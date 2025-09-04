Lisszabonsiklóbaleset

Lisszaboni siklóvasút baleset: sok külföldi áldozatot azonosítottak

Több külföldit is azonosítottak a portugál hatóságok csütörtök estére az előző nap balesetet szenvedett lisszaboni siklóvasút áldozatai közül – közölte az ügyészség és a rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 04. 22:25
Koszorú a baleset helyszíne közelében Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a turisták körében is népszerű Gloria siklóvasút egyik kocsija siklott ki szerdán egy lejtőn, majd teljes erővel egy épületnek csapódott. A balesetben a legfrissebb összegzés szerint 16-an vesztették életüket és 22-en sérültek meg.

A helyi ügyészség közlése szerint az igazságügyi orvosszakértők eddig öt portugál mellett két dél-koreai és egy svájci állampolgár holttestét tudták teljes bizonyossággal azonosítani. Nagy valószínűséggel pedig két kanadai, egy amerikai, egy német és egy ukrán állampolgár is van a halálos áldozatok között 

– tette hozzá Luís Neves, a portugál igazságügyi rendőrség vezetője, aki azt is közölte, hogy az áldozatokat dokumentumaik, a baleset előtt folytatott kommunikációjuk, valamint a hozzátartozóikról információt kereső személyektől származó tájékoztatás alapján igyekeznek azonosítani.

A baleset okával kapcsolatban Neves még este is azt hangsúlyozta, hogy egyelőre semmit sem zárnak ki.

Manuel Leal, a Fectrans szakszervezet vezetője a helyi televíziónak elmondta, hogy korábban a dolgozók panaszkodtak, hogy a kocsikat húzó kábel feszességével kapcsolatos problémák megnehezítették a fékezést, de még túl korai lenne azt állítani, hogy ez volt a baleset oka.

A portugál főváros közlekedését irányító Carris vállalat közölte: szavatolja, hogy minden karbantartást az előírásoknak megfelelően végrehajtottak, különösen az általános karbantartást, amelyet négyévente végeznek, és legutóbb 2022-ben volt soron, valamint a kétévente végzett közbenső karbantartást is, amelyet legutóbb 2024-ben csináltak meg.

– Szerda reggel elvégezték a szokásos ellenőrzést, és nem találtak hibát (...) Nem feltételezhetjük, hogy a probléma a kábellel lett volna. A vizsgálat fogja megállapítani az okot – mondta Pedro Bogas, a Carris vezérigazgatója. Elmondta, hogy a siklóvasút karbantartását 2007 óta alvállalkozók végzik, akkreditált és szakosodott technikusok.

Borítókép: Lezárás a baleset helyszínén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

