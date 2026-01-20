A Grönland körüli konfliktus ukrán háborús vereséget is hozhat

Ukrajnának dollármilliárdokból lesz szüksége amerikai fegyverekre, miközben a Grönland körül kialakult feszültség bizonytalan helyzetbe sodorták az amerikai–európai kapcsolatok jövőjét – derül ki egy frissen nyilvánosságra került dokumentumból. A The Kyiv Independent birtokába került irat szerint Ukrajnának 2026-ban legalább 27 milliárd dollár értékben lesz szüksége nem uniós forrásból származó fegyverekre, ami rávilágít az Európai Unió amerikai technológiától való erős függésére.

A Grönland körüli vitás kérdések miatt több európai ország is szembekerült az amerikai elnökkel. Fotó: AFP

Az EU hatvanmilliárd eurót tervez Ukrajna védelmére fordítani a decemberben elfogadott, összesen 90 milliárd eurós támogatási csomag részeként, ami példátlanul magas összeg.

Az európai vezetők csak remélni tudják, hogy ez az összeg már elég lesz az ukrán hadsereg 2026-as igényeire.

A dokumentum szerint az unió nem képes felvenni a versenyt az amerikai fegyverrendszerekkel. Ez különösen érvényes a kulcsfontosságú légvédelmi technológiákra, például a Patriot légvédelmi rendszerekre, valamint az F–16-os gépekhez szükséges lőszerekre és pótalkatrészekre. Ukrajna amerikai fegyverektől való függése rávilágít az EU nehéz helyzetére: amerikai technológiára kell támaszkodniuk a brüsszeli háborús tervek támogatásához.