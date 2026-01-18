A Downing Street vasárnap esti tájékoztatása szerint a munkáspárti brit miniszterelnök a nap folyamán telefonon egyeztetett Mette Frederiksen dán kormányfővel, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Mark Rutte NATO-főtitkárral, majd telefonbeszélgetést tartott Donald Trumppal.
Starmer Trumpnak: "Nem helyénvaló..."
Keir Starmer brit kormányfő vasárnap közölte Donald Trump amerikai elnökkel, hogy nem helyénvaló, ha az Egyesült Államok vámokkal fenyegeti saját NATO-szövetségeseit a Grönland feletti szuverenitásról folyó vitában.
A londoni miniszterelnöki hivatal beszámolója szerint Starmer mindegyik partnerének megerősítette Grönlanddal kapcsolatos álláspontját, és közölte, hogy az Északi-sarkvidék biztonságának fenntartása az összes NATO-szövetséges elsődleges fontosságú feladata az euroatlanti érdekek védelme érdekében.
A brit kormányfő ugyancsak közölte tárgyalópartnereivel, köztük az amerikai elnökkel, hogy rossz cselekedet vámokkal sújtani szövetséges országokat azért, mert kiállnak a NATO kollektív biztonságának megőrzéséért.
Keir Starmer állásfoglalásának közvetlen előzményeként Donald Trump a Truth Social nevű közösségi portálon bejelentette, hogy nyolc európai szövetséges országgal - Dánia mellett Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával - szemben február 1-től 10 százalékos általános importvámot vezet be, miután ezek az országok a Grönland hovatartozásáról folyó vitában Dánia mögött sorakoztak fel.
Az amerikai elnök közölte azt is, hogy a vámok júniustól 25 százalékra emelkednek. Trump szerint ezek a vámtételek mindaddig érvényben maradnak, amíg nem jön létre egyezség arról, hogy az Egyesült Államok teljeséggel és maradéktalanul megvásárolhatja az autonóm területként Dániához tartozó Grönlandot.
Keir Starmer az utóbbi napokban többször is hangot annak a véleményének, hogy kizárólag Dánia és a grönlandi lakosság dönthet Grönland jövőjéről. A brit miniszterelnök a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva a minap határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a dán kormányhoz hasonlóan ő is azt üzeni-e Trumpnak, hogy „el a kezekkel Grönlandtól”. Nem sokkal később, a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva Starmer kijelentette azt is, hogy egyetért Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel, aki az elmúlt napokban többször leszögezte, hogy az Egyesült Államoknak nincs joga Grönland annektálására – írta az MTI.
Borítókép: Donald Trump és Keir Starmer (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ismét kilátásba helyezte visszatérését Iránba a trónörökös
A 65 éves Reza Pahlavi nem említett dátumot az X-en közzétett videóüzenetében.
Leszámolás egy olasz iskolában: migráns késelte meg egy diáktársát
Egy 18 éves egyiptomi származású tanuló meghalt, miután az iskola falai között marokkói társa megkéselte.
Szó szerint kiugranak az ablakon kenyérért a hótól megbénult városban + videó
A hóréteg vastagsága egyes helyeken a három métert is eléri.
Gúny tárgya lett Macron + videó
Trump azt állítja, kedveli a francia elnököt.
