Lisszabonbalesettragédia

Rémisztő jelenetek, sikoltozó gyerekek, újabb videó a lisszaboni tragédiáról

Drámai videó látott napvilágot a Gloria siklóvasút balesetéről. A lisszaboni tragédiában 15 ember meghalt, többen súlyos állapotban vannak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 9:21
Gloria siklóvasút balesete (Fotó: AFP)
Gloria siklóvasút balesete (Fotó: AFP)
Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben legalább 15 ember meghalt, sokan megsérültek. A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét szemtanúk beszámolói alapján a fékrendszer meghibásodása okozta, ami miatt a jármű kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. Úgy tudni a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

