„A világ, ahogyan ismerjük, darabokra hullik”– Dánia aggódik Grönland miatt

Ha az Egyesült Államok egy másik NATO-tag ellen lép fel, minden leáll

– figyelmeztetett a dán kormányfő.

Frederiksen egy közösségi médiában közzétett üzenetében ennél is drámaibb képet festett: „a világ, ahogyan ismerjük, darabokra hullik”, de hozzátette, hogy Dánia kész megvédeni saját értékeit és szuverenitását, írta a Merkur.

A Trump-adminisztráció nem zárta ki egyértelműen a katonai beavatkozás lehetőségét, ami példátlan helyzetet teremtene a NATO történetében: az Egyesült Államok, a szövetség legerősebb tagja szembekerülne egy másik tagállammal. Elemzők szerint ebben az esetben gyakorlatilag kérdésessé válna a NATO működőképessége is.

Dánia és Grönland elutasítja Trump tervét

A grönlandi kormányfő, Jens-Frederik Nielsen élesen bírálta Washington hangnemét, elfogadhatatlannak és tiszteletlennek nevezte. Bár Grönlandon sokan támogatják a Dániától való függés hosszú távú csökkentését, a közvélemény-kutatások szerint az elsöprő többség nem kíván az Egyesült Államok részévé válni.

Trump ugyanakkor nem hátrál: a hétvégén kijelentette, hogy „nagyon szívesen kötne üzletet” Grönlandról, de hozzátette: „így vagy úgy, meg fogjuk szerezni”.

Az elnök azzal érvelt, hogy ha Washington nem lép, akkor Oroszország vagy Kína teheti rá a kezét a térségre – ezt azonban skandináv hírszerzési források egyértelműen cáfolják.