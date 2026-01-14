Irán megtorlással fenyeget

Egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztviselő szerdán megerősítette, hogy az Egyesült Államok megkezdte egyes kulcsfontosságú bázisainak kiürítését, illetve a személyzet csökkentését a megnövekedett regionális feszültségek miatt – számol be róla a Reuters hírügynökség. Korábban Teherán világossá tette szomszédai, köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Törökország számára, hogy amennyiben területükről amerikai támadás indul Irán ellen, az ottani amerikai bázisok azonnal célpontokká válnak.
A katonai mozgások központja a Katarban található Al-Udeid légi támaszpont, amely az amerikai erők legnagyobb bázisa a régióban. Doha hivatalosan is elismerte, hogy a csapatmozgások a „jelenlegi regionális feszültségekre adott válaszreakciók”. Bár diplomaták szerint egyelőre nem láthatók a tavalyi iráni rakétacsapást megelőzőhöz hasonló tömeges evakuáció jelei, a helyzet komolyságát jelzi, hogy az amerikai hadvezetés nem kockáztat.
A konfliktus katalizátora az Iránban két hete kirobbant, mára polgárháborús állapotokat idéző tüntetéshullám.
Ami a rossz gazdasági helyzet miatti elégedetlenségnek indult, az mára az 1979-es iszlám forradalom óta a legsúlyosabb rendszerellenes megmozdulássá fajult. Emberi jogi szervezetek szerint a halálos áldozatok száma meghaladja a 2600 főt, miközben iráni tisztviselők is legalább kétezer halottról beszélnek. Abdolrahim Muszavi, az iráni vezérkari főnök szerint országa „soha nem szembesült még ekkora pusztítással”, a felelősséget pedig szokás szerint a „külföldi ellenségekre”, elsősorban az Egyesült Államokra és Izraelre hárítják.
Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban nyíltan beavatkozással fenyegetett, és a CBS-nek adott interjújában „nagyon erős fellépést” ígért, ha Irán kivégzi a tüntetőket.
A segítség úton van
– üzente a tüntetőknek kedden a közösségi médiában.
Ez a retorika, párosulva az európai és izraeli tisztviselők értesüléseivel, miszerint Trump már dönthetett a beavatkozásról, pánikreakciót váltott ki Teheránban. A diplomáciai csatornák befagytak: Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter és Steve Witkoff amerikai különmegbízott közötti közvetlen kapcsolat megszakadt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!