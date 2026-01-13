Johann Wadephul német külügyminiszter Izlandon közölte, hogy Berlin nagyobb felelősséget vállal az északi sarkvidék biztonságában, és elutasította Trump fenyegető hangvételét a Dániához tartozó, ásványkincsekben gazdag területtel kapcsolatban, írta az Euronews.
Két kutyaszán védi Grönlandot?
Súlyos törésvonal rajzolódik ki az Egyesült Államok és Európa között, miután Donald Trump amerikai elnök nyíltan kilátásba helyezte Grönland megszerzését. A kijelentés diplomáciai vihart kavart, Berlin pedig azonnal reagált: Németország bejelentette, hogy fokozza katonai és politikai szerepvállalását az Északi-sarkvidéken.
Az Arktisz biztonsága egyre fontosabbá válik, és ez a NATO közös érdeke
– mondta Wadephul, hozzátéve: amennyiben valóban vannak orosz vagy kínai fenyegetések a térségben, azokra csak szövetségi keretek között lehet választ adni.
Trump mindenképpen megszerezné Grönlandot
Donald Trump az Air Force One fedélzetén nyilatkozva kijelentette: az Egyesült Államok „így vagy úgy” megszerzi Grönlandot, különben Oroszország vagy Kína veszi át az irányítást. Mindezt annak ellenére mondta, hogy egyik ország sem támasztott területi igényt a szigetre.
Az amerikai elnök úgy fogalmazott a grönlandi védelemről:
Tudják, mi védi őket? Két kutyaszán. Közben Oroszországnak és Kínának rombolói és tengeralattjárói vannak mindenhol.
A kijelentések komoly felháborodást váltottak ki Európában.
Grönland ügyében Európa összezár Dánia mögött
Mette Frederiksen dán miniszterelnök „döntő pillanatról” beszélt, és hangsúlyozta: Dánia készen áll megvédeni értékeit és Grönland önrendelkezését. Svédország, a balti államok és több nagy európai ország nyíltan kiállt Koppenhága mellett. Ulf Kristersson svéd kormányfő szerint Grönland elfoglalása a nemzetközi jog megsértése lenne, és veszélyes precedenst teremtene.
Hét európai ország – köztük Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország – közös nyilatkozatban rögzítette: Grönland jövőjéről kizárólag Dánia és a grönlandi lakosság dönthet.
A grönlandi közvélemény-kutatások is egyértelműek: a lakosság elsöprő többsége elutasítja az amerikai fennhatóságot.
NATO: nincs azonnali fenyegetés, de nő a tét
Alexus Grynkewich tábornok, a NATO főparancsnoka szerint jelenleg nincs közvetlen katonai fenyegetés, de az Arktisz stratégiai jelentősége egyre jobban nő.
Orosz és kínai hajók már közösen járőröznek a térségben, kihasználva az olvadó jégtakarót és az új hajózási útvonalakat.
A kérdés most a NATO-ban is napirenden van, miközben Európa egyre inkább attól tart, hogy Washington geopolitikai érdekei felülírják a szövetségesi lojalitást.
Borítókép: A Dán Királyi Haditengerészet női katonái Nuukban, Grönlandon (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
