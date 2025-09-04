Lisszabonáldozatbalesetmagyar

Kiderült, hogy van-e magyar áldozata a lisszaboni tragédiának

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata vagy sérültje a lisszaboni siklóvasút tragédiának, a magyar nagykövetség diplomatái folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes portugál hatóságokkal – tájékoztatta Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 11:10
A rendőrség a Gloria siklóvasút balesetének helyszínén vizsgálódik Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
A hivatalos tájékoztatás alapján a lisszaboni balesetnek több külföldi áldozata is van, de nincs köztük magyar állampolgár és a lisszaboni magyar nagykövetségre sem érkezett segítségkérés.

A lisszaboni balesetnek több külföldi áldozata is van, de magyar nincs köztük (Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Közölte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, szerdán kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija. A tragikus balesetben legalább 15 ember életét vesztette, és sokan megsérültek. A szerencsétlenség a városközpontban található Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara kilátó között történt, ahol a fogaskerekű 1885 óta közlekedik. Szemtanúk szerint a fékrendszer meghibásodása miatt a jármű fékezhetetlenül rohant le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. Az eddigi információk szerint a sérültek közül ketten súlyos, további öten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Borítókép: A rendőrség a Gloria siklóvasút balesetének helyszínén (Fotó: AFP)

