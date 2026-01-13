Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

ZelenszkijkormánytisztogatásDenisz Smihalszemélycsere

Újabb átrendeződés Zelenszkij környezetében

Újabb nagyszabású személycserék körvonalazódnak Zelenszkij kormányában: Denisz Smihal, aki a tervek szerint az energiaügyi miniszteri posztra kerül, a minisztérium teljes helyettesi karát lecserélné.

Magyar Nemzet
Forrás: RBC Ukraine2026. 01. 13. 12:42
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Alex Mita Forrás: AFP
Smihal saját embereivel kívánja feltölteni a stratégiai jelentőségű energiaügyi tárcát, értesült az RBC Ukraine.

Zelenszkij
Denisz Smihal, Ukrajna leváltott védelmi minisztere (Fotó: NurPhoto/AFP/Oleksandr Klymenko)

Bár az új vezetői csapat névsora még nem végleges, már biztosnak tűnik, hogy Anatolij Kucovol, jelenlegi védelmi miniszterhelyettes az Energiaügyi Minisztériumba kerül át. Ugyancsak Smihal helyettese lehet Jurij Bojko, aki korábban a miniszterelnök tanácsadója volt, és jelenleg az Ukrenerho állami áramszolgáltató felügyelőbizottságának tagja.

Egy másik korábbi tanácsadó, Natalja Bojko, aki energetikai ügyekkel foglalkozott Smihal mellett nem vállalta a felkínált pozíciót, így ő nem csatlakozik az új vezetéshez.

Zelenszkij politikai tisztogatása áll a háttérben?

A személyi átrendeződés egy szélesebb körű politikai tisztogatás része Kijevben. Volodimir Zelenszkij január elején bejelentette, hogy a digitális átalakításért felelős minisztert, Mihajlo Fedorovot jelöli védelmi miniszternek. Egy nappal később pedig azt javasolta, hogy a jelenlegi védelmi miniszter, Denisz Smihal legyen az első miniszterelnök-helyettes és egyben az energiaügyi miniszter.

Január 9-én kiderült, hogy Fedorov és Smihal is benyújtotta lemondását, és a tervek szerint január 13-án a Legfelsőbb Tanács felmenti őket jelenlegi tisztségükből, majd új posztokon nevezi ki őket.

This handout picture taken and released by the Ukrainian Presidential press-service on February 2, 2023 shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky (C), European Commission President Ursula von der Leyen (L) and Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal talking during a meeting of the European Commission and Ukraine's government, in Kyiv. (Photo by Ukrainian presidential press-service / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian Presidential press-service " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
2023. február 2-án, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök és Denisz Smihal akkori ukrán miniszterelnök (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

A politikai földrengés azonban nem áll meg itt: távozhat az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője, Vaszilij Maljuk is. Zelenszkij már döntött menesztéséről, amelyet azzal indokolt, hogy Maljuk a jövőben az „asszimetrikus műveletekért” lesz felelős az orosz megszálló erőkkel szemben. A volt SZBU-főnök már benyújtotta lemondását, és jelölték a parlamentbe is. 

A parlament védelmi bizottsága ugyanakkor egyelőre nem gyűjtött össze elegendő szavazatot Maljuk leváltásának jóváhagyásához, ami azt mutatja: a hatalmi harcok a kijevi vezetésen belül tovább éleződnek.

A háttérben egyértelműen az ukrán háborús helyzet és az ország energiaellátásának kritikus állapota áll. Az infrastruktúrát ért orosz csapások, a nyugati támogatások bizonytalansága és a belső politikai feszültségek miatt Zelenszkij láthatóan új erőközpontokat próbál kialakítani – még akkor is, ha ez a kormányzat alapvető átalakításával jár.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Alex Mita) 

