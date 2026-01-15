Emmanuel Macron francia államfő közlése alapján Franciaország részt vesz a Dánia által Grönlandon lebonyolított hadgyakorlatokban. Elmondta, hogy Koppenhága megkeresésére határoztak a csatlakozásról az Operation Arctic Endurance elnevezésű művelethez: az első francia alakulatok már elindultak, további csapatok későbbi érkezése várható – adott hírt az eseményről az Origo.
Macron újabb őrült lépése: Franciaország katonákat küld Grönlandra
Koppenhága jelezte, hogy tovább erősíti katonai jelenlétét, és nagyobb hangsúlyt helyez a NATO-gyakorlatokra. A dán felkérésre Emmanuel Macron francia katonákat vezényel a térségbe. Franciaország már korábban is jelezte hajlandóságát a lépéssel kapcsolatban. Újabb eszkalációs pont van kialakulóban?
Franciaország már tavaly fenyegetett
Korábbi cikkünkben írtunk részletesen arról, hogy a francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot bejelentette, hogy Franciaország tárgyalásokat folytatott Dániával európai csapatok Grönlandra küldéséről, miután Donald Trump amerikai elnök egyre nyíltabban hangoztatta szándékát, hogy az Egyesült Államok annektálja a stratégiailag és gazdaságilag is fontos szigetet.
A dán kezdeményezés nyomán svéd katonatisztek is megérkeztek Grönlandra – erről Ulf Kristersson svéd miniszterelnök számolt be. Január 14-én közzétett bejegyzésében azt írta, hogy több szövetséges ország képviselőivel együttműködve dolgoznak, és közösen készítik elő a dán irányítás alatt álló Operation Arctic Endurance következő szakaszait.
Január 12-én Donald Trump élesen bírálta Grönland védelmi helyzetét, amelyet szerinte mindössze „két kutyaszán” jelképez.
Két nappal később a dán védelmi miniszter bejelentette: Dánia tovább erősíti katonai jelenlétét a térségben, és nagyobb figyelmet fordít a NATO-hoz kapcsolódó gyakorlatokra is. Az Egyesült Államokban folytatott egyeztetések után Dánia és Grönland külügyminiszterei úgy nyilatkoztak, hogy Trumppal alapvető nézeteltérések állnak fenn.
Borítókép: Emmanuel Macron katonák körében (Fotó: AFP)
