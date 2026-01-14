iránegyesült államokteherán

Irán megtorlással fenyeget

Tovább éleződik a feszültség a Közel-Keleten. Irán egy esetleges amerikai támadás esetén megtorlással fenyegetőzött, az Egyesült Államok pedig elővigyázatosságból megkezdte személyzetének részleges kivonását a térségbeli katonai bázisairól.

Munkatársunktól
2026. 01. 14. 19:54
Tüntetés Iránban Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztviselő szerdán megerősítette, hogy az Egyesült Államok megkezdte egyes kulcsfontosságú bázisainak kiürítését, illetve a személyzet csökkentését a megnövekedett regionális feszültségek miatt – számol be róla a Reuters hírügynökség. Korábban Teherán világossá tette szomszédai, köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Törökország számára, hogy amennyiben területükről amerikai támadás indul Irán ellen, az ottani amerikai bázisok azonnal célpontokká válnak.

Az iráni tüntetéshullámnak már kétezernél is több halálos áldozata van, küszöbön állhat az Egyesült Államok beavatkozása
Az iráni tüntetéshullámnak már kétezernél is több halálos áldozata van, küszöbön állhat az Egyesült Államok beavatkozása (Fotó: AFP)

A katonai mozgások központja a Katarban található Al-Udeid légi támaszpont, amely az amerikai erők legnagyobb bázisa a régióban. Doha hivatalosan is elismerte, hogy a csapatmozgások a „jelenlegi regionális feszültségekre adott válaszreakciók”. Bár diplomaták szerint egyelőre nem láthatók a tavalyi iráni rakétacsapást megelőzőhöz hasonló tömeges evakuáció jelei, a helyzet komolyságát jelzi, hogy az amerikai hadvezetés nem kockáztat.

A konfliktus katalizátora az Iránban két hete kirobbant, mára polgárháborús állapotokat idéző tüntetéshullám. 

Ami a rossz gazdasági helyzet miatti elégedetlenségnek indult, az mára az 1979-es iszlám forradalom óta a legsúlyosabb rendszerellenes megmozdulássá fajult. Emberi jogi szervezetek szerint a halálos áldozatok száma meghaladja a 2600 főt, miközben iráni tisztviselők is legalább kétezer halottról beszélnek. Abdolrahim Muszavi, az iráni vezérkari főnök szerint országa „soha nem szembesült még ekkora pusztítással”, a felelősséget pedig szokás szerint a „külföldi ellenségekre”, elsősorban az Egyesült Államokra és Izraelre hárítják.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban nyíltan beavatkozással fenyegetett, és a CBS-nek adott interjújában „nagyon erős fellépést” ígért, ha Irán kivégzi a tüntetőket.

A segítség úton van

– üzente a tüntetőknek kedden a közösségi médiában.

Ez a retorika, párosulva az európai és izraeli tisztviselők értesüléseivel, miszerint Trump már dönthetett a beavatkozásról, pánikreakciót váltott ki Teheránban. A diplomáciai csatornák befagytak: Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter és Steve Witkoff amerikai különmegbízott közötti közvetlen kapcsolat megszakadt.

Bár a nyugati elemzők szerint az iráni rezsim tekintélye a tavalyi izraeli bombázások és a gazdasági szankciók miatt jelentősen megkopott, a biztonsági apparátus továbbra is uralja a helyzetet. Egy nyugati tisztviselő szerint nem várható a kormányzat gyors összeomlása, annak ellenére, hogy a hatóságokat váratlanul érte a lázadás ereje. Maszúd Peszeskján iráni elnök a kabinetülésen arról beszélt, hogy amíg a kormány bírja a nép támogatását, az ellenséges törekvések kudarcra vannak ítélve.

A rezsim azonban nem bízza a véletlenre a dolgot: az állami televízióban tömeges temetési meneteket és kormánypárti demonstrációkat mutogatnak, miközben az internet lekapcsolásával próbálják elzárni a valós információk áramlását. A megtorlás pedig kíméletlen: Gholamhossein Mohseni-Ejei, az iráni igazságszolgáltatás vezetője gyorsított eljárásokat sürget azok ellen, akik „embereket fejeztek le vagy égettek el”.

A HRANA jogvédő szervezet szerint már több mint 18 ezer embert tartóztattak le. 

A Hengaw nevű kurd jogvédő csoport jelentése szerint szerdán kivégzés várt egy 26 éves tüntetőre, Erfan Soltanira Karaj városában, bár az ítélet végrehajtását egyelőre nem erősítették meg.

Borítókép: Tüntetés Iránban (Fotó: Anadolu via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.