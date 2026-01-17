Energiaválság tombol Ukrajnában, Zelenszkij szükséghelyzetet rendelt el

Zelenszkij kormánya energetikai szükséghelyzetet rendelt el, miután a szüntelen orosz légicsapások miatt a rendszer csak az áramszükségletek 60 százalékát tudja kielégíteni. A helyzetet tovább rontja a rendkívüli hideg. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kijevi lakosoknak nem volt nyugodt éjszakája, légiriadóra ébredtek és még fűtés sem volt.
Minden döntés készen van, az import növelését késlekedés nélkül meg kell valósítani
– írta Zelenszkij az X közösségi oldalon, miután vezető kormány- és katonai tisztségviselőkkel találkozott.
Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy előre tervezett áramszünetek vannak érvényben a legtöbb megyében. A legrosszabb a helyzet a fővárosban, Kijevben és a környékén, ahol hosszas áramkimaradások voltak és számos többemeletes lakóházban leállt a fűtés, miközben a hőmérséklet mínusz 16 Celsius-fok volt.
