Védelmi MinisztériumPete HegsethFehér Házminiszter

Átnevezik a Pentagont

Donald Trump amerikai elnök pénteken aláírja a végrehajtási rendeletet, amely a Védelmi Minisztérium nevét Háborús Minisztériumra változtatja, visszatérve a hivatal korábbi nevéhez. Pete Hegseth szerint a Pentagon átnevezése szélesebb körű átalakulást is tükröz.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 7:18
A Pentagon épülete Fotó: DANIEL SLIM Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fox News Digital információi szerint Trump és Pete Hegseth védelmi miniszter is jelezte a közelmúltban, hogy szeretnék megváltoztatni a hivatal nevét. Ez egyike azoknak a kezdeményezéseknek, amelyeket a Trump-kormány a Pentagonon belüli „harcos ethosz” kampányának részeként indított.

Pentagon
Pentagon nevének átnevezésének indokairól Donald Trump és Pete Hegseth is beszélt Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Fehér Ház egyik tisztviselője csütörtökön megerősítette, hogy Trump pénteken bejelenti a névváltoztatást. A végrehajtási rendelet előírja, hogy a Védelmi Minisztérium másodlagos elnevezéseként a Háborús Minisztériumot kell használni, valamint Hegseth esetében a „háborús miniszter” kifejezést.

A rendelet arra is utasítja Hegseth-et, hogy javasoljon törvényhozási és végrehajtási intézkedéseket annak érdekében, hogy a név végleges formája az Egyesült Államok Háborús Minisztériuma legyen.

A rendelet végrehajtása a Pentagon nyilvános weboldalainak és irodai jelzéseinek módosítását is megköveteli, beleértve a közkapcsolati tájékoztatóterem átnevezését „Pentagon War Annex”-re – közölte egy Fehér Ház-i tisztviselő, aki szerint más hosszabb távú projektek is folyamatban vannak.

Trump a napokban jelezte, hogy a változás hamarosan bekövetkezik.

Mindenki szereti azt, hogy hihetetlen győzelmekkel teli történelmünk volt, amikor még Háborús Minisztérium volt

mondta Trump augusztus 25-én újságíróknak, majd hozzátette:. „Aztán átneveztük Védelmi Minisztériumra.”

Hegseth, akit Trump már több alkalommal „háborús miniszternek” nevezett, hasonló véleményt fogalmazott meg, és azt mondta, hogy a változás a Pentagonon belüli szélesebb körű átalakulást tükrözi.

Az első és a második világháborút nem a Védelmi Minisztériummal, hanem a Háborús Minisztériummal nyertük meg

– mondta Hegseth szerdán a „Fox & Friends” című műsorban. Hozzátette:

Ahogy az elnök is mondta, mi nem csak védekezünk, hanem támadunk is. Visszaállítottuk a minisztériumban a harcosok szellemiségét. Harcosokat akarunk, olyan embereket, akik tudják, hogyan kell halálos csapást mérni az ellenségre

A miniszter hangsúlyozta:

Nem akarunk végtelen vészhelyzeteket és csak védekezni. Úgy gondoljuk, hogy a szavak, a nevek és a címek fontosak. Ezért a Fehér Házzal és az elnökkel együtt dolgozunk ezen. Készüljenek fel!

Az Egyesült Államok 1949-ig a Háborús Minisztérium nevet használta katonai ügynökségére, amikor is a 1947-es nemzetbiztonsági törvényben foglalt sorozatos átfogó reformok eredményeként átnevezték Védelmi Minisztériumra.

Borítókép: A Pentagon épülete (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekTarr Zoltán

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

Csépányi Balázs avatarja

„A poloska tévútján fontos állmás Etyek, a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu