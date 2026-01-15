Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Német katonákat küld Grönlandra a Bundeswehr

Európa növeli katonai jelenlétét Grönlandon, miután eredménytelenül zárult az Egyesült Államok, Dánia és Grönland részvételével tartott washingtoni válságtanácskozás. Németország bejelentette: már csütörtökön felderítő egységet küld a Bundeswehr az autonóm dán területre – erősítette meg a berlini védelmi minisztérium.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2026. 01. 15. 9:42
Illusztráció német katonák Fotó: John Macdougall Forrás: AFP
Németország katonai segítséget küld. A tervek szerint 13 német katona érkezik Grönlandra egy Airbus A400M típusú katonai szállító repülőgéppel, amely Nuukba repül. A küldetés a dán kormány meghívására történik, és egyelőre 2026. január 17-ig szól, írja a Junge Freiheit.

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter és Vivian Motzfeldt, Grönland külügyminisztere a média képviselőivel beszélget a dán nagykövetségen 2026. január 14-én Washingtonban (Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Leyden)

A német védelmi tárca közlése szerint a misszió célja az, hogy felmérje a lehetséges katonai hozzájárulás feltételeit Dánia támogatására, különösen a tengeri térség megfigyelése és biztosítása terén. A felderítést más európai partnerországok katonáival közösen hajtják végre.

Washingtonban nem közeledtek az álláspontok

A döntés hátterében az a washingtoni találkozó áll, amelyen Dánia és Grönland külügyminisztere tárgyalt az amerikai kormánnyal, ám érdemi előrelépés nélkül zárult. Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter ezt követően úgy nyilatkozott: „alapvető véleménykülönbség” áll fenn a felek között.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump továbbra is ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, hogy Grönland amerikai ellenőrzés alá kerüljön. Trump már a tárgyalásokat megelőzően is élesen fogalmazott: közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra. 

Egyúttal arra is utalt, hogy Washington akár a NATO-ból való kivonulást is mérlegelheti, ha a szövetségesek nem támogatják elképzeléseit.

Grönland: az európai katonák már megérkeztek

A sikertelen egyeztetést követően európai országok azonnal megkezdték katonai erőik átcsoportosítását Grönlandra. Az éjszaka folyamán két dán katonai repülőgép landolt Nuukban és a kangerlussuaqi támaszponton. A fedélzeten dán és francia katonák is tartózkodtak.

Médiaértesülések szerint a járatok kikapcsolt azonosítóval hajtották végre a repülést, ami tovább erősíti a térségben tapasztalható feszültséget.

Borítókép: Illusztráció (Fotó. AFP/John Macdougall) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

