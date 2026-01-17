Itt a fordulat: a NATO korábbi vezetője már tárgyalna Putyinnal

A NATO volt főtitkára terjedelmes interjút adott a Der Spiegel számára, amelyben beszélt Grönland kérdéséről, a NATO jövőjéről és az ukrán háborúról is. Jens Stoltengberg szerint előbb vagy utóbb párbeszédet kell majd folytatni Oroszországgal. Magyarország álláspontja már régóta az, hogy a tárgyalóasztal mellett kell megoldást találni a konfliktusra.

Jens Stoltenberg (Fotó: AFP)

A politikus szerint Grönland kérdése egyértelmű, miután közel száz évvel ezelőtt éppen szülőhazája Norvégia próbálta megszerezni a szigetet jogi úton. Akkor a bíróság kimondta, hogy a sziget Dániához tartozik.

Ennek ellenére Stoltenberg szerint a nemzetbiztonsági okok, amelyeket az Egyesült Államok emleget, bizonyos szinten érthetők, azonban ez nem változtat a tényálláson.

A NATO volt főtitkára ennek kapcsán üdvözölte, hogy Európa vezetői kiálltak Dánia mellett és azt is, hogy katonai egységeket küldtek a szigetre. Stoltenberg szerint ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök szavait mindenképp komolyan kell venni.

A volt főtitkár szerint ugyanakkor a NATO számára elengedhetetlen, hogy megmutassa, képes és kész is megvédeni magát ha szükséges.

Stoltenberg kiemelte: habár Oroszország biztonsági kihívás elé állítja a kontinenst, azonban fontos, hogy tisztán lássunk a kérdésben, hiszen Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szomszédos országot támadott meg, nem egy NATO tagországot, ez pedig nagy különbség.

Az Egyesült Államok esetleges távozásáról és jövőbeni szerepéről a katonai szövetségen belül Stoltenberg azt mondta, hogy nem zár ki semmit, hiszen a világ változik. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a NATO egyben tartásának a legjobb módja, ha az európai országok növelik védelmi kiadásaikat, hiszen ez az ő érdekük és az Egyesült Államok igénye is.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)