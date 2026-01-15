Nawrocki visszahozza a lengyel jobboldali külpolitika alapjait – Ukrajna ügyében viszont törés látszik

Illés Pál Attila az elemzésében arra jutott, hogy Karol Nawrocki 2025-ös megválasztása óta érezhető fordulat következett be Lengyelország kül- és belpolitikájában. Az új államfő politikája a korábbi jobboldali külpolitikai irányvonalhoz kapcsolódik, miközben a Donald Tusk vezette kormány stratégiájával éles ellentétbe került. A hangsúly ismét az Egyesült Államokkal folytatott stratégiai együttműködésen, a NATO keleti szárnyának megerősítésén és a balti térségen van, miközben az elnök és a kormány közötti konfliktus folyamatos. A tanulmány szerint Nawrocki aktív fellépése és növekvő népszerűsége új politikai helyzetet teremt, amely Lengyelország regionális és transzatlanti mozgásterére is hatással lehet.

Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke. Fotó: AFP

Illés Pál Attila úgy fogalmazott: Karol Nawrocki megválasztása egyszerre jelent stratégiai folytonosságot és változást. A vezető kutató szerint a lengyel külpolitika – ideértve a jobboldali külpolitikát – mindig is különleges partnerként tekintett az Egyesült Államokra. Emlékeztetett arra, hogy

nemcsak a rendszerváltozás után, hanem már a független Lengyelország 1918-as létrejöttét követően az ország olyan külföldi támogatókat keresett, amelyek képesek voltak garantálni az ország fennmaradását és függetlenségét.

Mint fogalmazott, az USA-ra mindig kiemelt szerep hárult ebből a szempontból, és a jobboldali kormányok kitüntetett figyelmet szenteltek a regionális együttműködésnek is, legyen az a balti térség vagy épp a visegrádi országok. A volt diplomata szerint Karol Nawrocki ezeket a hagyományokat vállalja.