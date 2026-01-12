Zelenszkij szerint az orosz–ukrán háború január 11-én érte el az 1418. napját, ami megegyezik a Szovjetunió és a náci Németország közötti keleti front teljes időtartamával, írja a The Kyiv Independent.
Zelenszkij a második világháborúhoz hasonlította az ukrajnai háborút
Az ukrán elnök történelmi párhuzamot vont az ukrajnai háború és a második világháború között. Volodimir Zelenszkij arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország már ugyanannyi napja harcol Ukrajna ellen, mint amennyi ideig a Szovjetunió küzdött a náci Németország ellen.
Az ukrán elnök ezt „civilizációs mérföldkőnek” nevezte, és élesen bírálta Moszkvát.
Oroszország nagyszabású háborúja Ukrajna ellen pontosan annyi ideje tart, mint a náci Németország háborúja a Szovjetunió ellen. Ismétlődik az emberi szenvedés, ismétlődik a 20. század legsötétebb időszaka
– fogalmazott Zelenszkij.
A náci Németország 1941. június 22-én indította el a Barbarossa hadműveletet, a Szovjetunió elleni invázióját. Az ezt követő szárazföldi háború – amelyet néha keleti frontként vagy Nagy Honvédő Háborúként emlegetnek– körülbelül 1418 napig tartott, Németország 1945. május 9-i kapitulációjáig.
Zelenszkij párhuzamot vont a második világháborúval, majd ismét követelőzni kezdett
Az ukrán államfő azt állította, hogy Oroszország „megismétli a fasizmus módszereit”, miközben katonailag nem tud áttörést elérni. Mint mondta, az orosz hadsereg továbbra is ugyanazokat a térségeket próbálja elfoglalni, mint évekkel ezelőtt, elsősorban a Donbasz térségében.
„Még mindig Kupjanszk elfoglalásáról beszélnek, miközben Zaporizzsjában ezrek halnak meg a harcmezőkön. Ez mindent elmond arról a rendszerről, amelyet Putyin felépített” – jelentette ki az ukrán elnök.
Zelenszkij egyben felszólította az Egyesült Államokat és Európát, hogy továbbra is egységesen támogassák Ukrajnát Oroszországgal szemben.
Korábban többször beszámoltunk róla, hogy Ukrajna egyre agresszívabb módszerekkel kényszeríti háborúba az ukrán férfiakat. Azokat, akik nem jelentkeztek az úgynevezett Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központnál, a TCK-ban, vagyis a hadkiegészítőknél, körözni kezdik a katonai hatóságok, és akár erőszak árán is beviszik a legközelebbi katonai központba.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)
