Lisszabon polgármestere: Erre a fájdalomra nincsenek szavak

A lisszaboni Gloria siklóvasút balesetében elhunytak száma tizenhatra emelkedett – jelentette be Luis Montenegro portugál miniszterelnök a Lisszabon polgármesterével, Carlos Moedassal közösen tartott sajtótájékoztatón.

Lisszabon polgármestere és a portugál miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a baleset fejleményeiről (Fotó: AFP)

Ez a közelmúlt történelmének egyik legnagyobb emberi tragédiája

– fogalmazott a kormányfő.

A polgármester is nehezen találta a szavakat.

Erre a fájdalomra nincsenek szavak

– mondta Moedas.

Aggódom az áldozatokért, a kórházban fekvő sérültekért, a szeretteiket elvesztett családokért

– tette hozzá.

A polgármester szerint a városnak és lakóinak válaszokra van szükségük, és ő gondoskodni fog arról, hogy minden kérdésre választ kapjanak – írja a BBC.

A tragikus balesettel kapcsolatban több vizsgálat is indult, a rendőrség, az ügyészség, a közlekedési hatóság és a siklóvasutat üzemeltető társaság, a Carris is nyomoz. A portugál közlekedési hatóság péntek délutánra ígérte az előzetes eredmények közzétételét.

Mint arról beszámoltunk, a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután siklott ki és csapódott egy épületnek a városközpont egyik forgalmas tere közelében egy kanyarban. A balesetben a legfrissebb információk szerint tizenhatan haltak meg, a sérültek száma húsz.

A külügyminisztérium megerősítette, hogy magyar állampolgár nincs a baleset érintettjei között, a helyi hatóságok viszont – bár az áldozatok személyazonosságát még nem tették közzé – elmondták, hogy német és spanyol állampolgárok is vannak köztük. A BBC beszámol egy háromtagú német családról, amelyből az apa elhunyt, az anya kritikus állapotban van, hároméves gyermekük viszont könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

A lisszaboni városi tanács három másik siklóvasútvonal működését felfüggesztette a városban, amíg a vizsgálatok folynak – erősítették meg portugál tisztviselők.

Borítókép: A Gloria siklóvasút kisiklott kocsija Lisszabonban (Fotó: Anadolu via AFP)