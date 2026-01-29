brazíliafbiiszlám állammerénylet

Őrizetbe vettek egy merényletre készülő dzsihadistát

A brazil szövetségi rendőrség őrizetbe vett csütörtökön egy férfit, akit azzal gyanúsít, hogy öngyilkos merényletre készült a latin-amerikai országban, és feltehetőleg kapcsolatban állt az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. Brazília eddig nem szerepelt azon államok között, amelyeket a dzsihadisták fenyegettek.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 01. 29. 21:25
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brazília rendvédelmi szerveinek tájékoztatása szerint a férfi előkészületeket tett egy robbanómellény elkészítésére, amellyel öngyilkos merényletet tervezett elkövetni. Hozzátették, hogy a nyomozást az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) támogatta.

Brazília hatóságai szerint a nyomozást az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) támogatta, a tervezett merénylet helyes és ideje nem ismert
Brazília hatóságai szerint a nyomozást az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda támogatta, a tervezett merénylet helyes és ideje nem ismert (Fotó: AFP)

A brazil szövetségi rendőrség egy neve elhallgatását kérő forrása szerint a férfi kapcsolatban állt az Iszlám Állammal.

A gyanúsítottat a Sao Paulótól 330 kilométerrel délkeletre lévő Bauru településen fogták el.

A nyomozás még folyik az ügyben, és a hatóságok eddig nem tették közzé a tervezett merénylet helyét és idejét.

Noha az Iszlám Állam katonai vereséget szenvedett Irakban és Szíriában, hívei Afrikában és a Közel-Kelet országaiban továbbra is követnek el terrorcselekményeket. Brazília eddig nem szerepelt azon államok között, amelyeket a dzsihadisták fenyegettek.

A napokban arról írtunk, hogy az osztrák hatóságok éberségének köszönhetően sikerült megakadályozni egy tervezett támadást, amelyet egy mindössze 17 éves fiatalember készített elő a rendvédelmi szervek munkatársai ellen Linzben.

Az osztrák belügyminisztérium tájékoztatása szerint a gyanúsítottat már december elején letartóztatták, az akciót pedig alapos, az Állambiztonsági és Hírszerzési Igazgatóság és az Állambiztonsági és Szélsőségellenes Hivatal által közösen végzett nyomozás előzte meg. A fiatalember, aki osztrák állampolgár, jelenleg előzetes letartóztatásban várja sorsának alakulását.

A hatóságok figyelmét a fiú online tevékenysége keltette fel, miután a közösségi médiában nyíltan terjesztett radikális, az Iszlám Állam ideológiáját népszerűsítő tartalmakat. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu