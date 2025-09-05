Volodimir ZelenszkijtörvényUkrajnaortodox egyházMoszkva

Ukrajna betiltja a Moszkvával kapcsolatban álló ortodox egyházat + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a Moszkva által kánonikusan elismert Ukrán Ortodox Egyház (UPC) betiltását lehetővé tevő törvényt. Az intézkedés célja az orosz befolyás visszaszorítása Ukrajnában, de komoly nemzetközi vitát váltott ki a vallásszabadság megsértésének veszélye miatt. A döntés az ország két rivális ortodox ága közötti feszültséget is tovább fokozza.

2025. 09. 05. 21:08
Ukrajna közel egy évvel azután lép, hogy az ország parlamentje törvényt fogadott el az orosz székhelyű ortodox egyház betiltásáról, amely nyíltan támogatta az orosz inváziót. Volodimir Zelenszkij aláírta a jogszabályt, amely lehetővé teszi az orosz ortodox egyházhoz kötődő szervezetek működésének beszüntetését az ország területén. Az elnöki döntést az ukrán parlament honlapján tették közzé – írja a The Independent

Ukrajna
Ukrajna – Volodimir Zelenszkij aláírta a jogszabályt, amely lehetővé teszi az orosz ortodox egyházhoz kötődő szervezetek működésének beszüntetését az ország területén (Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL)

A törvény célja, hogy felszámolja azokat a szervezeteket, amelyek nem szakították meg kapcsolataikat Moszkvával. A UPC-t korábban az ukrán vezetés azzal vádolta, hogy az oroszbarát propaganda terjesztésével támogatta az agressziót. A dokumentum 30 nappal a közzététel után lép hatályba.

Az ország ortodox közössége két ágra szakadt: az egyik Moszkva fennhatóságát ismeri el, a másik pedig 2019-ben Konstantinápolytól kapta meg az autokefál státust, és független. Az UOC már 2022-től elítélte az orosz inváziót, és függetlenségét 2025-ben is megerősítette.

A betiltás előzménye, hogy Zelenszkij az ukrán háború kitörését követően számos ellenzéki pártot és médiacsatornát tiltott be, valamint az orosz ortodox egyházhoz kötődő vallási szervezetek működését is korlátozta. A döntést az orosz agresszió elleni harccal indokolta, ám komoly nemzetközi vitát váltott ki a vallásszabadság és az ország demokratikus berendezkedésének kérdései miatt.

A kormányzati vizsgálat hamarosan kiterjed az ukrán ortodox egyház más ágazataira is, amelyek évszázados kapcsolatban állnak Moszkvával. Az intézkedés egyben hangsúlyozza a vallás politikai és kulturális szerepét az ukrajnai háború kontextusában.

Borítókép: Ukrajna vezetője, Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

 

