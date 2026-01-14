Grönland: A külügyminiszterek szerint a vörös vonalak maradtak

J. D. Vance és Marco Rubio fogadta ma Washingtonban a grönlandi és a dán külügyminisztert. A tárgyalások utáni sajtótájékoztatón a külügyminiszterek arról beszéltek, hogy habár vannak fundamentális nézeteltérések és vörös vonalak, a megbeszélések azonban konstruktívak voltak – írja a BBC.

A külügyminiszterek szerint továbbra is vannak alapvető nézeteltérések Grönland kérdését illetően. Fotó: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter és Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter szerint Trump ugyan egyértelműen Grönland meghódítására törekedett, a tárgyalások feltehetőleg ezen változtattak.