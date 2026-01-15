Rendkívüli

volodimir zelenszkijvlagyimir putyintrumpháborúorosz-ukrán háború

Trump: Zelenszkij blokkolja az ukrajnai békét, nem Putyin

Donald Trump amerikai elnök exkluzív Reuters-interjúban kijelentette, hogy Ukrajna – nem pedig Oroszország – késlelteti a lehetséges békemegállapodást az ukrajnai háború lezárására. Szerinte Vlagyimir Putyin kész lenne alkura, míg Volodimir Zelenszkij vonakodik, ami éles ellentétben áll az európai szövetségesek álláspontjával, akik Moszkvát tartják a fő akadálynak. Trump komoly kritikát fogalmazott meg a kijevi vezetővel szemben.

Kozma Zoltán
2026. 01. 15. 6:13
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök egy exkluzív Reuters-interjúban kijelentette, hogy Ukrajna, nem pedig Oroszország akadályozza a potenciális békemegállapodást az ukrajnai háború lezárására. Ez éles ellentétben áll az európai szövetségesek álláspontjával, akik szerint Moszkva nem igazán érdekelt a háború befejezésében. Az Ovális Irodában adott interjúban Trump azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész lenne lezárni a közel négy éve tartó inváziót, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kevésbé hajlandó alkura.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Azt hiszem, (Putyin) készen áll a megállapodásra. Azt hiszem, Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra

 – állította Trump , hozzátéve, hogy Volodimir Zelenszkij elnök hátráltatja az erőfeszítéseket.

Trump elárulta, hogy miért nem ért véget a háború

Arra a kérdésre, miért nem sikerült még megoldani Európa második világháború óta legnagyobb szárazföldi konfliktusát, Trump egyszerűen azt válaszolta: 

Zelenszkij.

Trump megjegyezte, hogy Zelenszkij „nehezen jut el a megállapodásig”, és kifejezte frusztrációját az ukrán vezetővel szemben. A két elnök kapcsolata régóta hullámzó, de Trump első hivatali éve alatt javult.

A tárgyalások az utóbbi hetekben főként Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáira összpontosultak, hogy Oroszország ne támadhasson újra. Az amerikai tárgyalók széles értelemben arra ösztökélik Ukrajnát, hogy mondjon le a keleti Donbász régióról a megállapodás részeként. Az amerikai oldalt Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner (Trump veje) vezeti, ukrán tisztviselők is aktívan részt vesznek. 

Trump említette, hogy esetleg találkozhat Zelenszkijjel a következő heti davosi Világgazdasági Fórumon, de nincs konkrét terv.

Európai szövetségesek kételkednek abban, hogy Putyin elfogadná a legutóbbi washingtoni–kijevi–európai egyeztetéseken körvonalazódó feltételeket. Zelenszkij korábban nyilvánosan kizárta a területi engedményeket, mondván, hogy Ukrajna alkotmánya tiltja bármilyen föld feladását.

Amikor arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok nyitott-e arra, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Ukrajnának, Trump nem zárta ki ezt a lehetőséget.

Ha el tudunk érni valamit, segítünk. Havonta 30 000 katonát veszítenek együtt Oroszországgal. Most Európa fog segíteni nekünk ebben

 – mondta.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

