Kiderült, hogy van-e magyar áldozata a lisszaboni tragédiának

Közölte, a magyar konzulok továbbra is nyomon követik az eseményeket.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, szerdán kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija. A tragikus balesetben legalább 15 ember életét vesztette, és sokan megsérültek. A szerencsétlenség a városközpontban található Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara kilátó között történt, ahol a fogaskerekű 1885 óta közlekedik. Szemtanúk szerint a fékrendszer meghibásodása miatt a jármű fékezhetetlenül rohant le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. Az eddigi információk szerint a sérültek közül ketten súlyos, további öten könnyebb sérüléseket szenvedtek.