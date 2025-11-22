Lengyel elnök: A béke ára nem lehet Oroszország győzelme az ukrajnai háborúban

Nawrocki X-posztjában kifejti: Az Ukrajna elleni orosz háború befejezésére irányuló javaslatoknak figyelembe kell venniük azt a tényt, hogy Oroszország egy olyan ország, amely nem tartja be a megállapodásait. A lengyel elnök Donald Trump 28 pontos béketervére reagált.

Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)

Mint írta: Az Oroszországi Föderáció által kezdeményezett, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervet Kijevben kell jóváhagyni.

Ukrajna Putyin bűnözői agressziójának áldozatául esett, és az ukránoknak – az Egyesült Államok és az EU-országok támogatásával – döntő szóval kell rendelkezniük a béketárgyalásokon.

– húzta alá.

Karol Nawrocki szerint az európai békével és biztonsággal kapcsolatos bármilyen döntés csak minden érdekelt fél részvételével hozható meg.

Pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów.



Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie.… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 21, 2025

A béke ára semmiképpen sem lehet az agresszor stratégiai céljainak elérése, az agresszor pedig az Oroszországi Föderáció volt és az is marad

– zárta gondolatait a lengyel államfő.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Karol Nawrocki lengyel elnököt (balra) az Ovális Irodában a Fehér Házban, Washingtonban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: AFP)

