Megdöbbentő, min vitáznak Brüsszelben, miközben Európát ellepik az illegális bevándorlók

Vagyis egy férfinak született nő (vagy fordítva), aki nem esett át nemátalakító beavatkozáson, kérheti-e, hogy 1-esről 2-esre (vagy fordítva) változtassák a személyi száma első számjegyét? Kérheti – ezt javasolta tegnap az uniós bíróság főtanácsnoka

– fogalmazott Németh Balázs, hozzátéve:

„A bürokrata szerint, ha ez nem így lenne, akkor sérülnének az uniós állampolgárok alapvető jogai, például a magánélet tiszteletben tartásához való joguk. Nem elvitatva, hogy ez fontos döntés a transznemű személyek számára, inkább csak halkan kérdezem: akkor nem sérülnek az uniós polgárok alapvető jogai, amikor akaratukon kívül illegális bevándorlók tömegeit ülteti a nyakukba, költözteti az országukba Brüsszel?”

Véget kell vetni a liberális őrületnek! Fotó: a héten újra megtelt bevándorlókkal az olasz Lampedusa tábora, Magyarországra is akarnak telepíteni bevándorlókat

– zárta a bejegyzését Németh Balázs.