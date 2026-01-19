Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja részt vesz a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF), ahol találkozik az amerikai delegáció tagjaival – számolt be cikkében a Life.
Orosz–amerikai találkozó: Kirill Dmitrijev tárgyal az amerikaiakkal Davosban
Az orosz elnök különmegbízottja részt vesz a davosi Világgazdasági Fórumon. A rendezvény során Kirill Dmitrijev találkozik az amerikai delegáció tagjaival is. A január 19. és 23. között megrendezett eseményen üzleti és politikai elit képviselői gyűlnek össze. A fórum napirendjén a nemzetközi biztonság, a gazdaság és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések szerepelnek.
Kirill Dmitrijev képviseli Oroszországot a Világgazdasági Fórumon
A fórumot január 19. és 23. között rendezik meg. Az eseményen az üzleti és politikai elit képviselői vesznek részt, a napirend középpontjában a nemzetközi biztonság, a gazdaság, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések állnak. A csúcstalálkozó témája „a párbeszéd szelleme”.
Az orosz berni nagykövetség nemrég megerősítette, hogy az orosz diplomatákat és üzletembereket ismét nem hívták meg a Világgazdasági Fórumra.
Az orosz sajtó képviselői szintén nem kaptak akkreditációt az esemény tudósítására. Ennek következtében Kirill Dmitrijev várhatóan az egyetlen személy lesz, aki országot képviseli az eseményen.
Ahogy arról beszámoltunk korábban minden eddiginél nagyobb delegációval érkezik az Egyesült Államok az idei Világgazdasági Fórumra. A Donald Trump vezette küldöttség nem udvariassági látogatásra, inkább erődemonstrációra készül Davosban.
Borítókép: Kirill Dmitrijev orosz főtárgyaló (Fotó: AFP)
