DániaGrönlandTrump

Dánia megerősíti a katonai jelenlétet Grönlandon

Dánia szerdával kezdődően megerősíti katonai jelenlétét Grönlandon a védelmi minisztérium közlése szerint. Dánia azután döntött így, hogy az Egyesült Államok jelezte, át akarja venni a sziget irányítását.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 17:27
Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A mai naptól kezdődően” Dánia megerősíti a katonai jelenlétet Grönlandon – jelentette be szerdán a dán védelmi minisztérium. Dánia az ismételt, a szigetet érintő amerikai nyilatkozatok után döntött így. 

Dánia erősíti katonai jelenlétét az Egyesült Államok kijelentéseinek az árnyékában
Dánia erősíti katonai jelenlétét az Egyesült Államok kijelentéseinek árnyékában. Fotó: AFP/Alessandro Rampazzo

Hadgyakorlatok keretében a dán hadsereg a mai naptól fogva alakulatokat és képességeket telepít Grönlandra, így a szigeten és környékén fokozott lesz a katonai jelenlét, ami harci repülőgépeket, hadihajókat és katonákat jelent, beleértve a NATO-szövetségesek erőit is

– állt a tárca közleményében.

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági célokra hivatkozva szerdán ismételten kijelentette, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet, és azt hangoztatta, hogy ebben a NATO-nak is támogatnia kellene Washingtont.

Mette Frederiksen dán kormányfő viszont azt mondta, Dánia és Grönland is egyértelműen elutasítja ezeket az elképzeléseket. A miniszterelnök úgy vélte, egy Grönland elleni támadás „mindennek a végét”, legfőképp a NATO végét jelentené.

Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter a szerdai közleményben hangsúlyozta: az Északi-sarkvidék kulcsfontosságú Dánia és sarkköri szövetségesei számára, emiatt erősítik tovább kapacitásaikat a térségben. A tárcavezető szerint 2026-ban olyan hadgyakorlatokat terveznek, amelyek során „szövetséges csapatokat fogadnak, harci repülőgépeket telepítenek Grönlandra és környékére, illetve tengeri katonai missziókat hajtanak végre”. Felidézte, hogy tavaly is rendeztek hadgyakorlatokat Grönlandon Németország, Franciaország, Svédország és Norvégia részvételével.

Szerdán J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogadja Dánia és Grönland külügyminiszterét a Fehér Házban.

Borítókép: Grönlandi zászlók a szigeten (Fotó: AFP/Alessandro Rampazzo)
 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu