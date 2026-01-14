Irán megtorlással fenyeget

Egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztviselő szerdán megerősítette, hogy az Egyesült Államok megkezdte egyes kulcsfontosságú bázisainak kiürítését, illetve a személyzet csökkentését a megnövekedett regionális feszültségek miatt – számol be róla a Reuters hírügynökség. Korábban Teherán világossá tette szomszédai, köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Törökország számára, hogy amennyiben területükről amerikai támadás indul Irán ellen, az ottani amerikai bázisok azonnal célpontokká válnak.

Az iráni tüntetéshullámnak már kétezernél is több halálos áldozata van, küszöbön állhat az Egyesült Államok beavatkozása (Fotó: AFP)

A katonai mozgások központja a Katarban található Al-Udeid légi támaszpont, amely az amerikai erők legnagyobb bázisa a régióban. Doha hivatalosan is elismerte, hogy a csapatmozgások a „jelenlegi regionális feszültségekre adott válaszreakciók”. Bár diplomaták szerint egyelőre nem láthatók a tavalyi iráni rakétacsapást megelőzőhöz hasonló tömeges evakuáció jelei, a helyzet komolyságát jelzi, hogy az amerikai hadvezetés nem kockáztat.

A konfliktus katalizátora az Iránban két hete kirobbant, mára polgárháborús állapotokat idéző tüntetéshullám.

Ami a rossz gazdasági helyzet miatti elégedetlenségnek indult, az mára az 1979-es iszlám forradalom óta a legsúlyosabb rendszerellenes megmozdulássá fajult. Emberi jogi szervezetek szerint a halálos áldozatok száma meghaladja a 2600 főt, miközben iráni tisztviselők is legalább kétezer halottról beszélnek. Abdolrahim Muszavi, az iráni vezérkari főnök szerint országa „soha nem szembesült még ekkora pusztítással”, a felelősséget pedig szokás szerint a „külföldi ellenségekre”, elsősorban az Egyesült Államokra és Izraelre hárítják.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban nyíltan beavatkozással fenyegetett, és a CBS-nek adott interjújában „nagyon erős fellépést” ígért, ha Irán kivégzi a tüntetőket.

A segítség úton van

– üzente a tüntetőknek kedden a közösségi médiában.

Ez a retorika, párosulva az európai és izraeli tisztviselők értesüléseivel, miszerint Trump már dönthetett a beavatkozásról, pánikreakciót váltott ki Teheránban. A diplomáciai csatornák befagytak: Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter és Steve Witkoff amerikai különmegbízott közötti közvetlen kapcsolat megszakadt.