Hatalmas a harc Latin-Amerikáért, Trump berúgta az ajtót

Donald Trump ezt felismerve jelentette be, hogy igényt tart nemcsak a Panama-csatornára, de Kanadára, valamint Grönlandra is, hogy aztán 2026. január 3-án egy sebészi pontosságú akcióban (oroszul: különleges katonai hadművelet) „rendszerváltást és demokráciaexportot” hajtson végre Venezuela ellen, ezzel üzenve Kínának, hogy komolyan veszi nemzetbiztonsági stratégiáját: „az Egyesült Államok újra érvényt szerez a Monroe-elvnek, hogy helyreállítsa Amerika vezető szerepét a nyugati féltekén…”

Vagy ez a hajó már elment?

Kína felvásárolja Latin-Amerikát

„Kína mindig jó barátja és partnere lesz a latin-amerikai és karibi országoknak.” – mondta Lin Jian kínai külügyi szóvivő.

Kína és a latin-amerikai országok közötti kapcsolatok egészen a XVI. századig nyúlnak vissza, amikor is a Manila-galleon kereskedelmi útvonalon porcelánt, selymet és fűszert szállítottak Mexikóba. 1847 és 1862 között pedig évente nagyjából 600 ezer kínai rabszolga érkezett a kubai és a perui ültetvényekre, bányákba, akiknek leszármazottjai adják egyébként a mai kínai közösség alapját. A kapcsolatok azonban igazán intenzívvé csak Kína 2001-es WTO-csatlakozása után váltak.

Ugyanis amíg Kína és Latin-Amerika kereskedelmi forgalma az ezredfordulón még csak 12 milliárd dollár volt, 2025-re 518 milliárd dollárra, vagyis valamivel több mint negyvenháromszorosára nőtt. Az előzetes várakozások szerint 2035-re ez a szám elérheti a 700 milliárd dollárt. A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok tehát alig több mint húsz év alatt a 17-szeresére, más források szerint 36-szorosára nőttek. Ez egyben azt is jelenti, hogy mára Kína lett Dél-Amerika legfontosabb kereskedelmi partnere és Latin-Amerika egészére nézve is felzárkózott az Egyesült Államok mögé.

Jelenleg több mint húsz latin-amerikai és karibi ország tagja az Egy övezet, egy út kezdeményezésnek, amelyet további, kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokkal fűznek még szorosabbá. 2007 és 2016 között Kína egyes latin-amerikai országok legbőkezűbb hitelezője volt, a kínai állami „szakpolitikai bankok” évi átlagban 10 milliárd dollár hitelt helyeztek ki. A kínai építőipari cégek pedig rendszerint indulnak és nyernek is az állami tendereken, maguk mögé utasítva riválisaikat. Ezek jellemzően látványos, jól kommunikálható, stratégiai jelentőségű projektek, amelyek tovább növelik Kína elfogadottságát és a kínai technológiába vetett bizalmat. Legyen szó Brazília elektromos hálózatáról, a bogotái metróról, Latin-Amerika legnagyobb naperőművéről a patagóniai sivatagban vagy a chilei 5G-hálózatról. Nicaraguában egy 445 kilométer hosszú óceánközi csatorna építéséről határoztak, ami összeköti az Atlanti- és a Csendes-óceánt.