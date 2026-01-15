Trump: Zelenszkij blokkolja az ukrajnai békét, nem Putyin

Donald Trump amerikai elnök egy exkluzív Reuters-interjúban kijelentette, hogy Ukrajna, nem pedig Oroszország akadályozza a potenciális békemegállapodást az ukrajnai háború lezárására. Ez éles ellentétben áll az európai szövetségesek álláspontjával, akik szerint Moszkva nem igazán érdekelt a háború befejezésében. Az Ovális Irodában adott interjúban Trump azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész lenne lezárni a közel négy éve tartó inváziót, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kevésbé hajlandó alkura.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

Azt hiszem, (Putyin) készen áll a megállapodásra. Azt hiszem, Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra

– állította Trump , hozzátéve, hogy Volodimir Zelenszkij elnök hátráltatja az erőfeszítéseket.

Trump elárulta, hogy miért nem ért véget a háború

Arra a kérdésre, miért nem sikerült még megoldani Európa második világháború óta legnagyobb szárazföldi konfliktusát, Trump egyszerűen azt válaszolta:

Zelenszkij.

Trump megjegyezte, hogy Zelenszkij „nehezen jut el a megállapodásig”, és kifejezte frusztrációját az ukrán vezetővel szemben. A két elnök kapcsolata régóta hullámzó, de Trump első hivatali éve alatt javult.

A tárgyalások az utóbbi hetekben főként Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáira összpontosultak, hogy Oroszország ne támadhasson újra. Az amerikai tárgyalók széles értelemben arra ösztökélik Ukrajnát, hogy mondjon le a keleti Donbász régióról a megállapodás részeként. Az amerikai oldalt Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner (Trump veje) vezeti, ukrán tisztviselők is aktívan részt vesznek.