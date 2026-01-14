trumpiránegyesült államok

Drámai fordulat az iráni válságban

Fontos bejelentést tett az amerikai elnök az iráni válsággal kapcsolatban. Donald Trump az Ovális Irodában elmondta, hogy megbízható forrásból úgy értesült, hogy Iránban véget vetettek a tüntetők gyilkolásának és visszalépett a kivégzésektől. Ez pedig akár azt is jelentheti, hogy az Egyesült Államok visszalép a belengetett katonai beavatkozástól.

2026. 01. 14. 22:42
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Donald Trump amerikai elnök váratlan kijelentése adhat reményt az iráni helyzettel kapcsolatban – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

Trump megbízható forrásból úgy értesült, hogy az iráni vezetés leállította a tüntetők elleni erőszakot
Trump megbízható forrásból úgy értesült, hogy az iráni vezetés leállította a tüntetők elleni erőszakot (Fotó: NurPhoto via AFP)

Trump szerdán a Fehér Házban, egy aláírási ceremónia keretében, drámai hírrel szolgált: 

megbízható forrásból úgy értesült, hogy Iránban leállították a tüntetők gyilkolását, és nincsenek tervben kivégzések.

Mint arról beszámoltunk, Trump korábban többször utalt arra, hogy küszöbön áll az iráni rezsim elleni amerikai beavatkozás, miután a teheráni vezetés rendkívül kegyetlenül lépett fel a mintegy két hete tartó kormányellenes tüntetések résztvevőivel szemben. Az erőszakos fellépés halálos áldozatainak száma már kétezer felett jár, és több mint 18 ezer embert letartóztattak, egyeseket kivégzéssel fenyegettek. 

Az iráni vezetés egy amerikai beavatkozás esetére megtorlást helyezett kilátásba.

Trump mostani kijelentése ugyanakkor arra enged következtetni, hogy amennyiben a kapott információk, amelyeket úgy jellemzett, hogy „megbízható forrásból” hallotta, az Egyesült Államok talán visszaléphet a katonai akciótól – vélekedik a hírcsatorna amerikai tudósítója, James Matthews.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: 

