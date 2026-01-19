OroszországkülönmegbízottEgyesült ÁllamokDavos

Orosz–amerikai találkozó: Kirill Dmitrijev tárgyal az amerikaiakkal Davosban

Az orosz elnök különmegbízottja részt vesz a davosi Világgazdasági Fórumon. A rendezvény során Kirill Dmitrijev találkozik az amerikai delegáció tagjaival is. A január 19. és 23. között megrendezett eseményen üzleti és politikai elit képviselői gyűlnek össze. A fórum napirendjén a nemzetközi biztonság, a gazdaság és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések szerepelnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 16:55
Kirill Dmitrijev orosz főtárgyaló
Kirill Dmitrijev orosz főtárgyaló Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja részt vesz a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF), ahol találkozik az amerikai delegáció tagjaival – számolt be cikkében a Life.

Putyin különmegbízottja Kirill Dmitrijev is részt vesz a davosi Világgazdasági Fórumon
Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev is részt vesz a davosi Világgazdasági Fórumon (Fotó: AFP)

Kirill Dmitrijev képviseli Oroszországot a Világgazdasági Fórumon

A fórumot január 19. és 23. között rendezik meg. Az eseményen az üzleti és politikai elit képviselői vesznek részt, a napirend középpontjában a nemzetközi biztonság, a gazdaság, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések állnak. A csúcstalálkozó témája „a párbeszéd szelleme”.

Az orosz berni nagykövetség nemrég megerősítette, hogy az orosz diplomatákat és üzletembereket ismét nem hívták meg a Világgazdasági Fórumra.

Az orosz sajtó képviselői szintén nem kaptak akkreditációt az esemény tudósítására. Ennek következtében Kirill Dmitrijev várhatóan az egyetlen személy lesz, aki országot képviseli az eseményen.

Ahogy arról beszámoltunk korábban minden eddiginél nagyobb delegációval érkezik az Egyesült Államok az idei Világgazdasági Fórumra. A Donald Trump vezette küldöttség nem udvariassági látogatásra, inkább erődemonstrációra készül Davosban.

Borítókép: Kirill Dmitrijev orosz főtárgyaló (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrezsicsökkentés

Érdekes!

Bayer Zsolt avatarja

Mindig hazudik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu