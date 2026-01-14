Lecsaptak a hatóságok az iráni tüntetések vezetőire + videó

Az iráni állami média szerdán arról számolt be, hogy a hatóságok őrizetbe vették a december óta zajló tüntetések több vezetőjét. A tájékoztatás szerint a megmozdulások kulcsszereplőit az iráni Forradalmi Gárda hírszerzésért felelős egysége vette őrizetbe a nyugat-iráni Csaharmahal–Bahtijári tartományban.

Az iráni elnök szerint külső erők próbálják destabilizálni az országot. Fotó: AFP

A gazdaságilag elmaradott tartomány egyike azon térségeknek, ahol a hetek óta tartó tüntetéssorozat legsúlyosabb összecsapásaira került sor a tiltakozók és a hatóságok között.

A múlt héten a régió középső részén lévő Lordegán városában a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre, és a norvégiai székhelyű Hengaw kurd jogvédő szervezet értesülése szerint többeket megöltek. A Guardian beszámolója szerint a tiltakozások során jogvédők szerint már több mint 2500 ember veszítette életét. Ezt a CNN is megerősítette. Pár napja már írtunk arról, hogy Irán vezetése a tüntetések letörésére készül, miután nemrég Ali Hamenei ajatollah arról beszélt, hogy a tüntetők az amerikai elnöknek akarnak tetszeni.