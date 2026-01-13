Két kutyaszán védi Grönlandot?

Az amerikai elnök úgy fogalmazott a grönlandi védelemről:

Tudják, mi védi őket? Két kutyaszán. Közben Oroszországnak és Kínának rombolói és tengeralattjárói vannak mindenhol.

A kijelentések komoly felháborodást váltottak ki Európában.

Grönland ügyében Európa összezár Dánia mögött

Mette Frederiksen dán miniszterelnök „döntő pillanatról” beszélt, és hangsúlyozta: Dánia készen áll megvédeni értékeit és Grönland önrendelkezését. Svédország, a balti államok és több nagy európai ország nyíltan kiállt Koppenhága mellett. Ulf Kristersson svéd kormányfő szerint Grönland elfoglalása a nemzetközi jog megsértése lenne, és veszélyes precedenst teremtene.

Hét európai ország – köztük Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország – közös nyilatkozatban rögzítette: Grönland jövőjéről kizárólag Dánia és a grönlandi lakosság dönthet.

A grönlandi közvélemény-kutatások is egyértelműek: a lakosság elsöprő többsége elutasítja az amerikai fennhatóságot.

Bodö az Északi-sarkkörtől északra található, innen figyelik a norvégok az orosz katonai mozgásokat (Fotó: TT NEWS AGENCY/AFP/Lars Lindqvist)

NATO: nincs azonnali fenyegetés, de nő a tét

Alexus Grynkewich tábornok, a NATO főparancsnoka szerint jelenleg nincs közvetlen katonai fenyegetés, de az Arktisz stratégiai jelentősége egyre jobban nő.

Orosz és kínai hajók már közösen járőröznek a térségben, kihasználva az olvadó jégtakarót és az új hajózási útvonalakat.

A kérdés most a NATO-ban is napirenden van, miközben Európa egyre inkább attól tart, hogy Washington geopolitikai érdekei felülírják a szövetségesi lojalitást.