Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese Emmanuel Macron francia elnökön élcelődött. Dmitrij Medvegyev közösségi oldalán arról írt, hogy habár a „gall kakas” fenyeget, azonban egészen nyilvánvaló, hogy nem fog semmit csinálni Európa, ha Grönlandot elfoglalja az Egyesült Államok.
A gall kakas kukorékolt, hogy ha Dánia szuverenitását érintenék, a következmények példátlanok lennének. Ó, mit fognak tenni?! – tette fel a költői kérdést Dmitrij Medvegyev közösségi oldalán.
A politikus ennek kapcsán azt írta, hogy véleménye szerint teljesen egyértelmű, hogy sem az amerikai elnököt nem fogja Európa elrabolni, sem pedig atomfegyvereket nem fog bevetni az Egyesült Államok ellen. „Csak összesz*rják a gatyájukat, és feladják Grönlandot. És ez nagyszerű európai precedens lenne” – írta Medvegyev.
