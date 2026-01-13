Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

UkrajnaOroszországKijevorosz-ukrán háború

Ukrajna ismét sötétbe borult az orosz támadás nyomán

Kijev és több másik település is sötétbe borult az éjszakai támadás következtében. Oroszország Ukrajna több pontján is ballisztikus rakétákat vetett be, amelyekkel az energetikai infrastruktúrát támadták.

2026. 01. 13.
Fotó: YULIIA OVSIANNIKOVA Forrás: NurPhoto
A fővárosban, valamint Irpin, Bucsa, Gosztomel településeken is áramkimaradásról számoltak be a lakosok. Ukrajna több pontján is ballisztikus rakétákkal támadtak az oroszok – írja az Origo

Ukrajna ismét elsötétült az orosz támadás nyomán
Ukrajna ismét elsötétült az orosz támadás nyomán. Fotó: AFP

A jelentések szerint Oroszország az éjszaka folyamán több ukrán területet is ballisztikus rakétákkal támadt. A főváros és környékének lakói áramkimaradásokról számoltak be a támadás nyomán, hivatalos jelentések a károkról azonban egyelőre nem érkeztek. Néhány videó is megjelent a közösségi oldalakon, amelyen a villódzó utcai lámpák láthatóak. 

Az áramszolgáltatás mellett a hírek szerint egyes területeken az ivóvízellátás is szünetel. Habár hivatalos jelentés még nem érkezett, ugyanakkor feltételezhető, hogy az oroszok ismét az energetikai infrastruktúrát támadták. 

Ukrajna nem először borul sötétségbe

Január elején Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely során drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetett. Az akkori támadásban több kritikus infrastruktúra is megsérül, ami miatt számos település maradt áram nélkül. 

A fennakadásokat a fővárosban is lehetett érzékelni, ahol ráadásul az egyik rakéta egy magánkórházat talált el, ami során két ember meghalt. 

A mostani támadás kapcsán egyelőre halálos áldozatokról nem érkeztek jelentések, azonban Harkiv, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyében a hírek szerint a mentőalakulatokra is rátámadtak az oroszok drónok segítségével. 

Borítókép: Egy elsötétült utca Kijevben (Fotó: AFP)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

