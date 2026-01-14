DániaEgyesült ÁllamokGrönland

Grönland: A külügyminiszterek szerint a vörös vonalak maradtak

J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban fogadta a dán és grönlandi külügyminisztert. A tárgyalások után a külügyminiszterek arról beszéltek, hogy habár vannak fundamentális nézeteltérések, konstruktív megbeszélések zajlottak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 21:48
Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
J. D. Vance és Marco Rubio fogadta ma Washingtonban a grönlandi és a dán külügyminisztert. A tárgyalások utáni sajtótájékoztatón a külügyminiszterek arról beszéltek, hogy habár vannak fundamentális nézeteltérések és vörös vonalak, a megbeszélések azonban konstruktívak voltak – írja a BBC.

A külügyminiszterek szerint továbbra is vannak alapvető nézeteltérések Grönland kérdését illetően
A külügyminiszterek szerint továbbra is vannak alapvető nézeteltérések Grönland kérdését illetően. Fotó: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter és Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter szerint Trump ugyan egyértelműen Grönland meghódítására törekedett, a tárgyalások feltehetőleg ezen változtattak. 

Rasmussen „őszintének, de konstruktívnak” nevezte a Fehér Házban tartott találkozót, és megismételte, hogy Grönland amerikai megszerzése „egyáltalán nem szükséges”.

A két politikus szerint továbbra is vannak fundamentális nézeteltérések és vörös vonalak, azonban egyúttal bejelentették egy nemzetek közötti munkacsoport megalakulását, amely a következő hetekben megvitatja a további lépéseket. 

A két külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta, hogy amennyiben az amerikai elnök figyelembe veszi a már fent említett vörös vonalakat, úgy mind Dánia, mind pedig Grönland kész a konstruktív együttműködésre. 

Borítókép: Grönland melletti tüntetők a koppenhágai amerikai nagykövetség előtt (Fotó: AFP/Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix)

 

