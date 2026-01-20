Ukrajnának dollármilliárdokból lesz szüksége amerikai fegyverekre, miközben a Grönland körül kialakult feszültség bizonytalan helyzetbe sodorták az amerikai–európai kapcsolatok jövőjét – derül ki egy frissen nyilvánosságra került dokumentumból. A The Kyiv Independent birtokába került irat szerint Ukrajnának 2026-ban legalább 27 milliárd dollár értékben lesz szüksége nem uniós forrásból származó fegyverekre, ami rávilágít az Európai Unió amerikai technológiától való erős függésére.
Az EU hatvanmilliárd eurót tervez Ukrajna védelmére fordítani a decemberben elfogadott, összesen 90 milliárd eurós támogatási csomag részeként, ami példátlanul magas összeg.
Az európai vezetők csak remélni tudják, hogy ez az összeg már elég lesz az ukrán hadsereg 2026-as igényeire.
A dokumentum szerint az unió nem képes felvenni a versenyt az amerikai fegyverrendszerekkel. Ez különösen érvényes a kulcsfontosságú légvédelmi technológiákra, például a Patriot légvédelmi rendszerekre, valamint az F–16-os gépekhez szükséges lőszerekre és pótalkatrészekre. Ukrajna amerikai fegyverektől való függése rávilágít az EU nehéz helyzetére: amerikai technológiára kell támaszkodniuk a brüsszeli háborús tervek támogatásához.
