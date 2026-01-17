orosz-ukrán háborúUkrajnaZelenszkijszükséghelyzet

Energiaválság tombol Ukrajnában, Zelenszkij szükséghelyzetet rendelt el

Az ukrán elnök szombaton közölte, hogy elrendelte az áram és az energiaipari berendezések importjának a lehető legnagyobb mértékű felgyorsítását az energiaválság enyhítésére. Volodimir Zelenszkij kormánya szükséghelyzetet rendelt el.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 19:40
Az ukrán elnök szükséghelyzetet rendelt el Ukrajnában Forrás: AFP
Zelenszkij kormánya energetikai szükséghelyzetet rendelt el, miután a szüntelen orosz légicsapások miatt a rendszer csak az áramszükségletek 60 százalékát tudja kielégíteni. A helyzetet tovább rontja a rendkívüli hideg. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kijevi lakosoknak nem volt nyugodt éjszakája, légiriadóra ébredtek és még fűtés sem volt.

Fotó: AFP

Minden döntés készen van, az import növelését késlekedés nélkül meg kell valósítani

– írta Zelenszkij az X közösségi oldalon, miután vezető kormány- és katonai tisztségviselőkkel találkozott. 

Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy előre tervezett áramszünetek vannak érvényben a legtöbb megyében. A legrosszabb a helyzet a fővárosban, Kijevben és a környékén, ahol hosszas áramkimaradások voltak és számos többemeletes lakóházban leállt a fűtés, miközben a hőmérséklet mínusz 16 Celsius-fok volt.

Julija Szviridenko miniszterelnök arról számolt be, hogy a kormány és a Naftogaz állami gázipari vállalat pótlólagos gázimportról tárgyalt az idei évre, de a mennyiségre vonatkozóan nem adott tájékoztatást. Tavaly a Naftogaz 5,7 milliárd köbméter gázt importált, amelyet az állami költségvetésből, illetve a nemzetközi partnerek által rendelkezésre bocsátott összegekből finanszírozott. A Naftogaz közölte, hogy Oroszország csak a héten hatszor támadta a gázipari létesítményeit.

Borítókép: Az ukrán elnök szükséghelyzetet rendelt el Ukrajnában (Fotó: AFP)

