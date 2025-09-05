Ukrajna betiltja a Moszkvával kapcsolatban álló ortodox egyházat + videó

Ukrajna közel egy évvel azután lép, hogy az ország parlamentje törvényt fogadott el az orosz székhelyű ortodox egyház betiltásáról, amely nyíltan támogatta az orosz inváziót. Volodimir Zelenszkij aláírta a jogszabályt, amely lehetővé teszi az orosz ortodox egyházhoz kötődő szervezetek működésének beszüntetését az ország területén. Az elnöki döntést az ukrán parlament honlapján tették közzé – írja a The Independent.

Ukrajna – Volodimir Zelenszkij aláírta a jogszabályt, amely lehetővé teszi az orosz ortodox egyházhoz kötődő szervezetek működésének beszüntetését az ország területén (Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL)

A törvény célja, hogy felszámolja azokat a szervezeteket, amelyek nem szakították meg kapcsolataikat Moszkvával. A UPC-t korábban az ukrán vezetés azzal vádolta, hogy az oroszbarát propaganda terjesztésével támogatta az agressziót. A dokumentum 30 nappal a közzététel után lép hatályba.

Az ország ortodox közössége két ágra szakadt: az egyik Moszkva fennhatóságát ismeri el, a másik pedig 2019-ben Konstantinápolytól kapta meg az autokefál státust, és független. Az UOC már 2022-től elítélte az orosz inváziót, és függetlenségét 2025-ben is megerősítette.