Megdöbbentő, min vitáznak Brüsszelben, miközben Európát ellepik az illegális bevándorlók

Az Európai Unió Bírósága azt vizsgálja, hogy transznemű állampolgárok kérhetik-e nemük és személyi számuk módosítását az okmányaikban nemátalakító műtét nélkül. Eközben azonban a liberális bürokrácia döntései miatt egyre több illegális bevándorló érkezik Európa különböző pontjaira, például Lampedusa szigetére – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Németh Balázs.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 7:52
Az Európai Unió zászlaja Fotó: JENS BUTTNER Forrás: DPA
„Ki mondta, hogy az Európai Unió nem foglalkozik fontos ügyekkel? Most éppen arról dönt az EU bírósága, hogy ha nemet változtat egy uniós polgár, de nem végeznek rajta nemátalakító műtétet, akkor kötelező-e átírni a nemét, a nevét és a személyi számát az okmányaiban” – írta a posztjában Németh Balázs.

Európa
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Németh Balázs műsorvezetőnek, aki most arról írt, hogy megtelt Európa. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Vagyis egy férfinak született nő (vagy fordítva), aki nem esett át nemátalakító beavatkozáson, kérheti-e, hogy 1-esről 2-esre (vagy fordítva) változtassák a személyi száma első számjegyét? Kérheti – ezt javasolta tegnap az uniós bíróság főtanácsnoka

– fogalmazott Németh Balázs, hozzátéve:

„A bürokrata szerint, ha ez nem így lenne, akkor sérülnének az uniós állampolgárok alapvető jogai, például a magánélet tiszteletben tartásához való joguk. Nem elvitatva, hogy ez fontos döntés a transznemű személyek számára, inkább csak halkan kérdezem: akkor nem sérülnek az uniós polgárok alapvető jogai, amikor akaratukon kívül illegális bevándorlók tömegeit ülteti a nyakukba, költözteti az országukba Brüsszel?”

Véget kell vetni a liberális őrületnek! Fotó: a héten újra megtelt bevándorlókkal az olasz Lampedusa tábora, Magyarországra is akarnak telepíteni bevándorlókat

 – zárta a bejegyzését Németh Balázs.

 

Borítókép: Az Európai Unió zászlaja (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

