Grönland: A külügyminiszterek szerint a vörös vonalak maradtak

J. D. Vance és Marco Rubio fogadta ma Washingtonban a grönlandi és a dán külügyminisztert. A tárgyalások utáni sajtótájékoztatón a külügyminiszterek arról beszéltek, hogy habár vannak fundamentális nézeteltérések és vörös vonalak, a megbeszélések azonban konstruktívak voltak – írja a BBC.
Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter és Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter szerint Trump ugyan egyértelműen Grönland meghódítására törekedett, a tárgyalások feltehetőleg ezen változtattak.
Rasmussen „őszintének, de konstruktívnak” nevezte a Fehér Házban tartott találkozót, és megismételte, hogy Grönland amerikai megszerzése „egyáltalán nem szükséges”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!