az európai katonák már megérkeztek
A sikertelen egyeztetést követően európai országok azonnal megkezdték katonai erőik átcsoportosítását Grönlandra. Az éjszaka folyamán két dán katonai repülőgép landolt Nuukban és a kangerlussuaqi támaszponton. A fedélzeten dán és francia katonák is tartózkodtak.
Médiaértesülések szerint a járatok kikapcsolt azonosítóval hajtották végre a repülést, ami tovább erősíti a térségben tapasztalható feszültséget.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó. AFP/John Macdougall)
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter videóban leplezte le, hogyan kezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét + videó
A külügyminiszter figyelmeztet: már most megindult a politikai felkészítés a kudarcra.
Trump döntött, vége van
Washington határozatlan időre leállítja a bevándorló vízumok feldolgozását.
Nem sikerült utolérni az életéért futó ukrán férfit
A kényszersorozást bemutató videók rendszeresen váltanak ki felháborodást és vitát.
Megváltozott a nemzetállamok hozzáállása a migrációhoz
A főtanácsadó a kettős mérce alkalmazására is felhívta a figyelmet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter videóban leplezte le, hogyan kezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét + videó
A külügyminiszter figyelmeztet: már most megindult a politikai felkészítés a kudarcra.
Trump döntött, vége van
Washington határozatlan időre leállítja a bevándorló vízumok feldolgozását.
Nem sikerült utolérni az életéért futó ukrán férfit
A kényszersorozást bemutató videók rendszeresen váltanak ki felháborodást és vitát.
Megváltozott a nemzetállamok hozzáállása a migrációhoz
A főtanácsadó a kettős mérce alkalmazására is felhívta a figyelmet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!