A venezuelai katonai akció után, ahol mintegy száz ember, részint az államfőt, a Madurót védő kubai biztonsági személyzet, részint civil halt meg, és az amerikai veszteség egy fő könnyebb sérült volt, Washington elgondolkodott a hogyan továbbról.

Venezuela régi-új vezetése végrehajtotta a szükségesnek ítélt személycseréket, szabadon engedett politikai foglyokat, és jelenleg készen áll az amerikai politikai, katonai és gazdasági igények kielégítésére. A hogyan tovább a kőolaj kérdése, a jövőbeni vezetés ügye, a külkapcsolatok – főleg Oroszországgal, Kínával, Iránnal és Kubával – még kérdéses. Mindenesetre az amerikai katonai akció eddig sikeres volt.

Párizsban sor került egy újabb egyeztetésre az EU, az USA és Ukrajna között. A tanácskozás után, ahol megint mindenki boldogan állt fel a tárgyalóasztaloktól és mondta el, hogy milyen jól haladtak a kulcskérdésekben,

a béke, a jóvátétel, a jövőbeni határok ügyében továbbra sincs megállapodás.

Az amerikaiak, jól képviselve saját érdekeiket, a tárgyalások után konzultáltak még Párizsban az USA nagykövetségén az orosz delegációval, és ismertették velük a tárgyalások lefolyását. Trump, amikor megkérdezték, hogy ki áll a béke útjában, az ukrán elnököt nevezte meg.

Ukrajnában lassan már nem egy hét, hanem egy nap sem telik el újabb korrupciós botrány nélkül. Most éppen az egyik ellenzéki párt vezetőjénél, Julija Timosenkónál volt házkutatás. Azzal vádolják, hogy tízezer dollárt fizettek az országgyűlési képviselőknek a szavazataikért. A hölgy egyébként eddig kétszer volt Ukrajna miniszterelnöke, és az egyik legismertebb ukrán politikus.

Az Európai Unió vezetése közben úgy döntött, hogy Ukrajnát 2027 januárjáig fel kell venni az unióba. Az, hogy gyakorlatilag semmilyen feltételnek nem felel meg, senkit sem érdekel. Ennek egyik eleme, hogy az ukrán vezetés Oroszország mellett Magyarországot is ellenségként kezeli. Ez azt jelenti, hogy lehetőségeikhez mérten megpróbálják befolyásolni a magyarországi országgyűlési választásokat.

Ennek részeként az ukrajnai, gyakorlatilag a kárpátaljai magyar szavazatokat manipulálni akarják. Azzal számolnak, hogy a szavazatok visszatartása, csalás a levélszavazatokkal, a Magyarországra menő vasúti szerelvények – amelyek a szavazókat vinnék át a határon – feltartóztatása képes lesz a választási eredmények érdemi befolyásolására. Hab a tortán, hogy a kárpátaljai magyarok vezetője Magyarországon él, mivel hazamenetele után a legjobb esetben is börtönbe kerülne.

Ukrajnában a demokrácia és a közelgő EU-s csatlakozás reményében még a magániskolákban is betiltották az orosz nyelv oktatását. Igaz, hogy Kijev néhány héttel ezelőtt vállalta az EU-normák általános alkalmazását az oktatásban is, de hát a szó elszáll. A nemzetközileg közzétett adatok szerint a háború négy éve alatt 15 ezer polgári személy vesztette életét.