A Grönland körüli konfliktus ukrán háborús vereséget is hozhat

Ukrajna védelme nagyban függ az amerikai fegyverektől, miközben a transzatlanti kapcsolat válságba sodródott a Grönland körüli feszültségek miatt. Az EU hiába szavazta meg az ukrán háborús finanszírozást, mivel ha Amerika nem biztosítja a szükséges fegyvereket, akkor az ukrán hadsereg nem sokat ér a pluszforrással.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 12:43
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Ukrajnának dollármilliárdokból lesz szüksége amerikai fegyverekre, miközben a Grönland körül kialakult feszültség bizonytalan helyzetbe sodorták az amerikai–európai kapcsolatok jövőjét – derül ki egy frissen nyilvánosságra került dokumentumból. A The Kyiv Independent birtokába került irat szerint Ukrajnának 2026-ban legalább 27 milliárd dollár értékben lesz szüksége nem uniós forrásból származó fegyverekre, ami rávilágít az Európai Unió amerikai technológiától való erős függésére.

A Grönland körüli vitás kérdések miatt több európai ország is szembekerült az amerikai elnökkel
A Grönland körüli vitás kérdések miatt több európai ország is szembekerült az amerikai elnökkel. Fotó: AFP

Az EU hatvanmilliárd eurót tervez Ukrajna védelmére fordítani a decemberben elfogadott, összesen 90 milliárd eurós támogatási csomag részeként, ami példátlanul magas összeg. 

Az európai vezetők csak remélni tudják, hogy ez az összeg már elég lesz az ukrán hadsereg 2026-as igényeire. 

A dokumentum szerint az unió nem képes felvenni a versenyt az amerikai fegyverrendszerekkel. Ez különösen érvényes a kulcsfontosságú légvédelmi technológiákra, például a Patriot légvédelmi rendszerekre, valamint az F–16-os gépekhez szükséges lőszerekre és pótalkatrészekre. Ukrajna amerikai fegyverektől való függése rávilágít az EU nehéz helyzetére: amerikai technológiára kell támaszkodniuk a brüsszeli háborús tervek támogatásához. 

Eközben Donald Trump egyre merészebb kijelentései Grönlandról, a transzatlanti szövetséget az elmúlt évtizedek legnagyobb válságába sodorják. Trump január 17-én kijelentette, hogy az Egyesült Államok büntetővámokat fog kivetni azon európai országokra, amelyek ellenzik a Grönland annektálására irányuló amerikai terveket.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Grönland Dánia szerves része, és aki Grönlanddal „játszik”, az a NATO-val játszik. Weber elmondta, az Európai Parlament úgy döntött, hogy az Amerikával kötött kereskedelmi megállapodást felfüggeszti, miután Washington részéről a vámfenyegetések aláásták a tavaly nyáron Skóciában született kereskedelmi megállapodás megbízhatóságát. A néppárti politikus hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy a felek fenyegetésekkel próbálják alakítani a kereskedelmi kapcsolatokat. A felfüggesztés egyértelmű üzenet az Egyesült Államoknak, Washington nem kap nullaszázalékos vámhozzáférést az európai egységes piachoz. 

Már az ukrán elnök is beismerte, hogy az ukrán légvédelmi rendszerek egy része teljesen kifogyott a lőszerből. Az EU 2025. novemberi becslései szerint Ukrajnának 2026–2027 során mintegy 135 milliárd euróra lesz szüksége a katonai képességek fenntartásához és az ország mindennapi működéséhez. Viszont az elfogadott csomag ennek az összegnek csak a kétharmadát fedezi.

Ukrajna az elmúlt évek leghidegebb telét éli át, a hőmérséklet éjszakánként sok helyen –20 Celsius-fok alá esik.

Oroszország mindennapos rakéta- és dróntámadásai Ukrajnát a humanitárius válság szélére sodorta. Ahogy arról lapunk is beszámolt, energiaválság tombol Ukrajnában, Zelenszkij szükséghelyzetet rendelt el. Az ukrán nép szenved, de elnökük nem hajlandó a kompromisszumos békemegállapodásra.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

