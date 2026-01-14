Zelenszkij nem törődik az ukrán nép szenvedésével, ragaszkodik a követeléseihez

Zelenszkij nem alkuszik

Volodimir Zelenszkij, akinek elsősorban az ukrán lakosság érdekeit kellene szem előtt tartania, nem hajlandó megállapodást kötni Oroszországgal, és ragaszkodik Ukrajna teljes területi követeléséhez — nem támogatja az engedményeket a konfliktus lezárásához. Az ukrán elnök tehát nem fog békét kötni, amíg vissza nem foglalta az összes orosz kézen lévő ukrán területet.

Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy adjunk át területeket, de mi nem akarunk semmit sem átadni. Ukrajna törvényei, alkotmányunk és a nemzetközi jog szerint nincs jogunk erre. És erkölcsi jogunk sincs rá

– mondta. Ezzel párhuzamosan Moszkva változatlan álláspontot képvisel: a Kreml szerint nincs esély békemegállapodásra a Donbász, Luhanszk és további két régió átadása nélkül. Oroszország emellett azt is alapfeltételként követeli, hogy Ukrajna soha ne csatlakozhasson a NATO-hoz.

Ukrajna háborúpárti szövetségesei veszélybe sodorhatták a tűzszünetet

A január elején tartott hajlandók koalíciója csúcstalálkozón Franciaország és Nagy-Britannia közös szándéknyilatkozatot írt alá, amelyben azt vállalták, hogy egy orosz–ukrán tűzszünet aláírása után katonákat vezényelnek Ukrajnába. A nyilatkozat aláírását többen provokációként értelmezték, ami veszélybe sodorhatja a tűzszüneti tárgyalások előrehaladását. Ukrajna nem NATO-tag, de a most aláírt szándéknyilatkozat szerint két NATO-tagország – egyébként atomhatalmak – telepítene katonákat Ukrajnába, az oroszok pedig korábban egyértelművé tették, hogy legitim célpontnak tekintenék azokat.