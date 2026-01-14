Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban

Katasztrofális helyzetbe került Ukrajna, és különösen a főváros, Kijev, az energetikai hálózat elleni orosz támadások és a rendkívül hideg téli időjárás miatt. A válságra reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot hirdetett az energetikai szektorban – számol be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Denisz Smihal felel a Zelenszkij által létrehozott munkacsoport működéséért (Fotó: NurPhoto via AFP)

Kijevben az elmúlt napokban a lakosság jelentős része (a január 13-i adatok szerint mintegy 70 százaléka) maradt áram, fűtés és ivóvíz nélkül. A hőmérséklet fagypont alá süllyedt, ami életveszélyes körülményeket teremt azok számára, akiknek otthonaiban megszűnt a fűtés és a világítás.

Az orosz támadások és a romló időjárási körülmények súlyos következményekkel járnak

– írta Zelenszkij a Telegramon.

A válság kezelésére az elnök egy speciális munkacsoport felállítását rendelte el Kijevben, amely éjjel-nappal koordinálja majd a válaszintézkedéseket. A csapat élére Denisz Smihalt nevezte ki, aki nemrégiben vette át az energiaügyi miniszteri posztot.

Ukrajna legnagyobb magánenergia-vállalatának, a DTEK-nek szóvivője is megerősítette a helyzet példátlan súlyosságát. „Kijevben és Ukrajna-szerte a helyzet súlyossága példátlan koordinációt igényel a hatóságok és az energiaszolgáltatók között” – mondta a szóvivő, üdvözölve Zelenszkij elnök döntését a vészhelyzeti intézkedések bevezetéséről és a koordinációs központ felállításáról.

A DTEK csapatai éjjel-nappal dolgoznak az áramellátás helyreállításán az érintett régiókban, és hálásak vagyunk minden ukrán energiaipari dolgozónak az ilyen extrém körülmények között tanúsított elkötelezettségéért

– tette hozzá.

A kormányzat nemzetközi partnerei segítségét is igénybe veszi a válság elhárításában. Zelenszkij elnök utasítást adott a kritikus energiaipari berendezések beszerzésére, az elektromos áram importjának növelésére, valamint további támogatások biztosítására.

Az orosz invázió kezdete óta bevezetett éjszakai kijárási tilalom felülvizsgálatát is elrendelte Zelenszkij.

A cél az, hogy az emberek korlátlanul hozzáférjenek az úgynevezett „leggyőzhetetlenségi pontokhoz”, amelyeket Kijev-szerte hoztak létre. Ezek a pontok áramot és fűtést biztosítanak a rászorulóknak, melegedőként és feltöltőállomásként szolgálva a hidegben és sötétben. A főváros további ilyen pontok létesítését is tervezi.