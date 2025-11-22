NawrockiUkrajnabéketervorosz-ukrán háborúTrump

Lengyel elnök: A béke ára nem lehet Oroszország győzelme az ukrajnai háborúban

Karol Nawrocki határozott álláspontot fogalmazott meg az ukrajnai háború békés lezárásával kapcsolatban közösségi médiás posztjában. A lengyel elnök hangsúlyozza, hogy bármilyen béketervnek figyelembe kell vennie Oroszország megbízhatatlanságát, és a döntő szó Kijevé, valamint Ukrajna szövetségeseié – elsősorban az Egyesült Államoké és az Európai Unió országaié – kell legyen.

Kozma Zoltán
2025. 11. 22. 10:14
Donald Trump amerikai elnök fogadja Karol Nawrocki lengyel elnököt (balra) az Ovális Irodában a Fehér Házban, Washingtonban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök fogadja Karol Nawrocki lengyel elnököt (balra) az Ovális Irodában a Fehér Házban, Washingtonban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nawrocki X-posztjában kifejti: Az Ukrajna elleni orosz háború befejezésére irányuló javaslatoknak figyelembe kell venniük azt a tényt, hogy Oroszország egy olyan ország, amely nem tartja be a megállapodásait. A lengyel elnök Donald Trump 28 pontos béketervére reagált.

Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)
Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)

Mint írta: Az Oroszországi Föderáció által kezdeményezett, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervet Kijevben kell jóváhagyni. 

Ukrajna Putyin bűnözői agressziójának áldozatául esett, és az ukránoknak – az Egyesült Államok és az EU-országok támogatásával – döntő szóval kell rendelkezniük a béketárgyalásokon.

– húzta alá.

Karol Nawrocki szerint az európai békével és biztonsággal kapcsolatos bármilyen döntés csak minden érdekelt fél részvételével hozható meg.

A béke ára semmiképpen sem lehet az agresszor stratégiai céljainak elérése, az agresszor pedig az Oroszországi Föderáció volt és az is marad

– zárta gondolatait a lengyel államfő.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Karol Nawrocki lengyel elnököt (balra) az Ovális Irodában a Fehér Házban, Washingtonban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: AFP)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.