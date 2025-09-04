LisszabonbalesetPortugália

Lisszabon polgármestere: Erre a fájdalomra nincsenek szavak

Tizenhatra emelkedett a lisszaboni Gloria siklóvasút kisiklása következtében elhunytak száma. A portugál közlekedés hatóság péntek délutánra ígéri a lisszaboni balesettel kapcsolatos vizsgálat előzetes eredményeinek közzétételét.

Munkatársunktól
2025. 09. 04. 18:27
A Gloria siklóvasút kisiklott kocsija Lisszabonban Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lisszaboni Gloria siklóvasút balesetében elhunytak száma tizenhatra emelkedett – jelentette be Luis Montenegro portugál miniszterelnök a Lisszabon polgármesterével, Carlos Moedassal közösen tartott sajtótájékoztatón.

Lisszabon polgármestere és a portugál miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a baleset fejleményeiről
Lisszabon polgármestere és a portugál miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a baleset fejleményeiről (Fotó: AFP)

Ez a közelmúlt történelmének egyik legnagyobb emberi tragédiája

– fogalmazott a kormányfő.

A polgármester is nehezen találta a szavakat.

Erre a fájdalomra nincsenek szavak

– mondta Moedas.

Aggódom az áldozatokért, a kórházban fekvő sérültekért, a szeretteiket elvesztett családokért

– tette hozzá.

A polgármester szerint a városnak és lakóinak válaszokra van szükségük, és ő gondoskodni fog arról, hogy minden kérdésre választ kapjanak – írja a BBC.

A tragikus balesettel kapcsolatban több vizsgálat is indult, a rendőrség, az ügyészség, a közlekedési hatóság és a siklóvasutat üzemeltető társaság, a Carris is nyomoz. A portugál közlekedési hatóság péntek délutánra ígérte az előzetes eredmények közzétételét.

Mint arról beszámoltunk, a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután siklott ki és csapódott egy épületnek a városközpont egyik forgalmas tere közelében egy kanyarban. A balesetben a legfrissebb információk szerint tizenhatan haltak meg, a sérültek száma húsz.

A külügyminisztérium megerősítette, hogy magyar állampolgár nincs a baleset érintettjei között, a helyi hatóságok viszont – bár az áldozatok személyazonosságát még nem tették közzé – elmondták, hogy német és spanyol állampolgárok is vannak köztük. A BBC beszámol egy háromtagú német családról, amelyből az apa elhunyt, az anya kritikus állapotban van, hároméves gyermekük viszont könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

A lisszaboni városi tanács három másik siklóvasútvonal működését felfüggesztette a városban, amíg a vizsgálatok folynak – erősítették meg portugál tisztviselők.

Borítókép: A Gloria siklóvasút kisiklott kocsija Lisszabonban (Fotó: Anadolu via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.