Két kutyaszán védi Grönlandot?

Súlyos törésvonal rajzolódik ki az Egyesült Államok és Európa között, miután Donald Trump amerikai elnök nyíltan kilátásba helyezte Grönland megszerzését. A kijelentés diplomáciai vihart kavart, Berlin pedig azonnal reagált: Németország bejelentette, hogy fokozza katonai és politikai szerepvállalását az Északi-sarkvidéken.

Szabó István
Forrás: Euronews2026. 01. 13. 4:16
A Dán Királyi Haditengerészet női katonái Nuukban, Grönlandon Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Johann Wadephul német külügyminiszter Izlandon közölte, hogy Berlin nagyobb felelősséget vállal az északi sarkvidék biztonságában, és elutasította Trump fenyegető hangvételét a Dániához tartozó, ásványkincsekben gazdag területtel kapcsolatban, írta az Euronews.

Grönland
Johann Wadephul (CDU) német külügyminiszter felszáll a légierő gépére (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Az Arktisz biztonsága egyre fontosabbá válik, és ez a NATO közös érdeke

– mondta Wadephul, hozzátéve: amennyiben valóban vannak orosz vagy kínai fenyegetések a térségben, azokra csak szövetségi keretek között lehet választ adni.

Trump mindenképpen megszerezné Grönlandot

Donald Trump az Air Force One fedélzetén nyilatkozva kijelentette: az Egyesült Államok „így vagy úgy” megszerzi Grönlandot, különben Oroszország vagy Kína veszi át az irányítást. Mindezt annak ellenére mondta, hogy egyik ország sem támasztott területi igényt a szigetre.

IN FLIGHT - JANUARY 11: U.S. President Donald Trump takes questions from the members of the press aboard Air Force One on January 11, 2026 en route back to the White House from Palm Beach, Florida. The President spent the weekend at his private club Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Photo by Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump amerikai elnök válaszol a sajtó képviselőinek kérdéseire az Air Force One fedélzetén (Fotó: Getty Images/AFP/Samuel Corum)

Az amerikai elnök úgy fogalmazott a grönlandi védelemről:

Tudják, mi védi őket? Két kutyaszán. Közben Oroszországnak és Kínának rombolói és tengeralattjárói vannak mindenhol.

A kijelentések komoly felháborodást váltottak ki Európában.

Grönland ügyében Európa összezár Dánia mögött

Mette Frederiksen dán miniszterelnök „döntő pillanatról” beszélt, és hangsúlyozta: Dánia készen áll megvédeni értékeit és Grönland önrendelkezését. Svédország, a balti államok és több nagy európai ország nyíltan kiállt Koppenhága mellett. Ulf Kristersson svéd kormányfő szerint Grönland elfoglalása a nemzetközi jog megsértése lenne, és veszélyes precedenst teremtene.

Hét európai ország – köztük Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország – közös nyilatkozatban rögzítette: Grönland jövőjéről kizárólag Dánia és a grönlandi lakosság dönthet.

A grönlandi közvélemény-kutatások is egyértelműek: a lakosság elsöprő többsége elutasítja az amerikai fennhatóságot.

BODÖ 20240502 Bodö is located north of the Arctic Circle, and the location in the Arctic has a symbolic meaning. From here, the Norwegians monitor Russian military movements with planes, ships and submarines. Deep under Mjönesfjället near Bodö is a hidden military facility. Photo: Lars Lindqvist / DN / TT code 3520 (Photo by Lars Lindqvist / DN / TT News Agency via AFP)
Bodö az Északi-sarkkörtől északra található, innen figyelik a norvégok az orosz katonai mozgásokat (Fotó: TT NEWS AGENCY/AFP/Lars Lindqvist)

NATO: nincs azonnali fenyegetés, de nő a tét

Alexus Grynkewich tábornok, a NATO főparancsnoka szerint jelenleg nincs közvetlen katonai fenyegetés, de az Arktisz stratégiai jelentősége egyre jobban nő. 

Orosz és kínai hajók már közösen járőröznek a térségben, kihasználva az olvadó jégtakarót és az új hajózási útvonalakat.

A kérdés most a NATO-ban is napirenden van, miközben Európa egyre inkább attól tart, hogy Washington geopolitikai érdekei felülírják a szövetségesi lojalitást.

Borítókép: A Dán Királyi Haditengerészet női katonái Nuukban, Grönlandon (Fotó: AFP/Ludovic Marin)


 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

