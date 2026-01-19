TrumpOroszországNATODániaGrönlandfenyegetés

Trump: Dánia nem tudta megszüntetni az orosz fenyegetést Grönlandon

Az amerikai elnök szerint a NATO húsz éve mondja Dániának, hogy el kell távolítani az orosz fenyegetést Grönlandról. Trump ez ellen szeretne tenni.

Szabó István
Forrás: Truth Social2026. 01. 19. 9:31
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Fotó: Celal Gunes Forrás: Anadolu/AFP
Trump úgy fogalmazott:

 Sajnos Dánia nem tudott tenni semmit ez ügyben.

Trump
Donald Trump amerikai elnök. Fotó: NurPhoto/AFP/Andrew Leyden

Ezt írta Trump a Truth Social nevű közösségi média oldalon közzétett bejegyzésében.

Trump mindent elkövet Grönlandért

Trump január 17-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok tízszázalékos vámot vet ki az Egyesült Királyságra, Németországra, Dániára, Hollandiára, Norvégiára, Finnországra, Franciaországra és Svédországra a grönlandi vita miatt, majd június 1-jétől 25 százalékra emeli azokat.

The Danish Navy's inspection ship HDMS Vaedderen sails off Nuuk, Greenland, Sunday, January 18, 2026. The Danish Defense is increasing the level of activity in and around Greenland in close cooperation with NATO allies... (Photo: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) (Photo by Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AFP)
A dán haditengerészet hajója Nuuknál, Grönland partjainál, 2026. január 18-án. Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Mads Claus Rasmussen

Az amerikai elnök kiemelte: Kína és Oroszország Grönlandot akarja, és Dánia nem tehet ez ellen semmit. A vámok addig esedékesek és fizetendők, amíg megállapodás nem születik Grönland teljes és totális megvásárlásáról.

Grönland Dánia autonóm területe. 1951-ben Washington és Koppenhága a NATO-val kötött szövetségi kötelezettségvállalásaik mellett aláírta a grönlandi védelmi szerződést. Ennek értelmében az Egyesült Államok elkötelezte magát a sziget védelme mellett.

 

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Celal Gunes)

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

