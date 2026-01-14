volodimir zelenszkijukrajnadenisz smihalkijev

Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban

Az összeomlás szélére került Ukrajna energiaszektora. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot vezetett be a szektorban, különös tekintettel Kijevre, ahol a polgárok fűtés, áram és víz nélkül dacolnak a dermesztő hideggel.

Munkatársunktól
2026. 01. 14. 23:50
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Katasztrofális helyzetbe került Ukrajna, és különösen a főváros, Kijev, az energetikai hálózat elleni orosz támadások és a rendkívül hideg téli időjárás miatt. A válságra reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot hirdetett az energetikai szektorban – számol be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Denisz Smihal felel a Zelenszkij által létrehozott munkacsoport működéséért
Denisz Smihal felel a Zelenszkij által létrehozott munkacsoport működéséért (Fotó: NurPhoto via AFP)

Kijevben az elmúlt napokban a lakosság jelentős része (a január 13-i adatok szerint mintegy 70 százaléka) maradt áram, fűtés és ivóvíz nélkül. A hőmérséklet fagypont alá süllyedt, ami életveszélyes körülményeket teremt azok számára, akiknek otthonaiban megszűnt a fűtés és a világítás.

Az orosz támadások és a romló időjárási körülmények súlyos következményekkel járnak

– írta Zelenszkij a Telegramon.

A válság kezelésére az elnök egy speciális munkacsoport felállítását rendelte el Kijevben, amely éjjel-nappal koordinálja majd a válaszintézkedéseket. A csapat élére Denisz Smihalt nevezte ki, aki nemrégiben vette át az energiaügyi miniszteri posztot.

Ukrajna legnagyobb magánenergia-vállalatának, a DTEK-nek szóvivője is megerősítette a helyzet példátlan súlyosságát. „Kijevben és Ukrajna-szerte a helyzet súlyossága példátlan koordinációt igényel a hatóságok és az energiaszolgáltatók között” – mondta a szóvivő, üdvözölve Zelenszkij elnök döntését a vészhelyzeti intézkedések bevezetéséről és a koordinációs központ felállításáról.

A DTEK csapatai éjjel-nappal dolgoznak az áramellátás helyreállításán az érintett régiókban, és hálásak vagyunk minden ukrán energiaipari dolgozónak az ilyen extrém körülmények között tanúsított elkötelezettségéért

– tette hozzá.

A kormányzat nemzetközi partnerei segítségét is igénybe veszi a válság elhárításában. Zelenszkij elnök utasítást adott a kritikus energiaipari berendezések beszerzésére, az elektromos áram importjának növelésére, valamint további támogatások biztosítására.

Az orosz invázió kezdete óta bevezetett éjszakai kijárási tilalom felülvizsgálatát is elrendelte Zelenszkij. 

A cél az, hogy az emberek korlátlanul hozzáférjenek az úgynevezett „leggyőzhetetlenségi pontokhoz”, amelyeket Kijev-szerte hoztak létre. Ezek a pontok áramot és fűtést biztosítanak a rászorulóknak, melegedőként és feltöltőállomásként szolgálva a hidegben és sötétben. A főváros további ilyen pontok létesítését is tervezi.

Az oktatási minisztérium és a helyi önkormányzatok feladata lesz, hogy javaslatokat tegyenek a kormánynak arra vonatkozóan, milyen formában folytatódhat az oktatás a rendkívüli állapot idején. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.