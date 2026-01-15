Macron újabb őrült lépése: Franciaország katonákat küld Grönlandra

BREAKING: Emmanuel Macron just announced French troops are deploying to Greenland at Denmark’s request as part of Operation Arctic Endurance, a joint military exercise.



Yes, allies are now conducting joint military exercises to signal that Greenland is not for sale, not for… pic.twitter.com/dcpjEDB1gl — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 14, 2026

A dán kezdeményezés nyomán svéd katonatisztek is megérkeztek Grönlandra – erről Ulf Kristersson svéd miniszterelnök számolt be. Január 14-én közzétett bejegyzésében azt írta, hogy több szövetséges ország képviselőivel együttműködve dolgoznak, és közösen készítik elő a dán irányítás alatt álló Operation Arctic Endurance következő szakaszait.

Január 12-én Donald Trump élesen bírálta Grönland védelmi helyzetét, amelyet szerinte mindössze „két kutyaszán” jelképez.

Két nappal később a dán védelmi miniszter bejelentette: Dánia tovább erősíti katonai jelenlétét a térségben, és nagyobb figyelmet fordít a NATO-hoz kapcsolódó gyakorlatokra is. Az Egyesült Államokban folytatott egyeztetések után Dánia és Grönland külügyminiszterei úgy nyilatkoztak, hogy Trumppal alapvető nézeteltérések állnak fenn.

Borítókép: Emmanuel Macron katonák körében (Fotó: AFP)