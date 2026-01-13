Áldását adta az ukrán parlament Zelenszkij újabb húzására

Újabb fejezetéhez érkezett a kijevi vezetés állandósulni látszó válsága. Az ukrán törvényhozás képviselői hétfőn zöld jelzést adtak a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök körüli elit legfelsőbb szintjét érintő személycseréknek. Az Ukrinform ukrán hírügynökség tudósítása szerint a parlamenti szavazás során Denisz Smihal védelmi miniszter távozását 265, Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettesét 270, míg Vaszil Maljuk menesztését 235 képviselő támogatta.

Zelenszkij Denisz Smihalnak is új pozíciót szán. Fotó: NurPhoto via AFP

Denisz Smihal karrieríve jól példázza az ukrán politika kiszámíthatatlanságát. A politikus 2019 augusztusától 2020 februárjáig Ivano-Frankivszk megye kormányzója volt, majd rövid ideig közösségfejlesztési miniszterként szolgált. 2020. március 4-én nevezték ki Ukrajna miniszterelnökévé, amely posztot a modern Ukrajna történetében rekordhosszú ideig töltötte be, túlélve a háború kitörését és a legkritikusabb éveket. Tavaly, 2025. július 17-én azonban váratlanul a védelmi tárca élére helyezték át.

A mostani menesztése azonban nem jelent politikai süllyesztőt. Volodimir Zelenszkij elnök ugyanis máris új feladatot szánt neki: a tervek szerint Smihal az első miniszterelnök-helyettesi és energiaügyi miniszteri posztot foglalhatja el.

Mint arról beszámoltunk, Smihal a saját embereivel kívánja feltölteni a stratégiai jelentőségű energiaügyi tárcát. Ide kerülhet át többek között Anatolij Kucovol jelenlegi védelmi miniszterhelyettes, illetve Jurij Bojko, aki korábban a miniszterelnök tanácsadója volt, és jelenleg az Ukrenerho állami áramszolgáltató felügyelőbizottságának tagja. Natalja Bojko, aki tanácsadóként energetikai ügyekkel foglalkozott Smihal mellett, ugyanakkor nem fogadta el a felkérést.

Mihajlo Fedorov, aki 2019 óta a Zelenszkij-adminisztráció egyik kulcsfigurája, szintén új szerepet kaphat. Fedorov korábban elnöki tanácsadóként, majd a digitális átalakulásért felelős miniszterként szerzett hírnevet, ő felelt az ukrán állam digitalizációjáért és a technológiai fejlesztésekért. 2023-ban innovációs miniszterelnök-helyettessé lépett elő, tavaly július óta pedig első miniszterelnök-helyettesként dolgozott.

A parlamenti szakbizottság január 12-én támogatta lemondását, ám ez csak előkészítése volt a következő lépésnek: Zelenszkij javaslata szerint Fedorov veheti át a védelmi tárca irányítását. Ugyanakkor kérdéses, hogy egy civil technokrata mennyire lesz képes irányítani a korrupciós botrányoktól tépázott hadsereget.

A legérzékenyebb pont kétségtelenül az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjének, Vaszil Maljuknak a menesztése. Maljuk karrierje az SZBU-n belül ívelt felfelé: 2020-tól a korrupcióellenes és szervezett bűnözés elleni főosztály helyettes vezetője, majd vezetője volt. A háború kitörése előtt nem sokkal, 2022 februárjában belügyminiszter-helyettes lett, majd márciusban visszatért az SZBU-hoz első elnökhelyettesként. Zelenszkij 2022. március 25-én dandártábornokká léptette elő, júliustól megbízott, 2023 februárjától pedig kinevezett vezetője volt a szolgálatnak.

Maljuk távozása körül azonban a feszültség tapintható.

Zelenszkij január 9-én nyújtotta be menesztési indítványát, ám a parlament védelmi bizottsága január 12-én első körben még nem támogatta a döntést. Csak másnap, január 13-án sikerült átvinnie az akaratát a nemzetbiztonsági bizottságon, és az indítvány plenáris szavazásra került. Az SZBU vezetőjének elmozdítása háborús időben különösen kényes kérdésnek számít, és felveti a belső hatalmi harcok, valamint a titkosszolgálati kudarcok gyanúját.