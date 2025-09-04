Lisszaboni siklóvasút baleset: sok külföldi áldozatot azonosítottak

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a turisták körében is népszerű Gloria siklóvasút egyik kocsija siklott ki szerdán egy lejtőn, majd teljes erővel egy épületnek csapódott. A balesetben a legfrissebb összegzés szerint 16-an vesztették életüket és 22-en sérültek meg.

A helyi ügyészség közlése szerint az igazságügyi orvosszakértők eddig öt portugál mellett két dél-koreai és egy svájci állampolgár holttestét tudták teljes bizonyossággal azonosítani. Nagy valószínűséggel pedig két kanadai, egy amerikai, egy német és egy ukrán állampolgár is van a halálos áldozatok között

– tette hozzá Luís Neves, a portugál igazságügyi rendőrség vezetője, aki azt is közölte, hogy az áldozatokat dokumentumaik, a baleset előtt folytatott kommunikációjuk, valamint a hozzátartozóikról információt kereső személyektől származó tájékoztatás alapján igyekeznek azonosítani.