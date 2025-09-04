Lisszabonsiklóbaleset

Magyar idegenvezető beszélt a lisszaboni siklóvasút tragédiájáról

A katasztrófa sokkolta a világot. A lisszaboni siklóvasút borzalmas tragédiájának részleteiről a portugál fővárosban élő kárpátaljai magyar idegenvezető, nyelvtanár, Duncsák Krisztina osztott meg részleteket.

Magyar Nemzet
Forrás: Zaol2025. 09. 04. 19:13
Virágok a lisszaboni baleset helyszínén Fotó: ZED JAMESON Forrás: ANADOLU
Ahogy arról lapunk is beszámolt, utasokkal együtt szerdán kisiklott és darabokra tört a lisszaboni siklóvasút egyik kocsija szerda délután. A balesetben sokan meghaltak és rengeteg a sérült is. Egy portugál hírforrás szerint az óriási becsapódástól úgy hullott szét a szerelvény, mintha papírból lett volna.

A lisszaboni siklóvasút borzalmas tragédiája sokkolta az országot
Fotó: AFP

Lisszaboni siklóvasút: háromnapos gyász

A Zaol a Facebookon keresztül talált rá Duncsák Krisztina idegenvezetőre, aki kárpátaljai magyarként 18 éve Lisszabonban él családjával. Gyermekei, 12 éves fia és 15 éves lánya portugál állampolgárok. Elmondta: a lisszaboni siklóvasút-katasztrófában a legfrissebb hírek szerint tíz nemzet képviselőiből 16 ember halt meg. Háromnapos gyászt hirdettek ki Lisszabonban és egynapos gyász lesz Portugáliában. A hivatalokra fekete zászló került, az ünnepségeket, rendezvényeket nem tartják meg.

Mint mondta, 

senki nem érti, hogy történhetett ilyesmi. 

Arról, hogy Duncsák Krisztina milyen részletekről tudott még beszámolni, a Zaol cikkében ide katttintva olvashat.

Borítókép: Virágok a baleset helyszínén (Fotó: AFP)

