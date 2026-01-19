Trump: Dánia nem tudta megszüntetni az orosz fenyegetést Grönlandon

Ezt írta Trump a Truth Social nevű közösségi média oldalon közzétett bejegyzésében.

Trump mindent elkövet Grönlandért

Trump január 17-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok tízszázalékos vámot vet ki az Egyesült Királyságra, Németországra, Dániára, Hollandiára, Norvégiára, Finnországra, Franciaországra és Svédországra a grönlandi vita miatt, majd június 1-jétől 25 százalékra emeli azokat.

A dán haditengerészet hajója Nuuknál, Grönland partjainál, 2026. január 18-án. Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Mads Claus Rasmussen

Az amerikai elnök kiemelte: Kína és Oroszország Grönlandot akarja, és Dánia nem tehet ez ellen semmit. A vámok addig esedékesek és fizetendők, amíg megállapodás nem születik Grönland teljes és totális megvásárlásáról.

Grönland Dánia autonóm területe. 1951-ben Washington és Koppenhága a NATO-val kötött szövetségi kötelezettségvállalásaik mellett aláírta a grönlandi védelmi szerződést. Ennek értelmében az Egyesült Államok elkötelezte magát a sziget védelme mellett.