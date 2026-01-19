Fiatalkorú iszlamista készült merényletre az izraeli nagykövetség ellen

Az osztrák titkosszolgálat (DSN) vezetője korábban figyelmeztetett: 2024-ben szinte minden második terrorgyanús személy 18 év alatti volt Ausztriában.

A Hamász Izrael elleni támadása óta az Iszlám Állam (IS) ismét erősödik Európában – főként a fiatalok körében.

Terrortámadás: konkrét terv, célpont az izraeli nagykövetség

A Krone értesülései szerint a gyanúsított Ahmad E. Ausztriában született csecsen, aki több éven át élt az országban, majd édesanyjával és testvéreivel egy potsdami menekültszálláson lakott.

A fiatalember 2025 februárjától – az ügyészség szerint – hűségesküt tett az Iszlám Államnak, és konkrét terrortámadást tervezett Berlinben. Célja az volt, hogy minél több „hitetlent” megöljön, és vérfürdőt rendezzen az izraeli nagykövetségnél.

A nyomozók szerint Ahmad E. levélbombával vagy késsel akart támadni. A robbanószerkezet elkészítéséhez szükséges útmutatókat az interneten szerezte be. A merénylet végül nem az elszántság, hanem a technikai korlátok miatt hiúsult meg: nem tudott robbanóanyagot szerezni.