Európa politikai válaszúthoz érkezett, vajon ki tárgyal Putyinnal?

Komoly feszültségek alakultak az európai vezetők között, miután egyre többen választanák a párbeszéd és a tárgyalás útját. Európa egyértelműen válaszúthoz érkezett, azonban hiába a megkésett hajlandóság, Nagy-Britannia továbbra sem akar tárgyalóasztalhoz ülni.
A hírek szerint fokozódik a feszültség Európa vezetői között, miután megkésve ugyan, de egyesek felismerték, hogy szükség van a közvetlen tárgyalásokra Oroszország és kontinens országai között. Ezzel azonban nem mindenki ért egyet. Míg a hírek szerint Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár hajlik a párbeszédre, Keir Starmer brit kormányfő továbbra is makacs.
Nincs tervben, hogy a miniszterelnök beszéljen Putyin elnökkel. A miniszterelnök határozottan arra összpontosít, hogy támogassa Ukrajnát egy igazságos és tartós béke megteremtésében, és a lehető legerősebb pozícióba segítse Ukrajnát mind a harctéren, mind a tárgyalóasztalnál
– közölte közleményében a Downing Street szóvivője, miután egy esetleges tárgyalás lehetőségéről kérdezték.
