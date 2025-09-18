Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Lavrov: Ukrajna nem képviselheti a Krím, a Donbász és Novorosszia érdekeit

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az ukrán vezetés sem a múltban, sem a jelenben nem képes megjeleníteni a Krím, a Donbász és Novorosszia lakosságának érdekeit, mivel Ukrajna éppen azok ellen fordult, akiket képviselnie kellene.

2025. 09. 18.
Ukrán nemzeti zászlók Fotó: Maxym Marusenko Forrás: NurPhoto/AFP
Ukrajna kapcsán a külügyminiszter egy vkülföldi nagyköveteknek tartott kerekasztal-beszélgetésen hangsúlyozta: a nemzetközi jog alapdokumentumai – köztük az 1970-es ENSZ-nyilatkozat – világosan kimondják, hogy a területi integritás és politikai egység elve csak azokra az államokra vonatkozik, amelyek tiszteletben tartják a népek önrendelkezési jogát, valamint minden állampolgár egyenlőségét, írja a TASZSZ.

Ukrajna
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Ramil Sitdikov)

A kijevi rezsim, amely barátságvonatokat küldött fegyveresekkel a Krímbe, bombázta a Donbászt, embereket égetett el Odesszában és etnikai tisztogatást hajtott végre, soha nem képviselhette és most sem képviselheti ezeket a területeket

– fogalmazott Lavrov.

Zelenszkij kijelentései és a nyelvi jogok felszámolása

Lavrov emlékeztetett: még elnökválasztási kampánya előtt Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy azoknak az ukrán állampolgároknak, akik az orosz kultúrához és nyelvhez kötődnek, „el kell hagyniuk Ukrajnát és át kell költözniük Oroszországba”.

Hogyan képviselheti az a vezetés a saját polgárait, amelynek első embere ilyen üzenetet küld? Ez súlyos megsértése a nemzetközi jog alapelveinek

– mondta az orosz diplomácia vezetője. A külügyminiszter szerint ma Ukrajnában jogilag tiltott az orosz nyelv az oktatásban, a médiában, a kultúrában és a mindennapi kommunikációban is.

Ha valaki oroszul szólal meg egy boltban, könnyen előfordulhat, hogy nem szolgálják ki vagy akár rendőrt hívnak rá

 – tette hozzá.

Ukrajna egyház elleni hadjárata

Lavrov kiemelte: a kijevi vezetés az utóbbi években a kanonikus Ukrán Ortodox Egyház (UOC) felszámolására törekszik, miközben az ortodox híveket az államilag támogatott, 2018-ban létrehozott szakadár Ukrajnai Ortodox Egyházhoz próbálják átcsábítani.

Az UOC közösségeit jogfosztással, templomaik erőszakos elfoglalásával és papjaik zaklatásával sújtják. A hatóságok hazaárulással és más bűncselekményekkel vádolják a papokat, sőt szankciókat is kivetnek rájuk.

Bár az Ukrán Ortodox Egyház híveinek száma még mindig eléri az 5–6 millió főt, az ukrán parlament tavaly nyáron elfogadott egy törvényt, amely teljes betiltását is lehetővé teszi. Idén május 24-től az állam bírósági úton is felszámolhatja az UOC-hoz tartozó szervezeteket, augusztus végén pedig már el is kezdődött a per az egyház betiltására.

Lavrov: Ez nyílt jogsértés

Az orosz külügyminiszter emlékeztetett: az ENSZ alapokmánya előírja az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását – nyelvi, vallási vagy faji megkülönböztetés nélkül.

Az orosz az egyetlen nyelv a világon, amelyet egy állam hivatalosan betiltott. Ilyen példát másutt nem találunk. Aki komolyan veszi az ENSZ követelményeit, annak ebből kell levonnia a következtetéseket

– zárta szavait Lavrov.

Borítókép: Ukrán nemzeti zászlók (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko) 

