Medvegyev szerint a „gall kakas” úgy sem tenne semmit

A gall kakas kukorékolt, hogy ha Dánia szuverenitását érintenék, a következmények példátlanok lennének – írta az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese közösségi oldalán. Dmitrij Medvegyev bejegyzésében azon élcelődött, hogy a francia elnök ugyan fenyeget, azonban tenni úgysem fog semmit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 3:00
Fotó: ERIC BERACASSAT Forrás: Hans Lucas
Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese Emmanuel Macron francia elnökön élcelődött. Dmitrij Medvegyev közösségi oldalán arról írt, hogy habár a „gall kakas” fenyeget, azonban egészen nyilvánvaló, hogy nem fog semmit csinálni Európa, ha Grönlandot elfoglalja az Egyesült Államok. 

Medvegyev Macron kijelentésén élcelődött
Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas

A gall kakas kukorékolt, hogy ha Dánia szuverenitását érintenék, a következmények példátlanok lennének. Ó, mit fognak tenni?! – tette fel a költői kérdést Dmitrij Medvegyev közösségi oldalán. 

A politikus ennek kapcsán azt írta, hogy véleménye szerint teljesen egyértelmű, hogy sem az amerikai elnököt nem fogja Európa elrabolni, sem pedig atomfegyvereket nem fog bevetni az Egyesült Államok ellen. „Csak összesz*rják a gatyájukat, és feladják Grönlandot. És ez nagyszerű európai precedens lenne” – írta Medvegyev. 

Emmanuel Macron francia elnök január 14-én, szerdán figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok elkobozza Grönlandot Dániától, az „példátlan” következmények egész sorát indíthatja el. Mint ismeretes Donald Trump amerikai elnök nemrég újra arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okok miatt szüksége van Grönlandra. A sziget ugyan autonóm státuszt élvez, azonban Dániához tartozik. 

Mette Frederiksen dán miniszterelnök visszautasította az amerikai elnök „fenyegetéseit” valamint a francia elnökhöz hasonlóan súlyos következményekre, többek között a NATO végére is figyelmeztetett.  

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP/Eric Beracassat / Hans Lucas / Hans Lucas)

