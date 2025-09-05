Átnevezik a Pentagont

A Fox News Digital információi szerint Trump és Pete Hegseth védelmi miniszter is jelezte a közelmúltban, hogy szeretnék megváltoztatni a hivatal nevét. Ez egyike azoknak a kezdeményezéseknek, amelyeket a Trump-kormány a Pentagonon belüli „harcos ethosz” kampányának részeként indított.

Pentagon nevének átnevezésének indokairól Donald Trump és Pete Hegseth is beszélt Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Fehér Ház egyik tisztviselője csütörtökön megerősítette, hogy Trump pénteken bejelenti a névváltoztatást. A végrehajtási rendelet előírja, hogy a Védelmi Minisztérium másodlagos elnevezéseként a Háborús Minisztériumot kell használni, valamint Hegseth esetében a „háborús miniszter” kifejezést.

A rendelet arra is utasítja Hegseth-et, hogy javasoljon törvényhozási és végrehajtási intézkedéseket annak érdekében, hogy a név végleges formája az Egyesült Államok Háborús Minisztériuma legyen.

A rendelet végrehajtása a Pentagon nyilvános weboldalainak és irodai jelzéseinek módosítását is megköveteli, beleértve a közkapcsolati tájékoztatóterem átnevezését „Pentagon War Annex”-re – közölte egy Fehér Ház-i tisztviselő, aki szerint más hosszabb távú projektek is folyamatban vannak.

Trump to rename Pentagon, restoring historic ‘Department of War’ in latest military move https://t.co/uDWNlKppie — Fox News Politics (@foxnewspolitics) September 5, 2025

Trump a napokban jelezte, hogy a változás hamarosan bekövetkezik.

Mindenki szereti azt, hogy hihetetlen győzelmekkel teli történelmünk volt, amikor még Háborús Minisztérium volt

– mondta Trump augusztus 25-én újságíróknak, majd hozzátette:. „Aztán átneveztük Védelmi Minisztériumra.”