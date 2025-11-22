Lengyel elnök: A béke ára nem lehet Oroszország győzelme az ukrajnai háborúban

Nawrocki X-posztjában kifejti: Az Ukrajna elleni orosz háború befejezésére irányuló javaslatoknak figyelembe kell venniük azt a tényt, hogy Oroszország egy olyan ország, amely nem tartja be a megállapodásait. A lengyel elnök Donald Trump 28 pontos béketervére reagált.
Mint írta: Az Oroszországi Föderáció által kezdeményezett, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervet Kijevben kell jóváhagyni.
Ukrajna Putyin bűnözői agressziójának áldozatául esett, és az ukránoknak – az Egyesült Államok és az EU-országok támogatásával – döntő szóval kell rendelkezniük a béketárgyalásokon.
– húzta alá.
Karol Nawrocki szerint az európai békével és biztonsággal kapcsolatos bármilyen döntés csak minden érdekelt fél részvételével hozható meg.
A béke ára semmiképpen sem lehet az agresszor stratégiai céljainak elérése, az agresszor pedig az Oroszországi Föderáció volt és az is marad
– zárta gondolatait a lengyel államfő.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Karol Nawrocki lengyel elnököt (balra) az Ovális Irodában a Fehér Házban, Washingtonban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: AFP)
