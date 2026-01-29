Őrizetbe vettek egy merényletre készülő dzsihadistát

Brazília rendvédelmi szerveinek tájékoztatása szerint a férfi előkészületeket tett egy robbanómellény elkészítésére, amellyel öngyilkos merényletet tervezett elkövetni. Hozzátették, hogy a nyomozást az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) támogatta.

Brazília hatóságai szerint a nyomozást az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda támogatta, a tervezett merénylet helyes és ideje nem ismert (Fotó: AFP)

A brazil szövetségi rendőrség egy neve elhallgatását kérő forrása szerint a férfi kapcsolatban állt az Iszlám Állammal.

A gyanúsítottat a Sao Paulótól 330 kilométerrel délkeletre lévő Bauru településen fogták el.