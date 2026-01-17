Európa politikai válaszúthoz érkezett, vajon ki tárgyal Putyinnal?

Európa egyértelműen megosztott

Az első jele az európai vezetők fordulatának mindenképpen a párizsi megállapodás volt. Mint azt utólag Nigel Farage, a Reform UK párt elnöke megfogalmazta: a színpadon valójában csak Starmer és Macron látszott, amikor a katonák küldéséről döntöttek. Merz beszédet mondott ugyan, de cselekedni nem cselekedett, Meloni pedig kihúzta magát a veszélyes tervek alól.

Az olasz miniszterelnök ugyanis korábban határozottan elutasította, hogy olasz katonákat küldjön Ukrajnába.

Lényegében tehát csak Franciaország és Nagy-Britannia támogatta a nagyratörő terveket, azonban mint azt Farage is hangsúlyozta, jelenleg kérdéses, hogy a szigetország képes lenne-e egy ilyen műveletet kivitelezni úgy gazdaságilag, mint katonailag.

Magyarország álláspontján Stoltenberg is

Az európai törésvonallal párhuzamosan egyre több olyan hangot hallani, ami a tárgyalás fontosságáról beszél. Habár hazánk már a konfliktus kezdete óta a béke pártján áll és a tárgyalások fontosságát hangsúlyozta, Európában eddig ezzel az állásponttal egyedül voltunk. Nemrég azonban a NATO volt főtitkára egy interjúban arról beszélt, hogy a párbeszéd elkerülhetetlen.