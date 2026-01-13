Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen szerint országa „döntő pillanathoz érkezett”. Mint fogalmazott: ha az Egyesült Államok valóban erőszakkal próbálná meg bekebelezni Grönlandot, az a nemzetközi jog súlyos megsértését jelentené, és alapjaiban rengetné meg az észak-atlanti szövetséget.
„A világ, ahogyan ismerjük, darabokra hullik”– Dánia aggódik Grönland miatt
Komoly aggodalmat váltott ki Európában Donald Trump amerikai elnök kijelentése, miszerint az Egyesült Államok akár katonai erővel is kész lenne megszerezni Grönlandot. A hatalmas, ásványkincsekben gazdag és stratégiailag kulcsfontosságú sarkvidéki sziget hivatalosan Dánia része, ám autonóm státussal rendelkezik. Védelme és külpolitikája azonban továbbra is Koppenhága hatáskörébe tartozik – ezért Trump kijelentései közvetlenül egy NATO-tagállamot érintenek.
Ha az Egyesült Államok egy másik NATO-tag ellen lép fel, minden leáll
– figyelmeztetett a dán kormányfő.
Frederiksen egy közösségi médiában közzétett üzenetében ennél is drámaibb képet festett: „a világ, ahogyan ismerjük, darabokra hullik”, de hozzátette, hogy Dánia kész megvédeni saját értékeit és szuverenitását, írta a Merkur.
A Trump-adminisztráció nem zárta ki egyértelműen a katonai beavatkozás lehetőségét, ami példátlan helyzetet teremtene a NATO történetében: az Egyesült Államok, a szövetség legerősebb tagja szembekerülne egy másik tagállammal. Elemzők szerint ebben az esetben gyakorlatilag kérdésessé válna a NATO működőképessége is.
Dánia és Grönland elutasítja Trump tervét
A grönlandi kormányfő, Jens-Frederik Nielsen élesen bírálta Washington hangnemét, elfogadhatatlannak és tiszteletlennek nevezte. Bár Grönlandon sokan támogatják a Dániától való függés hosszú távú csökkentését, a közvélemény-kutatások szerint az elsöprő többség nem kíván az Egyesült Államok részévé válni.
Trump ugyanakkor nem hátrál: a hétvégén kijelentette, hogy „nagyon szívesen kötne üzletet” Grönlandról, de hozzátette: „így vagy úgy, meg fogjuk szerezni”.
Az elnök azzal érvelt, hogy ha Washington nem lép, akkor Oroszország vagy Kína teheti rá a kezét a térségre – ezt azonban skandináv hírszerzési források egyértelműen cáfolják.
Az Északi-sarkvidék stratégiai jelentősége rohamosan nő. A klímaváltozás miatt új hajózási útvonalak nyílnak meg, és eddig elérhetetlen nyersanyagkészletek válnak hozzáférhetővé. Kína „kvázi sarkvidéki államként” egyre aktívabb, Oroszország pedig jelentős katonai és gazdasági jelenlétet épít ki a térségben.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: AFP/Charly Triballeau)
Oroszország idei legnagyobb csapását hajtotta végre + videó
Kijevben rendkívüli áramszüneteket rendeltek el.
A francia gazdák lázadnak Brüsszel ellen + videó
Traktorokkal hajtottak Párizsba, hogy tiltakozzanak.
Óriási robbanás rázta meg Angliát
A lakosok szerint a házak is beleremegtek.
Német külügyminiszter: Nem komoly az amerikai fenyegetés Grönland ellen
Merz az iráni rezsim bukását jósolja.
