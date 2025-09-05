Átnevezik a Pentagont

A Fox News Digital információi szerint Trump és Pete Hegseth védelmi miniszter is jelezte a közelmúltban, hogy szeretnék megváltoztatni a hivatal nevét. Ez egyike azoknak a kezdeményezéseknek, amelyeket a Trump-kormány a Pentagonon belüli „harcos ethosz” kampányának részeként indított.
A Fehér Ház egyik tisztviselője csütörtökön megerősítette, hogy Trump pénteken bejelenti a névváltoztatást. A végrehajtási rendelet előírja, hogy a Védelmi Minisztérium másodlagos elnevezéseként a Háborús Minisztériumot kell használni, valamint Hegseth esetében a „háborús miniszter” kifejezést.
A rendelet arra is utasítja Hegseth-et, hogy javasoljon törvényhozási és végrehajtási intézkedéseket annak érdekében, hogy a név végleges formája az Egyesült Államok Háborús Minisztériuma legyen.
A rendelet végrehajtása a Pentagon nyilvános weboldalainak és irodai jelzéseinek módosítását is megköveteli, beleértve a közkapcsolati tájékoztatóterem átnevezését „Pentagon War Annex”-re – közölte egy Fehér Ház-i tisztviselő, aki szerint más hosszabb távú projektek is folyamatban vannak.
Trump a napokban jelezte, hogy a változás hamarosan bekövetkezik.
Mindenki szereti azt, hogy hihetetlen győzelmekkel teli történelmünk volt, amikor még Háborús Minisztérium volt
– mondta Trump augusztus 25-én újságíróknak, majd hozzátette:. „Aztán átneveztük Védelmi Minisztériumra.”