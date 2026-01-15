Megérkezett az első európai egység Grönlandra

A francia csapatok a grönlandi tisztviselők jelentése szerint megérkeztek a sziget fővárosába. Donald Trump Grönlandot érintő kijelentései után több európai ország is jelezte, hogy katonai egységeket telepít a Dániához tartozó, de autonómiát élvező szigetre – írja a BBC.

Az első európai katonák megérkeztek

Fotó: MORITZ FRANKENBERG/DPA

A korlátozott bevetés, amelyen Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz, egyelőre konkrétumok nélküli. A dán vezetésű Arctic Endurance névre keresztelt hadgyakorlat azonban feltehetőleg inkább szimbolikus jelentőségű, mintsem tényleges katonai célokat szolgál.