Magyar idegenvezető beszélt a lisszaboni siklóvasút tragédiájáról

Ahogy arról lapunk is beszámolt, utasokkal együtt szerdán kisiklott és darabokra tört a lisszaboni siklóvasút egyik kocsija szerda délután. A balesetben sokan meghaltak és rengeteg a sérült is. Egy portugál hírforrás szerint az óriási becsapódástól úgy hullott szét a szerelvény, mintha papírból lett volna.
Lisszaboni siklóvasút: háromnapos gyász
A Zaol a Facebookon keresztül talált rá Duncsák Krisztina idegenvezetőre, aki kárpátaljai magyarként 18 éve Lisszabonban él családjával. Gyermekei, 12 éves fia és 15 éves lánya portugál állampolgárok. Elmondta: a lisszaboni siklóvasút-katasztrófában a legfrissebb hírek szerint tíz nemzet képviselőiből 16 ember halt meg. Háromnapos gyászt hirdettek ki Lisszabonban és egynapos gyász lesz Portugáliában. A hivatalokra fekete zászló került, az ünnepségeket, rendezvényeket nem tartják meg.
Mint mondta,
senki nem érti, hogy történhetett ilyesmi.
Arról, hogy Duncsák Krisztina milyen részletekről tudott még beszámolni, a Zaol cikkében ide katttintva olvashat.
Borítókép: Virágok a baleset helyszínén (Fotó: AFP)