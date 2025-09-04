Magyar idegenvezető beszélt a lisszaboni siklóvasút tragédiájáról

Ahogy arról lapunk is beszámolt, utasokkal együtt szerdán kisiklott és darabokra tört a lisszaboni siklóvasút egyik kocsija szerda délután. A balesetben sokan meghaltak és rengeteg a sérült is. Egy portugál hírforrás szerint az óriási becsapódástól úgy hullott szét a szerelvény, mintha papírból lett volna.

A lisszaboni siklóvasút borzalmas tragédiája sokkolta az országot

Fotó: AFP

Lisszaboni siklóvasút: háromnapos gyász

A Zaol a Facebookon keresztül talált rá Duncsák Krisztina idegenvezetőre, aki kárpátaljai magyarként 18 éve Lisszabonban él családjával. Gyermekei, 12 éves fia és 15 éves lánya portugál állampolgárok. Elmondta: a lisszaboni siklóvasút-katasztrófában a legfrissebb hírek szerint tíz nemzet képviselőiből 16 ember halt meg. Háromnapos gyászt hirdettek ki Lisszabonban és egynapos gyász lesz Portugáliában. A hivatalokra fekete zászló került, az ünnepségeket, rendezvényeket nem tartják meg.

Mint mondta,

senki nem érti, hogy történhetett ilyesmi.

Borítókép: Virágok a baleset helyszínén (Fotó: AFP)