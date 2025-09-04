Rémisztő jelenetek, sikoltozó gyerekek, újabb videó a lisszaboni tragédiáról

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben legalább 15 ember meghalt, sokan megsérültek. A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét szemtanúk beszámolói alapján a fékrendszer meghibásodása okozta, ami miatt a jármű kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. Úgy tudni a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek.