ZelenszkijOroszországhasonlítmásodik világháború

Zelenszkij a második világháborúhoz hasonlította az ukrajnai háborút

Az ukrán elnök történelmi párhuzamot vont az ukrajnai háború és a második világháború között. Volodimir Zelenszkij arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország már ugyanannyi napja harcol Ukrajna ellen, mint amennyi ideig a Szovjetunió küzdött a náci Németország ellen.

Szabó István
Forrás: The Kyiv Independent2026. 01. 12. 20:32
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Tetiana Dzhafarova Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij szerint az orosz–ukrán háború január 11-én érte el az 1418. napját, ami megegyezik a Szovjetunió és a náci Németország közötti keleti front teljes időtartamával, írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Az ukrán elnök ezt „civilizációs mérföldkőnek” nevezte, és élesen bírálta Moszkvát.

Oroszország nagyszabású háborúja Ukrajna ellen pontosan annyi ideje tart, mint a náci Németország háborúja a Szovjetunió ellen. Ismétlődik az emberi szenvedés, ismétlődik a 20. század legsötétebb időszaka

– fogalmazott Zelenszkij

A náci Németország 1941. június 22-én indította el a Barbarossa hadműveletet, a Szovjetunió elleni invázióját. Az ezt követő szárazföldi háború – amelyet néha keleti frontként vagy Nagy Honvédő Háborúként emlegetnek– körülbelül 1418 napig tartott, Németország 1945. május 9-i kapitulációjáig.

Zelenszkij párhuzamot vont a második világháborúval, majd ismét követelőzni kezdett

Az ukrán államfő azt állította, hogy Oroszország „megismétli a fasizmus módszereit”, miközben katonailag nem tud áttörést elérni. Mint mondta, az orosz hadsereg továbbra is ugyanazokat a térségeket próbálja elfoglalni, mint évekkel ezelőtt, elsősorban a Donbasz térségében.

„Még mindig Kupjanszk elfoglalásáról beszélnek, miközben Zaporizzsjában ezrek halnak meg a harcmezőkön. Ez mindent elmond arról a rendszerről, amelyet Putyin felépített” – jelentette ki az ukrán elnök.

Zelenszkij egyben felszólította az Egyesült Államokat és Európát, hogy továbbra is egységesen támogassák Ukrajnát Oroszországgal szemben.

Korábban többször beszámoltunk róla, hogy Ukrajna egyre agresszívabb módszerekkel kényszeríti háborúba az ukrán férfiakat. Azokat, akik nem jelentkeztek az úgynevezett Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központnál, a TCK-ban, vagyis a hadkiegészítőknél, körözni kezdik a katonai hatóságok, és akár erőszak árán is beviszik a legközelebbi katonai központba. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu