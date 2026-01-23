Robert C. Castel: A világrendszerváltás már elkezdődött

Arra, hogy Davosban miért volt kevesebb szó Ukrajnáról, Castel azt mondta: szerinte

az Egyesült Államok politikájának változása alakítja a davosi prioritásokat is.

Úgy fogalmazott, ami fontos Washingtonnak, az fontos Davosnak, és ha Ukrajna kevésbé fontos az Egyesült Államok számára, akkor a fórumon is háttérbe kerül.

Európáról Castel azt mondta: szerinte stratégiai dilemmában van, amelynek egyik oldala Ukrajna, a másik Grönland, és úgy vélte, az európai célok és képességek nincsenek összhangban. A davosi Béketanács-kezdeményezést azzal magyarázta, hogy szerinte ha az ENSZ hatékony eszköz lenne, nem jelenne meg alternatíva; ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az új kezdeményezés sikerére nincs garancia.

Zelenszkij bejelentésére reagálva – miszerint Abu-Dzabiban amerikai–ukrán–orosz egyeztetésre kerülhet sor – Castel azt mondta: már az is jelentős fejlemény, hogy a három fél egy asztalhoz ül, és szerinte akkor lenne érdemi előrelépés, ha a technikai szintről a politikai döntéshozók szintje felé mozdulnának az egyeztetések.