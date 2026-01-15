FranciaországEurópaGrönland

Megérkezett az első európai egység Grönlandra

Egy kis francia katonai kontingens érkezett Grönland fővárosába, Nuukba – közölték a tisztviselők. Donald Trump amerikai elnök kijelentései után több európai ország is jelezte, hogy katonákat küld a Dániához tartozó szigetre.

2026. 01. 15. 21:03
Fotó: MORITZ FRANKENBERG Forrás: DPA
A francia csapatok a grönlandi tisztviselők jelentése szerint megérkeztek a sziget fővárosába. Donald Trump Grönlandot érintő kijelentései után több európai ország is jelezte, hogy katonai egységeket telepít a Dániához tartozó, de autonómiát élvező szigetre – írja a BBC

Az első európai katonák megérkeztek
Fotó: MORITZ FRANKENBERG/DPA

A korlátozott bevetés, amelyen Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz, egyelőre konkrétumok nélküli. A dán vezetésű Arctic Endurance névre keresztelt hadgyakorlat azonban feltehetőleg inkább szimbolikus jelentőségű, mintsem tényleges katonai célokat szolgál. 

Emmanuel Macron francia elnök egyébként jelezte, hogy a kezdeti kis létszámú különítményt, amely 15 főt számlál, hamarosan légi és tengerészeti eszközök is segítik majd. 

A katonák telepítéséről szóló döntés egyébként nem sokkal azután született, hogy a dán és a grönlandi külügyminiszter Washingtonba utazott, hogy J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel tárgyaljon. A megbeszélések után Lars Lökke Rasmussen dán külügyminiszter arról beszélt, hogy bár konstruktív volt a megbeszélés, azonban a nézeteltérés maradt. 

Mint ismeretes, nemrég Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak  nemzetbiztonsági okok miatt szüksége van Grönlandra. Az elnök ezt a növekvő kínai és orosz fenyegetéssel indokolta, miután véleménye szerint Dániának nincs elég katonai ereje, hogy egy esetleges kínai vagy orosz támadást megállítson.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője csütörtökön azt közölte, az európai csapatok grönlandi telepítésének nincs hatása Donald Trump terveire. 

Egyáltalán nem befolyásolják Grönland megszerzésére irányuló célját

– fogalmazott. 

Borítókép:  Egy Airbus katonai repülő (Fotó: AFP/Moritz Frankenberg)

