„Ki mondta, hogy az Európai Unió nem foglalkozik fontos ügyekkel? Most éppen arról dönt az EU bírósága, hogy ha nemet változtat egy uniós polgár, de nem végeznek rajta nemátalakító műtétet, akkor kötelező-e átírni a nemét, a nevét és a személyi számát az okmányaiban” – írta a posztjában Németh Balázs.
Megdöbbentő, min vitáznak Brüsszelben, miközben Európát ellepik az illegális bevándorlók
Az Európai Unió Bírósága azt vizsgálja, hogy transznemű állampolgárok kérhetik-e nemük és személyi számuk módosítását az okmányaikban nemátalakító műtét nélkül. Eközben azonban a liberális bürokrácia döntései miatt egyre több illegális bevándorló érkezik Európa különböző pontjaira, például Lampedusa szigetére – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Németh Balázs.
Vagyis egy férfinak született nő (vagy fordítva), aki nem esett át nemátalakító beavatkozáson, kérheti-e, hogy 1-esről 2-esre (vagy fordítva) változtassák a személyi száma első számjegyét? Kérheti – ezt javasolta tegnap az uniós bíróság főtanácsnoka
– fogalmazott Németh Balázs, hozzátéve:
„A bürokrata szerint, ha ez nem így lenne, akkor sérülnének az uniós állampolgárok alapvető jogai, például a magánélet tiszteletben tartásához való joguk. Nem elvitatva, hogy ez fontos döntés a transznemű személyek számára, inkább csak halkan kérdezem: akkor nem sérülnek az uniós polgárok alapvető jogai, amikor akaratukon kívül illegális bevándorlók tömegeit ülteti a nyakukba, költözteti az országukba Brüsszel?”
Véget kell vetni a liberális őrületnek! Fotó: a héten újra megtelt bevándorlókkal az olasz Lampedusa tábora, Magyarországra is akarnak telepíteni bevándorlókat
– zárta a bejegyzését Németh Balázs.
Borítókép: Az Európai Unió zászlaja (Fotó: AFP)
