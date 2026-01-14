„A mai naptól kezdődően” Dánia megerősíti a katonai jelenlétet Grönlandon – jelentette be szerdán a dán védelmi minisztérium. Dánia az ismételt, a szigetet érintő amerikai nyilatkozatok után döntött így.

Dánia erősíti katonai jelenlétét az Egyesült Államok kijelentéseinek árnyékában. Fotó: AFP/Alessandro Rampazzo

Hadgyakorlatok keretében a dán hadsereg a mai naptól fogva alakulatokat és képességeket telepít Grönlandra, így a szigeten és környékén fokozott lesz a katonai jelenlét, ami harci repülőgépeket, hadihajókat és katonákat jelent, beleértve a NATO-szövetségesek erőit is

– állt a tárca közleményében.

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági célokra hivatkozva szerdán ismételten kijelentette, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet, és azt hangoztatta, hogy ebben a NATO-nak is támogatnia kellene Washingtont.