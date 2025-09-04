Rémisztő jelenetek, sikoltozó gyerekek, újabb videó a lisszaboni tragédiáról

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben legalább 15 ember meghalt, sokan megsérültek. A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét szemtanúk beszámolói alapján a fékrendszer meghibásodása okozta, ami miatt a jármű kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. Úgy tudni a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek.
További Külföld híreink
Borítókép: Gloria siklóvasút balesete (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb húszi rakétatámadás Izrael ellen
Idén március óta a húszik több mint 70 ballisztikus rakétát és legalább 23 drónt indítottak Izrael felé.
Szijjártó Péter: Erős Izrael-ellenes érzések vannak Európában
Brüsszel is támogatja az őrületet.
Szír késes támadás: újabb igazolás Orbán Viktor migrációs politikájára
Migráns késelt Drezdában.
Kallas: Az ukrán hadsereg Európa legerősebb biztonsági garanciája
Az európai vezetők körében egyre nagyobb az aggodalom Moszkva esetleges ambíciói miatt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb húszi rakétatámadás Izrael ellen
Idén március óta a húszik több mint 70 ballisztikus rakétát és legalább 23 drónt indítottak Izrael felé.
Szijjártó Péter: Erős Izrael-ellenes érzések vannak Európában
Brüsszel is támogatja az őrületet.
Szír késes támadás: újabb igazolás Orbán Viktor migrációs politikájára
Migráns késelt Drezdában.
Kallas: Az ukrán hadsereg Európa legerősebb biztonsági garanciája
Az európai vezetők körében egyre nagyobb az aggodalom Moszkva esetleges ambíciói miatt.