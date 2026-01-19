Trump: Dánia nem tudta megszüntetni az orosz fenyegetést Grönlandon

Trump úgy fogalmazott:
Sajnos Dánia nem tudott tenni semmit ez ügyben.
Trump úgy fogalmazott:
Sajnos Dánia nem tudott tenni semmit ez ügyben.
Ezt írta Trump a Truth Social nevű közösségi média oldalon közzétett bejegyzésében.
Trump január 17-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok tízszázalékos vámot vet ki az Egyesült Királyságra, Németországra, Dániára, Hollandiára, Norvégiára, Finnországra, Franciaországra és Svédországra a grönlandi vita miatt, majd június 1-jétől 25 százalékra emeli azokat.
Az amerikai elnök kiemelte: Kína és Oroszország Grönlandot akarja, és Dánia nem tehet ez ellen semmit. A vámok addig esedékesek és fizetendők, amíg megállapodás nem születik Grönland teljes és totális megvásárlásáról.
Grönland Dánia autonóm területe. 1951-ben Washington és Koppenhága a NATO-val kötött szövetségi kötelezettségvállalásaik mellett aláírta a grönlandi védelmi szerződést. Ennek értelmében az Egyesült Államok elkötelezte magát a sziget védelme mellett.
Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Celal Gunes)
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Békét prédikálnak, de háborút akarnak.
Eddig harminckilenc halálos áldozatról tudni.
A köztársasági elnök is üzent a közösségi oldalán.
Macron felfedte a terveit.
Békét prédikálnak, de háborút akarnak.
Eddig harminckilenc halálos áldozatról tudni.
A köztársasági elnök is üzent a közösségi oldalán.
Macron felfedte a terveit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!