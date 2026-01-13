volodimir zelenszkijukrajnadenisz smihalszbu

Áldását adta az ukrán parlament Zelenszkij újabb húzására

Az ukrán parlament egyetlen nap alatt megszavazta Denisz Smihal védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov digitális átalakulásért felelős miniszter, valamint Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat rettegett vezetőjének menesztését. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök környezetében folytatódik a tisztogatás és a hatalom átrendeződése.

Munkatársunktól
2026. 01. 13. 19:22
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Újabb fejezetéhez érkezett a kijevi vezetés állandósulni látszó válsága. Az ukrán törvényhozás képviselői hétfőn zöld jelzést adtak a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök körüli elit legfelsőbb szintjét érintő személycseréknek. Az Ukrinform ukrán hírügynökség tudósítása szerint a parlamenti szavazás során Denisz Smihal védelmi miniszter távozását 265, Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettesét 270, míg Vaszil Maljuk menesztését 235 képviselő támogatta.

Zelenszkij Denisz Smihalnak is új pozíciót szán
Zelenszkij Denisz Smihalnak is új pozíciót szán. Fotó: NurPhoto via AFP

Denisz Smihal karrieríve jól példázza az ukrán politika kiszámíthatatlanságát. A politikus 2019 augusztusától 2020 februárjáig Ivano-Frankivszk megye kormányzója volt, majd rövid ideig közösségfejlesztési miniszterként szolgált. 2020. március 4-én nevezték ki Ukrajna miniszterelnökévé, amely posztot a modern Ukrajna történetében rekordhosszú ideig töltötte be, túlélve a háború kitörését és a legkritikusabb éveket. Tavaly, 2025. július 17-én azonban váratlanul a védelmi tárca élére helyezték át.

A mostani menesztése azonban nem jelent politikai süllyesztőt. Volodimir Zelenszkij elnök ugyanis máris új feladatot szánt neki: a tervek szerint Smihal az első miniszterelnök-helyettesi és energiaügyi miniszteri posztot foglalhatja el.

Mint arról beszámoltunk, Smihal a saját embereivel kívánja feltölteni a stratégiai jelentőségű energiaügyi tárcát. Ide kerülhet át többek között Anatolij Kucovol jelenlegi védelmi miniszterhelyettes, illetve Jurij Bojko, aki korábban a miniszterelnök tanácsadója volt, és jelenleg az Ukrenerho állami áramszolgáltató felügyelőbizottságának tagja. Natalja Bojko, aki tanácsadóként energetikai ügyekkel foglalkozott Smihal mellett, ugyanakkor nem fogadta el a felkérést.

Mihajlo Fedorov, aki 2019 óta a Zelenszkij-adminisztráció egyik kulcsfigurája, szintén új szerepet kaphat. Fedorov korábban elnöki tanácsadóként, majd a digitális átalakulásért felelős miniszterként szerzett hírnevet, ő felelt az ukrán állam digitalizációjáért és a technológiai fejlesztésekért. 2023-ban innovációs miniszterelnök-helyettessé lépett elő, tavaly július óta pedig első miniszterelnök-helyettesként dolgozott.

A parlamenti szakbizottság január 12-én támogatta lemondását, ám ez csak előkészítése volt a következő lépésnek: Zelenszkij javaslata szerint Fedorov veheti át a védelmi tárca irányítását. Ugyanakkor kérdéses, hogy egy civil technokrata mennyire lesz képes irányítani a korrupciós botrányoktól tépázott hadsereget.

A legérzékenyebb pont kétségtelenül az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjének, Vaszil Maljuknak a menesztése. Maljuk karrierje az SZBU-n belül ívelt felfelé: 2020-tól a korrupcióellenes és szervezett bűnözés elleni főosztály helyettes vezetője, majd vezetője volt. A háború kitörése előtt nem sokkal, 2022 februárjában belügyminiszter-helyettes lett, majd márciusban visszatért az SZBU-hoz első elnökhelyettesként. Zelenszkij 2022. március 25-én dandártábornokká léptette elő, júliustól megbízott, 2023 februárjától pedig kinevezett vezetője volt a szolgálatnak.

Maljuk távozása körül azonban a feszültség tapintható. 

Zelenszkij január 9-én nyújtotta be menesztési indítványát, ám a parlament védelmi bizottsága január 12-én első körben még nem támogatta a döntést. Csak másnap, január 13-án sikerült átvinnie az akaratát a nemzetbiztonsági bizottságon, és az indítvány plenáris szavazásra került. Az SZBU vezetőjének elmozdítása háborús időben különösen kényes kérdésnek számít, és felveti a belső hatalmi harcok, valamint a titkosszolgálati kudarcok gyanúját.

Úgy tűnik, az egyre népszerűtlenebb Zelenszkij egyelőre a hatalmi erőtér átrendezésével igyekszik stabilizálni gyengülő hatalmát. Bár mandátuma már 2024-ben lejárt, választásokat tartani egyelőre nem hajlandó, a voksolás megtartásának lehetőségei helyett szívesebben keres kifogásokat.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

