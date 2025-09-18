A kijevi rezsim, amely barátságvonatokat küldött fegyveresekkel a Krímbe, bombázta a Donbászt, embereket égetett el Odesszában és etnikai tisztogatást hajtott végre, soha nem képviselhette és most sem képviselheti ezeket a területeket

– fogalmazott Lavrov.

Zelenszkij kijelentései és a nyelvi jogok felszámolása

Lavrov emlékeztetett: még elnökválasztási kampánya előtt Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy azoknak az ukrán állampolgároknak, akik az orosz kultúrához és nyelvhez kötődnek, „el kell hagyniuk Ukrajnát és át kell költözniük Oroszországba”.

Hogyan képviselheti az a vezetés a saját polgárait, amelynek első embere ilyen üzenetet küld? Ez súlyos megsértése a nemzetközi jog alapelveinek

– mondta az orosz diplomácia vezetője. A külügyminiszter szerint ma Ukrajnában jogilag tiltott az orosz nyelv az oktatásban, a médiában, a kultúrában és a mindennapi kommunikációban is.

Ha valaki oroszul szólal meg egy boltban, könnyen előfordulhat, hogy nem szolgálják ki vagy akár rendőrt hívnak rá

– tette hozzá.

Ukrajna egyház elleni hadjárata

Lavrov kiemelte: a kijevi vezetés az utóbbi években a kanonikus Ukrán Ortodox Egyház (UOC) felszámolására törekszik, miközben az ortodox híveket az államilag támogatott, 2018-ban létrehozott szakadár Ukrajnai Ortodox Egyházhoz próbálják átcsábítani.

Az UOC közösségeit jogfosztással, templomaik erőszakos elfoglalásával és papjaik zaklatásával sújtják. A hatóságok hazaárulással és más bűncselekményekkel vádolják a papokat, sőt szankciókat is kivetnek rájuk.

BREAKING: 🇺🇦 Ukraine bans Christianity



Zelensky's regime has just adopted the law banning the Ukrainian Orthodox Church pic.twitter.com/ALLjbtzUn9 — Megatron (@Megatron_ron) August 20, 2024

Bár az Ukrán Ortodox Egyház híveinek száma még mindig eléri az 5–6 millió főt, az ukrán parlament tavaly nyáron elfogadott egy törvényt, amely teljes betiltását is lehetővé teszi. Idén május 24-től az állam bírósági úton is felszámolhatja az UOC-hoz tartozó szervezeteket, augusztus végén pedig már el is kezdődött a per az egyház betiltására.