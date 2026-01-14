Iránletartóztatásiráni elnökiráni tüntetésektüntetők

Lecsaptak a hatóságok az iráni tüntetések vezetőire + videó

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök január elején megtiltotta biztonsági erőinek, hogy erőszakot alkalmazzanak a tüntetőkkel szemben, a hatóságok több vezető személyt is őrizetbe vettek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 14. 13:34
Lecsaptak a hatóságok az iráni tüntetések vezetőire Forrás: AFP
Az iráni állami média szerdán arról számolt be, hogy a hatóságok őrizetbe vették a december óta zajló tüntetések több vezetőjét. A tájékoztatás szerint a megmozdulások kulcsszereplőit az iráni Forradalmi Gárda hírszerzésért felelős egysége vette őrizetbe a nyugat-iráni Csaharmahal–Bahtijári tartományban.

Az iráni elnök szerint külső erők próbálják destabilizálni az országot
Az iráni elnök szerint külső erők próbálják destabilizálni az országot. Fotó: AFP

A gazdaságilag elmaradott tartomány egyike azon térségeknek, ahol a hetek óta tartó tüntetéssorozat legsúlyosabb összecsapásaira került sor a tiltakozók és a hatóságok között. 

A múlt héten a régió középső részén lévő Lordegán városában a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre, és a norvégiai székhelyű Hengaw kurd jogvédő szervezet értesülése szerint többeket megöltek. A Guardian beszámolója szerint a tiltakozások során jogvédők szerint már több mint 2500 ember veszítette életét. Ezt a CNN is megerősítette. Pár napja már írtunk arról, hogy Irán vezetése a tüntetések letörésére készül, miután nemrég Ali Hamenei ajatollah arról beszélt, hogy a tüntetők az amerikai elnöknek akarnak tetszeni.

Irán azonnali elhagyására szólította fel állampolgárait az Egyesült Államok. Fotó: AFP

 

Irán azonnali elhagyására szólította fel az állampolgárait az Egyesült Államok

Tegnap lapunk arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok iráni „virtuális nagykövetsége” frissítette utazási figyelmeztetését, amelyben arra kéri az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt a közel-keleti országban harmadik hete tartó zavargások miatt. Miután az Egyesült Államok kormányzata az elmúlt napokban egyértelművé tette, hogy ellenzi a tüntetők elleni erőszakot, és szükség esetén Washington kész segíteni az iráni népnek, az iráni parlament elnöke, Baker Kalibaf vasárnap arra figyelmeztetett, hogy 

az esetleges amerikai csapásokat Irán meg fogja torolni úgy, hogy amerikai katonai célpontokat és az Egyesült Államok tengeri közlekedését segítő célpontokat támad.

Az állami televízióban Eszkandar Momeni iráni belügyminiszter kijelentette, hogy a vandalizmus cselekményei csökkenőben vannak, és súlyos következményekre figyelmeztette azokat, akik a tüntetéseket pusztításhoz, káoszhoz és terrorcselekményekhez vezetik. 

A teheráni hatalom csúcsán már a menekülés gondolatával is számolnak
Menekülési tervet dolgozott ki Irán legfőbb vezetője. Fotó: AFP

 

Menekülési tervet dolgozott ki Irán legfőbb vezetője

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy hírszerzési jelentés szerint az iszlám köztársaság legfőbb vallási vezetője arra az esetre készített vészforgatókönyvet, ha a tiltakozások elszabadulnak, és a biztonsági apparátus hűsége meginog. A dokumentum alapján a 86 éves vezető szükség esetén szűk körével együtt hagyná el Teheránt. A terv legfeljebb húsz emberre terjed ki, köztük közvetlen munkatársaira és családtagjaira, valamint fiára, Modzstaba Hameneire, akit a rendszer belső köreiben már régóta kijelölt utódként emlegetnek. 

 

Borítókép: Tüntetők Iránban (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

